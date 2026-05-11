『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』の店頭くじ「ドリーミーくじ」発売決定！グッズ詳細＆販売店舗を大公開！ 2026年6月6日（土）より開始予定！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』について、2026年6月6日（土）より販売される株式会社GRANUPの店頭くじ「ドリーミーくじ」の販売店舗と詳細を公開したことをお知らせします。

【お知らせページ】https://www.granup.co.jp/kuji/shironeko_project/shironeko_project/

『白猫』は2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。これを記念して、これまでのイベントキービジュアルやキャラクターの友情覚醒イラストを使用したグッズがくじの景品になっております。

2026年6月6日（土）より販売店舗にて販売を開始します。詳細はお知らせページをご確認ください。

【ドリーミーくじ 概要】

株式会社GRANUPより販売される、『白猫』のイラストを使用した店頭くじです。

■販売期間 2026年6月6日（土）～ ※完売次第終了です

■販売価格 700円（税抜）

■販売店舗 以下のお知らせページをご確認ください。

https://www.granup.co.jp/kuji/shironeko_project/shironeko_project/

【景品 一覧】

『白猫』のキャラクターイラストやイベントキービジュアルを使用したグッズです。

＜A賞＞ブランケット（全2種）

3周年記念イベント「ゼロ・クロニクル ～はじまりの罪～」と7周年記念イベント「白と黒の章 光と闇が紡ぐ未来」のイベントキービジュアルを使用しております。

＜B賞＞グラス（全3種）

キャトラ、星たぬき、おはぎ＆ダイフク＆マカロンをデザインに使用したグラスです。

＜C賞＞フラットポーチ（全4種）

友情覚醒イラストを両面に使用したデザインです。

アイリス＆闇の王の後継者、ミステア&ティナ、マール＆ガレア、エクセリア

＜D賞＞アクリルスタンド（全14種）

イベントシリーズ「茶熊学園」に登場するキャラクターの友情覚醒イラストを使用したデザインです。

ミラ、ヴィルフリート、シャルロット、オウガ、ティナ、ネモ、アイシャ、ジュダ、エレノア、ウェルナー、コルネ、ヴァイス、クロカ、シロー

＜E賞＞缶バッジ2個セット（全10種）

シズク＆イサミ、ガルガ＆フェイ、ノクタリア＆アリアシカ、コルネ＆ルグノス、ニードレイ＆リリア、アマタ＆ツキミ、リスティ＆ヴィレータ、レベッカ＆エレメージュ、シェヲル＆ナコッタ、ノア＆ネモ

＜F賞＞インスタントフォト風ブロマイド3枚セット（クローズド／全10種）

イベントのキービジュアルを使用したグッズです。

＜ラスト賞＞ブランケット

闇の王子とアイリスの友情覚醒イラストをつなげて1枚にしたビジュアルを使用しております。最後の1枚を引いたら手に入ります。

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/206g1yad/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。