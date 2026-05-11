【la.f...(ラエフ)】上品さと快適な着心地を兼ね備えた夏アイテムが揃う「サマーフェア」開催。ノベルティとしてオリジナルロゴ入り扇子をプレゼント。

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 寺野 信太郎)が運営するレディースブランド「la.f...(ラエフ)」は、5月13日(水)～24日（日）サマーフェアを開催します。（※一部日程変更店舗あり）税込33,000円以上お買い上げのお客様には、ノベルティとして「オリジナルロゴ入り扇子」をプレゼントいたします。（数量限定）

la.f...(ラエフ)では、5月13日(水)～5月24日(日)の期間、全国の店舗にてサマーフェアを開催いたします。（※一部日程変更店舗あり）

夏に嬉しい機能素材を使用しながら、上品さと美しさを兼ね備えたアイテムを展開。暑い季節も快適に、品よく過ごせるla.f...(ラエフ)ならではのサマースタイルをご提案いたします。

ノベルティ特典

リーフプリントを施した、夏を涼やかに過ごすための「オリジナルロゴ入り扇子」をご用意いたしました。5月13日(水)より開催のサマーフェアにて、税込33,000円以上お買い上げの方へ数量限定でプレゼントいたします。

商品紹介

la.f... 2026 Summer Collection

Lustrous Ease

～上品な艶感と、力の抜けた着心地を両立～

暑さや日差しが気になり始める季節。それでも「きちんと」「品よく」見せたい。風を通す素材、肌離れのよさ、涼しく過ごせる機能性を備えながら、大人の毎日にふさわしい美しさをキープ。

通勤にも、日常にも、休日にも。無理をしないのに、きれいを叶える、夏のニュースタンダードスタイルを提案いたします。

Jacket \31,900 Tops \16,500 Pants \19,800Shirt \20,900Cut and sew \17,600Knit \16,500 Pants \19,800

la.f...(ラエフ)について

着心地の良さと、さりげなく時代の気分を体感できるシンプルで洗練された大人スタイル。

ー 快適なのにスタイリッシュ ー

仕事をもつ女性たちが、簡単に毎日きれいでいられる上質で機能性に優れたマテリアルを厳選しパンツスタイルにこだわり抜いた、タイムレスなデイリースタイルを提案します。

▶︎ブランドサイト：https://laf-official.com/

▶︎公式Instagram：https://www.instagram.com/laf_insta/?hl=ja

販売に関して

▶la.f...オフィシャルオンラインストア

https://www.j-lounge.jp/pages/la-f

▶JAVA CORPORATION公式online store 「J Lounge」はこちらから

https://www.j-lounge.jp/

＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞

ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ／ビアッジョブルー

クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開