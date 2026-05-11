“街まるごと公民館”を掲げ、福祉×文化×地域が交差する芸術祭「イマバリ・パラビエンナーレ」　第1回トークイベントを開催

社会福祉法人来島会

社会福祉法人来島会（愛媛県今治市）は、障がいのある人とアーティスト、地域住民が共創する芸術祭「イマバリ・パラビエンナーレ」を、2027年2月の本会期開催に向け本格始動いたします。 その幕開けとして、2026年5月20日（水）に第1回トークイベント「地域社会でアーティストができること～多様性と共生を考える～」を開催し、「イマバリ・パラビエンナーレ開会宣言」を行います。当日より、来年2月の本会期に向けた数々のアートプロジェクトが福祉施設、商店街、公共空間など、市内各所で動き出します。

「イマバリ・パラビエンナーレ」は、アートや表現など様々な活動を通して、障がいの有無や年齢、立場を超えて、多様な人々が混ざり合うことを目指す芸術祭です。会場となる福祉施設や商店街、公共空間などを舞台に、地域の中に自然な出会いや対話を生み出し、まちそのものを文化の場としてひらいていくことを目指しています。

本プロジェクトの背景には、効率化やリスク回避が進む現代社会の中で、人と人との間に生まれる“偶然の出会い”や“交ざりあう体験”を、あえて取り戻していこうという来島会の思いがあります。完成された作品を鑑賞するだけの芸術祭ではなく、地域の人々自身が関わりながら、文化を育てていく。そのプロセス自体を重視するのが、イマバリ・パラビエンナーレの特徴です。

5月20日のトークイベントでは、プロジェクトの構想や背景、2027年2月までのロードマップを紹介するとともに、登壇アーティストとの対話を通じて、「地域社会の中でアートが果たせる役割」や「共生を文化として育てる可能性」を考えます。ぜひふるってご参加ください。

【開催概要】

イマバリ・パラビエンナーレ 第1回トークイベント

「地域社会でアーティストができること 多様性と共生を考える」

■日時 2026年5月20日（水）19:00～21:00

■会場 今治ホホホ座（今治市共栄町1-3-3）

■定員 30名（要申込み・参加無料）

■内容

【なぜ今、“共生”なのか 】

- イマバリパラビエンナーレ 開会宣言（社会福祉法人来島会 理事長、プロジェクト総合ディレクター 越智清仁）- トークセッション- - 登壇者- - - 越智 清仁（社会福祉法人来島会 理事長）- - - 土谷 享（KOSUGE1-16・美術家）- - - 磯崎 道佳（美術家）- - - 片岡 祐介（音楽家）- - - 中野 厚志、丹正 和臣（ぬか つくるところ）- - ゲスト- - - 有門 正太郎（俳優・演出家・劇作家）- - ファシリーテーター- - - 戸舘 正史（アートマネジメント・文化政策））- プロジェクト概要発表（来年2月までのロードマップ公開）

少子高齢化や人口減少が進む中で、地域社会のあり方は転換期にあります。一方で現代社会では、効率化やリスク回避が進み、「トラブルが起きないこと」や「面倒がないこと」が重視される中で、人と人との関係性も整理・分断されてきています。

障がいのある人、高齢者、子ども、外国人、様々な困難を抱える人―それぞれに支援や制度が整備される一方で、人が“属性”ごとに分かれ、接点を持ちづらくなっています。

その結果、「知らない人と関わる機会が減る」「違う価値観に触れづらい」「地域との接点を持てない」ことから生まれる孤立感や生きづらさが、社会全体に広がっています。来島会では、こうした時代だからこそ、“共生”とは制度やスローガンではなく、「人と人が関わり合える状態」を地域の中につくっていくことだと考えています。

偶然誰かと出会うこと。

少し気まずいけれど会話してみること。

一緒に何かをやってみること。

人それぞれの感性や視点の違いを、「違い」ではなく「豊かさ」として受け止めること。“うまく混ざりきらない”ことも含めて、多様な人々が同じ地域の中で関わり合っていくこと。

そうした、一見すると非効率で、不揃いで、説明しきれない関わりの中にこそ、「共に生きる」という感覚が育まれていくのではないか。

イマバリ・パラビエンナーレは、アートや表現など様々な活動を通して、そうした人と人との関係性を地域の中に生み出していく試みです。

【「街まるごと公民館」とは】

来島会が掲げる「街まるごと公民館」とは、福祉施設や公共施設だけでなく、商店街、空き家、公園、スタジアム、地域食堂など、まちのあらゆる場所を、人と人が自然に出会い、関わり合い、何かが生まれる“ひらかれた場”として捉え直していく構想です。

来島会ではその実践として、アートや表現など様々な活動を通して、人と人との関係性を地域の中に生み出していく芸術祭「イマバリ・パラビエンナーレ」を開催します。また2026年夏ごろには今治市室屋町の空きスペースを活用した私設公民館「ガッチャンコ」の開設を予定しているほか、地域のさまざまな場所へ出向く「移動公民館」活動なども展開予定です。

来島会ではこうした様々な実践を通して、やがて人と人との関係性や、地域の空気そのものを変えていくことを目指していきます。

【社会福祉法人来島会とは】

社会福祉法人来島会は、1994年（平成6年）に知的障害者入所更生施設「今治福祉園」の開設とともに設立されました。以来、障がいのある方の多様なニーズに応えるトータルサポートグループとして、地域に根ざした福祉サービスを展開しています。

現在では、障害者福祉事業に留まらず、児童福祉事業や高齢者福祉事業、公益事業（委託事業）など領域は多岐にわたり、21施設・55事業を運営しています。

ビジョンに「すべての人が『障害』を感じることなく、自分の意思で質高く暮らすことのできる地域社会の実現」を掲げ、近年の急速な社会変化や福祉ニーズの高度化にも対応しながら、地域社会に適応したサービスを提供し続けています。

団体名 ：社会福祉法人 来島会

代表者 ：理事長 越智清仁

住所 ：〒794-0028 愛媛県今治市北宝来町二丁目2番地12

創立 ：1993年6月

事業 ：障がい者福祉事業、児童福祉事業、高齢者福祉事業、公益事業（委託事業）他