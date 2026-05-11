スポーツの新たな価値を発信する、佐賀県初の学術フォーラム「ＳＳＰ ＮＥＸＵＳ 2026」を開催します

佐賀県

佐賀県では、トップアスリートの育成を通じてスポーツ文化(する、観る、支える、育てる、稼ぐ) の裾野を拡大し、スポーツのチカラを活かした人づくり、地域づくりを進めるＳＡＧＡスポーツピラミッド（ＳＳＰ）構想を推進しています。

このＳＳＰ構想をさらに飛躍させるため、アスリートや指導者、ビジネス関係者や研究者などスポーツに関わる人々が集い、スポーツの新たな価値や未来を考え、共有する場として、「ＳＳＰ ＮＥＸＵＳ 2026」を新たに開催します。

ＳＳＰ ＮＥＸＵＳ 2026 概要

・日時

令和８年５月16日（土） 13：00開場

令和８年５月17日（日） ９：00開場

・会場

ＳＡＧＡアリーナ（佐賀市日の出２丁目１-10）

・主催

佐賀県

・特別協力

一般財団法人日本スポーツ政策推進機構

・後援

スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会、国立大学法人 佐賀大学、学校法人永原学園 西九州大学

・プログラム

申込情報

（１）一般参加（無料）

申込フォーム :https://logoform.jp/form/jbBd/1434300

※事前に申込みされていない方も当日御参加いただけますが、可能な限り事前の登録をお願いします。

（２）レセプション（有料）

ＳＳＰ ＮＥＸＵＳ 2026の開催にあたり、参加者の皆様の交流を深める場として、以下のとおりレセプションを開催します。

※一般参加用の申込フォームからお申込みください。

・日時

令和８年５月16日（土曜日）17：40～（１日目夕方）

・会場

ＳＡＧＡアリーナ３階 デルタ00

・会費

6,500円

ＳＳＰ構想について

世界に挑戦する佐賀ゆかりのトップアスリートの育成を通じてスポーツ文化（する、観る、支え、育てる、稼ぐ）の裾野を拡大し、さらなるトップアスリートの育成につながる好循環を確立することで、スポーツのチカラを活かした人づくり、地域づくりを進めるプロジェクト。

詳しくは、ＳＡＧＡスポーツピラミッド公式ホームページを御確認ください。

ＳＳＰ公式ホームページ :https://ssp.saga.jp/