【山崎実業 新商品のお知らせ】 壁付けテレビ周辺の収納ボックスや、浮遊感のあるスマートなモニターラックなど、新商品が発売になりました。
壁付けテレビ周辺機器収納ボックス タワー
■石こうボードピンで簡単設置！壁付けテレビ周辺の収納ボックス
電源タップやルーター、ゲーム機などの周辺機器をまとめて隠して収納できるボックス。
上下の配線口からケーブルを通せるため、配線の露出を最小限に抑えられて見た目もすっきり整います。
設置跡が目立ちにくい、付属の石こうボードピンで設置可能。
石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付けできます。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/23329/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー
■空間を広く使える、浮遊感のあるスマートなモニターラック
左右に柱がないシンプルな見た目のモニターラック。
キーボードやマウスの出し入れもスムーズで、背面のケーブル通し穴により配線もきれいに整理できます。
ケーブルホルダーが2個付属し、スマートフォンの充電にも便利です。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/91865/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
マグネットゴミ袋収納ホルダー タワー 45L
■45Lのゴミ袋をコンパクトに収納
マグネットで簡単に設置できる、45Lのゴミ袋収納ホルダーです。
設置場所に合わせて縦横どちらでも取り付けられ、片手でサッと取り出せます。
ゴミ袋をコンパクトに収納できるので、キッチンまわりもすっきり整います。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/78385/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
テーブル横メニュー&調味料スタンド タワー
■テーブル横に取り付けて、調味料などを浮かせて収納
調味料類を浮かせて収納できるので、お食事スペースがすっきりとするスタンド。
テーブルを広く使えて、拭き掃除もしやすく、清潔に保てます。
背面にはメニュー立てが付いており、内寸3cmで、厚めのメニューもしっかり収納可能。
前面パネルはタワーシリーズ（別売）の「マグネットティッシュケース」や「マグネットカトラリーケース」がぴったり取り付けられる横幅で、セット使いも便利です。
調味料トレーは取り外して洗え、食器洗い乾燥機にも対応。
毎日のお手入れも簡単です。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/13939/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
コンセントガード ウッディ 2連6コ用
■コンセントの引き抜きや事故防止に！ワイド設計のコンセントガード
2連6コ用コンセントガードです。
安全対策に役立つフルカバータイプで、ほこりの侵入も防止。カバーは開いた状態で固定できるため、プラグの抜き差しもスムーズに行えます
。お子様やペットのいたずら防止にも安心な設計です。木目調でお部屋に馴染むデザインです。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/71043/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
コンセントガード スマート 2連6コ用
■コンセントの引き抜きや事故防止に！ワイド設計のコンセントガード
2連6コ用のコンセントガードです。
安全対策に役立つフルカバータイプで、ほこりの侵入も防止。
カバーは開いた状態で固定できるため、プラグの抜き差しもスムーズに行えます。
お子様やペットのいたずら防止にも安心な設計です。
詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/97247/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT
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