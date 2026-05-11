今週末開催！2026年5月16日～17日第1回芋フェス！ＩＮ甲府駅出店者決定

株式会社ロト

2026年5月16日-17日（土日）開催予定の芋フェス！ＩＮ甲府駅 甲府駅北口よっちゃばれ広場の出店者全15店舗が発表された。芋フェス！は東海地方を中心に延べ47万人以上を集めているフードイベントである。今回の芋フェス！は甲府市内では初開催ということもあり非常に注目度の高いスイーツイベントとなっている

注目は焼き芋としてモンドセレクション金賞を世界で初めて受賞した店舗と2025年12月に発表された芋フェス！大賞受賞の店舗が中心となる。

出店者は以下の通り。

1 るいいだKITCHEN モンドセレクション金賞受賞！モンドセレクションにおいて焼き芋として世界初受賞 芋フェス！大賞最優秀賞 大賞

焼き芋が進化する時代へ_。その進化の象徴として注目されているのが「熟成焼き芋」です。さつまいもを収穫後、一定期間熟成させることで、デンプンが糖に変わり、驚くほどの甘みと深みのある味わいが生まれます。「るいいだKitchen」では熟成させた「特上焼き芋」をご用意しています

2 えんむすび 芋フェス！大賞 優秀賞 金賞

“定番のない焼き芋専門店"を目指してまだ食べたことのない焼き芋を揃えております！スイーツはもちろん予約一年待ちの焼き芋「蜜郎」をご提供します！

3 Joiecrep 芋フェス！大賞 スイーツ部門 大賞

【さつまいものブリュレ】

紫芋のパウダーを練り込んだ生地にホイップ、安納芋ソース、さつまいもの

ペーストが入った焼き芋をイメージしたさつまいものブリュレクレープです

4 IMOBAKKA 優秀賞 銀賞 IMOBAKKA

さつまいも好き注目！全国のさつまいもイベントで行列のできる芋けんぴ専門店のIMOBAKKAです。IMOBAKKA名物の太さが特徴のやわらか芋けんぴは、芋本来の甘さが存分に感じられる芋けんぴ。さらに、ほんのり天然藻塩がアクセント！

気の遠くなるような、ひとつひとつ手切りしたポリポリの細い芋けんぴとチップスがミックスされた、ごちゃまぜミックスは埼玉県川口市の本店まで北は秋田から南は和歌山まで買いにくるお客さんがいるほどに人気商品。

１ヶ月保存可能なので、誰かへのお土産にも防災時の非常食にも使える人気ナンバーワン商品です！



5 芋みつ

焼き芋

6 ほっこり芋 スイーツ部門 金賞

クリームチーズとお芋の滑らかな口当たりとクッキー生地がアクセントになり3層仕立ての贅沢ケーキです。2025さつまいも博で「おみやげ」部門2会期連続1位を取った商品です。

7 Peony

さつまチップ

サツマイモをその場でカラッと揚げてさつまチップにします。

作り立てのサツマイモの風味と甘みをご賞味ください

8 oimodo 芋フェス大賞スイーツ部門 銀賞

年間1万個を販売している当店人気No.1商品!!oimodoこだわりの甘い焼き芋に完全オリジナルの焼き芋ジェラートを添えた自慢の逸品です。

皮ごと焼き芋を練り込んだジェラートは、リピーターになること間違いなし!!

年間1万個を販売している当店人気No.1商品!!oimodoこだわりの甘い焼き芋に、完全オリジナルの焼き芋ジェラートを添えた自慢の逸品です。皮ごと焼き芋を練り込んだジェラートは、リピーターになること間違いなし!!

【おいもタルト】

静岡にある人気ケーキショップとらや&カフェさんとのコラボ商品。

サクサクのタルト生地の上にはoimodoの焼き芋がゴロゴロのっています。個包装になっていますので、お土産にもピッタリの商品です。

9レカント

三島市名物のみしまコロッケとブラジルの家庭料理をコラボレーションしたブラジル風みしまコロッケを是非ご賞味ください

10 DINER すぎ 芋フェス！大賞 審査員特別賞

さつまいもチップス。フライドポテト、もつ煮

何を食べても美味い店です。

11 風實

石焼き芋

12DAIKUCOFFEE

大工が作るこだわりコーヒーです

13 南アルプススタンド

焼き芋スイーツとバスクチーズケーキの店

14渡邉梨園 壺焼き芋

壺の中で焼くおいもはいかがでしょうか？

15からあげ道場

富士宮焼きそば

世界遺産富士山の町

富士宮市B級グルメを代表する絶品焼きそば

ばくだんからあげ

(にんにく醬油、旨塩、タレ味)

以上15店舗になります。

日本テレビ系「DayDay.」にて内容が全国放送で紹介されております。またゴールデンウィーク開催のＮＥＯＰＡＳＡ浜松とＮＥＯＰＡＳＡ清水の開催がそれぞれ、地上波ニュース番組で取り上げられております。その他、中京テレビ「前略、大とくさん」、ＣＢＣテレビ「なるほどプレゼンター!花咲かタイムズ」等では生中継で紹介されるなど、各種マスメディアからの取材も多数受けております。

タイミングによっては商品が売り切れてしまう、店舗もあるため、ご来場はお早めにお願い致します。

なお入場料は無料です。

イベント概要

2026年5月16日17日（土日）10：00～16：00小雨決行

甲府駅北口よっちゃばれ広場

山梨県甲府市北口2丁目5-5

第1回芋フェスIN甲府駅

https://www.imo-fes.com/

https://www.instagram.com/imofesruiida/

参加費／チケット料金：無料

本イベントの収益は株式会社ロトの運営する障がい者施設の利用者に対する工賃として支給されます。

当日スタッフには当事業所の利用者も勤務しております。対応が遅いこともありますがどうかよろしくお願いいたします。

各種マスメディアからの取材も随時お受けいたします。お気軽にご連絡ください。