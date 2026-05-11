スポーツの新たな価値を発信する、佐賀県初の学術フォーラム「ＳＳＰ ＮＥＸＵＳ 2026」を開催します
佐賀県では、トップアスリートの育成を通じてスポーツ文化(する、観る、支える、育てる、稼ぐ) の裾野を拡大し、スポーツのチカラを活かした人づくり、地域づくりを進めるＳＡＧＡスポーツピラミッド（ＳＳＰ）構想を推進しています。
このＳＳＰ構想をさらに飛躍させるため、アスリートや指導者、ビジネス関係者や研究者などスポーツに関わる人々が集い、スポーツの新たな価値や未来を考え、共有する場として、「ＳＳＰ ＮＥＸＵＳ 2026」を新たに開催します。
ＳＳＰ ＮＥＸＵＳ 2026 概要
・日時
令和８年５月16日（土） 13：00開場
令和８年５月17日（日） ９：00開場
・会場
ＳＡＧＡアリーナ（佐賀市日の出２丁目１-10）
・主催
佐賀県
・特別協力
一般財団法人日本スポーツ政策推進機構
・後援
スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会、国立大学法人 佐賀大学、学校法人永原学園 西九州大学
・プログラム
申込情報
（１）一般参加（無料）
申込フォーム :
https://logoform.jp/form/jbBd/1434300
※事前に申込みされていない方も当日御参加いただけますが、可能な限り事前の登録をお願いします。
（２）レセプション（有料）
ＳＳＰ ＮＥＸＵＳ 2026の開催にあたり、参加者の皆様の交流を深める場として、以下のとおりレセプションを開催します。
※一般参加用の申込フォームからお申込みください。
・日時
令和８年５月16日（土曜日）17：40～（１日目夕方）
・会場
ＳＡＧＡアリーナ３階 デルタ00
・会費
6,500円
ＳＳＰ構想について
世界に挑戦する佐賀ゆかりのトップアスリートの育成を通じてスポーツ文化（する、観る、支え、育てる、稼ぐ）の裾野を拡大し、さらなるトップアスリートの育成につながる好循環を確立することで、スポーツのチカラを活かした人づくり、地域づくりを進めるプロジェクト。
詳しくは、ＳＡＧＡスポーツピラミッド公式ホームページを御確認ください。
ＳＳＰ公式ホームページ :
https://ssp.saga.jp/