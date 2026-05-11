【山崎実業 新商品のお知らせ】 壁付けテレビ周辺の収納ボックスや、浮遊感のあるスマートなモニターラックなど、新商品が発売になりました。

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山崎実業株式会社

壁付けテレビ周辺機器収納ボックス タワー

■石こうボードピンで簡単設置！壁付けテレビ周辺の収納ボックス


電源タップやルーター、ゲーム機などの周辺機器をまとめて隠して収納できるボックス。


上下の配線口からケーブルを通せるため、配線の露出を最小限に抑えられて見た目もすっきり整います。


設置跡が目立ちにくい、付属の石こうボードピンで設置可能。


石こうボードピンの他に、木ネジでも取り付けできます。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/23329/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

スッキリ見えにこだわったモニターラック タワー

■空間を広く使える、浮遊感のあるスマートなモニターラック


左右に柱がないシンプルな見た目のモニターラック。


キーボードやマウスの出し入れもスムーズで、背面のケーブル通し穴により配線もきれいに整理できます。


ケーブルホルダーが2個付属し、スマートフォンの充電にも便利です。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/91865/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

マグネットゴミ袋収納ホルダー タワー 45L

■45Lのゴミ袋をコンパクトに収納
マグネットで簡単に設置できる、45Lのゴミ袋収納ホルダーです。


設置場所に合わせて縦横どちらでも取り付けられ、片手でサッと取り出せます。


ゴミ袋をコンパクトに収納できるので、キッチンまわりもすっきり整います。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/78385/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

テーブル横メニュー&調味料スタンド タワー

■テーブル横に取り付けて、調味料などを浮かせて収納


調味料類を浮かせて収納できるので、お食事スペースがすっきりとするスタンド。


テーブルを広く使えて、拭き掃除もしやすく、清潔に保てます。


背面にはメニュー立てが付いており、内寸3cmで、厚めのメニューもしっかり収納可能。


前面パネルはタワーシリーズ（別売）の「マグネットティッシュケース」や「マグネットカトラリーケース」がぴったり取り付けられる横幅で、セット使いも便利です。


調味料トレーは取り外して洗え、食器洗い乾燥機にも対応。


毎日のお手入れも簡単です。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/13939/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

コンセントガード ウッディ 2連6コ用

■コンセントの引き抜きや事故防止に！ワイド設計のコンセントガード


2連6コ用コンセントガードです。


安全対策に役立つフルカバータイプで、ほこりの侵入も防止。カバーは開いた状態で固定できるため、プラグの抜き差しもスムーズに行えます


。お子様やペットのいたずら防止にも安心な設計です。木目調でお部屋に馴染むデザインです。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/71043/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

コンセントガード スマート 2連6コ用

■コンセントの引き抜きや事故防止に！ワイド設計のコンセントガード


2連6コ用のコンセントガードです。


安全対策に役立つフルカバータイプで、ほこりの侵入も防止。


カバーは開いた状態で固定できるため、プラグの抜き差しもスムーズに行えます。


お子様やペットのいたずら防止にも安心な設計です。


詳細を見る :
https://www.yamajitsu.co.jp/product/item/97247/?utm_source=PRT&utm_medium=PRT&utm_campaign=PRT&utm_id=PRT&utm_term=PRT

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