スポーツの新たな価値を発信する、佐賀県初の学術フォーラム「ＳＳＰ ＮＥＸＵＳ 2026」を開催します

写真拡大 (全3枚)

佐賀県

　佐賀県では、トップアスリートの育成を通じてスポーツ文化(する、観る、支える、育てる、稼ぐ) の裾野を拡大し、スポーツのチカラを活かした人づくり、地域づくりを進めるＳＡＧＡスポーツピラミッド（ＳＳＰ）構想を推進しています。


　このＳＳＰ構想をさらに飛躍させるため、アスリートや指導者、ビジネス関係者や研究者などスポーツに関わる人々が集い、スポーツの新たな価値や未来を考え、共有する場として、「ＳＳＰ ＮＥＸＵＳ 2026」を新たに開催します。







ＳＳＰ ＮＥＸＵＳ 2026　概要

・日時


　令和８年５月16日（土）　13：00開場


　令和８年５月17日（日）　９：00開場



・会場


　ＳＡＧＡアリーナ（佐賀市日の出２丁目１-10）



・主催


　佐賀県



・特別協力


　一般財団法人日本スポーツ政策推進機構



・後援


　スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会、国立大学法人　佐賀大学、学校法人永原学園　西九州大学



・プログラム






申込情報

（１）一般参加（無料）


申込フォーム :
https://logoform.jp/form/jbBd/1434300

※事前に申込みされていない方も当日御参加いただけますが、可能な限り事前の登録をお願いします。




（２）レセプション（有料）


ＳＳＰ ＮＥＸＵＳ 2026の開催にあたり、参加者の皆様の交流を深める場として、以下のとおりレセプションを開催します。


※一般参加用の申込フォームからお申込みください。



・日時


　令和８年５月16日（土曜日）17：40～（１日目夕方）



・会場


　ＳＡＧＡアリーナ３階　デルタ00



・会費


　6,500円




ＳＳＰ構想について

　世界に挑戦する佐賀ゆかりのトップアスリートの育成を通じてスポーツ文化（する、観る、支え、育てる、稼ぐ）の裾野を拡大し、さらなるトップアスリートの育成につながる好循環を確立することで、スポーツのチカラを活かした人づくり、地域づくりを進めるプロジェクト。





詳しくは、ＳＡＧＡスポーツピラミッド公式ホームページを御確認ください。


ＳＳＰ公式ホームページ :
https://ssp.saga.jp/