【rienda(リエンダ)】こんがりと日焼けしたデザインが可愛い「ハローキティ」とのコラボレーションが決定！

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社：東京都目黒区、 代表取締役社長：村井博之)が展開するファッションブランド rienda(リエンダ)は株式会社サンリオの「ハローキティ」とのコラボレーションを2026年6月5日(金)よりrienda全店舗・SHEL'TTER WEBSTORE・ZOZOTOWNにて発売いたします。

今回のコラボレーションでは全てオリジナルデザインで製作いたしました。

ハローキティとお友だちのタイニーチャムもデザインに含まれたTシャツ2型に加え、ミラー付きポーチを発売いたします。riendaでしかお買い求めいただけない特別なアイテムとなっておりますので、是非この機会に店舗またはECサイトをご覧ください！

・LOOK

・商品詳細

▪商品名：【ハローキティ】グリッターロゴミニTシャツ

▪カラー：WHT/BLK/PNK

▪サイズ：FREE

▪価格：\6,600(税込)

▪商品名：【ハローキティ】ビッグTシャツ

▪カラー：WHT/BLK

▪サイズ：FREE

▪価格：\7,700(税込)

▪商品名：【ハローキティ】ミラー付きポーチ

▪カラー：Multi

▪サイズ：FREE

▪価格：\3,850(税込)

・発売詳細

▼6月5日(金)発売

・rienda全店舗

・SHEL'TTER WEBSTORE

・ZOZOTOWN

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rienda BRAND CONCEPT

女性らしさに大人なエッジを効かせ

艶やかさに人を魅了させる

そんなセンシュアルなデザインを表現

~The beauty of being yourself is essential~

rienda WEB STORE：https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/

rienda Instagram：＠rienda_official

rienda X(Twitter)：＠_rienda

rienda TikTok：＠riendastyle.official

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＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム市場・証券コード 3548)

・ 創業：2000年3月

・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト)：https://www.baroque-global.com/

(公式通販サイト)：https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS