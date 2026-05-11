マリオット・インターナショナル、第3弾となる2026年「ラグジュアリー ダイニングシリーズ」の開催を発表

マリオット・インターナショナル

マリオット・インターナショナルは、アジア太平洋地域で展開される「Luxury Dining Series（ラグジュアリーダイニングシリーズ）」の第3弾開催を決定し、2026年の開催概要を発表しました。「Across the Table」をテーマとする本シリーズでは、“食卓を囲むこと”が持つ静かな力に着目し、食を通じた新たなつながりや交流を生み出す特別な体験を提供します。

2026年の「Luxury Dining Series」では、食事を単なるダイニング体験ではなく、寛容さや好奇心、そして“今この瞬間をともに楽しむこと”によって生まれる交流の場へと昇華させます。料理に込められた背景やストーリーとともに一皿一皿が提供され、ゲスト同士が料理を囲みながら交流を深めるとともに、シェフたちが料理に込めた想いやインスピレーションをゲストに直接届けます。料理そのものだけでなく、“誰とどのような時間を分かち合うか”までを含めた、心に残る体験を提供します。さらに、一つのテーブルを囲み、料理や会話を分かち合う時間を通じて、人と人との新たなつながりを創出します。

また、アジア太平洋地域各地から集結した世界的に著名なシェフたちと印象的なロケーションが、文化、創造性、人とのつながりが交差する特別な空間を創出します。温かな雰囲気に包まれたダイニング空間から、非日常を味わえる特別なデスティネーションまで、マリオット・インターナショナルはゲストを食卓へと誘い、一皿の食事がコースを終えた後も心に残り続ける、特別な記憶へと変わる体験を提供します。

2026年の「Luxury Dining Series」は、JWマリオット・フーコック・エメラルド・ベイ・リゾート＆スパ、ザ・ナカアイランド・ラグジュアリーコレクション・リゾート＆スパ・プーケット、セントレジス・モルディブ・ヴォンムリリゾート、マンダパ・リッツ・カールトン・リザーブ、ザ・リッツ・カールトン京都、そして日本各地を巡るザ・リッツ・カールトン ヨットコレクションのルミナーラ号にて開催予定です。

また、各デスティネーションでは、本シリーズ限定の特別宿泊パッケージも提供予定です。ダイニング体験にとどまらず、「Across the Table」の世界観を滞在全体を通じてお楽しみいただける内容となっており、シグネチャーとなる美食体験と、それぞれの土地の魅力を感じられる滞在プログラムを組み合わせた特別な体験を提供します。ゲストは、ゆったりとした時間の流れの中で人とのつながりを深めながら、食を通じた体験の一部として、各デスティネーションならではの魅力を堪能いただけます。

■「Luxury Dining Series 2026」開催スケジュール

- ベトナム｜8月5日（水）～8月9日（日）JWマリオット・フーコック・エメラルド・ベイ・リゾート＆スパ- タイ｜8月12日（水）～8月16日（日）ザ・ナカアイランド・ラグジュアリーコレクション・リゾート＆スパ・プーケット- モルディブ｜8月25日（火）～8月30日（日）セントレジス・モルディブ・ヴォンムリリゾート- インドネシア｜9月9日（水）～9月13日（日）マンダパ・リッツ・カールトン・リザーブ- 日本｜9月23日（水）～9月27日（日）ザ・リッツ・カールトン京都- 日本｜10月9日（金）～10月18日（日）ザ・リッツ・カールトン ヨットコレクション 「ルミナーラ号」

詳細については、近日中に改めて発表予定です。

詳細につきましては、ウェブサイト(https://www.marriott.com/en-us/marriott-brands/portfolio/luxury-dining-series.mi)をご覧ください。

マリオット・インターナショナルのラグジュアリー ポートフォリオについて

マリオット・インターナショナルは、比類なきラグジュアリーブランドのポートフォリオを通じて、今日のグローバルなラグジュアリアンが求める、本物で希少性が高く、心を満たす体験を提供しています。世界各地に展開するマリオット・インターナショナルのラグジュアリー・グループは、ザ・リッツ・カールトン、リッツ・カールトン・リザーブ、ザ・リッツ・カールトン ヨットコレクション、ブルガリ ホテルズ＆リゾーツ、セントレジス ホテルズ＆リゾート、エディション、ラグジュアリーコレクション、JWマリオット、Wホテルを通じて、70の国と地域に555軒以上のランドマークとなるホテル、リゾート、ヨットを展開しています。世界有数のデスティネーションから、まだ広く知られていない特別な場所まで、マリオット・インターナショナルのラグジュアリーブランドコレクションは、その土地ならではの魅力や背景を反映したきめ細やかなブランド体験を通じて、旅の価値をさらに高めることを目指しています。お客様一人ひとりの情熱を満たしながら、新たな発見や自己成長を促す体験を提供することで、ラグジュアリートラベルの未来を提案しています。詳細は、Luxury.Marriott.com(https://www.marriott.com/luxury)をご覧ください。

Marriott Bonvoyについて

Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）は、マリオット・インターナショナルが展開する30以上のホテルブランドと、世界中の10,000以上のデスティネーションを結ぶポートフォリオのもと、世界各地の記憶に残るロケーションで評価の高いおもてなしを提供しています。受賞歴を誇る旅行プログラム兼マーケットプレイスとして、会員の皆様に身近な場所から世界各地に至るまで、心を動かす新たな体験へのアクセスを提供します。Marriott Bonvoyの無料会員登録および詳細についてはhttps://www.marriott.co.jp/loyalty.miを(https://www.marriott.co.jp/loyalty.mi)ご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードするには、https://mobile-app.marriott.com/ja-jpにアクセスしてください。Facebook(https://www.facebook.com/MarriottBonvoyAP/?brand_redir=314467271901260)、X(https://twitter.com/marriottbonvoy)、Instagram(https://www.instagram.com/marriottbonvoy/)、TikTok(https://www.tiktok.com/@marriottbonvoy)でも随時情報を発信しています。