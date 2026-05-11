株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、イタリアのラグジュアリーブランド「Maserati（マセラティ）」の新作ウォッチコレクション「SORPASSO（ソルパッソ）」を、2026年5月11日(月)よりオンタイム横浜ロフト店にて先行発売いたします。

また、発売に合わせて期間限定のMaserati POP-UP SHOPを開催。ブランドの世界観を体感できる特別な空間で、新作コレクションをいち早くご覧いただけます。 100年以上にわたり世界中のドライバーを魅了してきたMaserati。その魅力は単なる速さではなく、細部に宿る美しさと、人の感情を動かすエモーショナルなデザインにあります。

新作「SORPASSO」は、そんなMaseratiのレーシングDNAを、現代的なスポーティ＆エレガンスへと昇華した新コレクション。

42mmケースに10気圧防水を備え、日常からアクティブなシーンまで対応。自動巻きモデルにはMIYOTA 8N24、クロノグラフモデルにはJS25ムーブメントを採用し、スケルトンダイヤルやレーシングカーを想起させるディテールによって、“走りの美学”を視覚的にも表現しています。ラインアップは、自動巻きモデル1型、クロノグラフモデル3型の計4品番。イタリアンデザインと機能性を兼ね備えた、Maseratiらしい存在感を放つコレクションです。

SORPASSO COLLECTION

AUTOMATIC

“機械式で表現する、Maseratiのレーシングスピリット”

スケルトンダイヤルからムーブメントの動きを楽しめる自動巻きモデル。 スポーティな存在感とイタリアンエレガンスを融合した、SORPASSOを象徴する一本です。

**価格：69,300円（税込）** ムーブメント：3針自動巻き(MIYOTA 8N24) ケース：42mm ケース厚み：13.75mm 防水：10ATM防水 素材：レザー/ステンレススチール 風防：ミネラルガラス

CHRONOGRAPH

“走りの高揚感を、腕元に”

レーシングカーのメーターを思わせるクロノグラフデザイン。 スポーティなディテールと高級感を兼ね備え、オン・オフ問わず活躍するコレクションです。

**価格：各50,600円（税込）**

ムーブメント：クロノグラフクォーツ(JS25) ケース：42mm ケース厚み：12.4mm 防水：10ATM防水 素材：レザー/ステンレススチール 風防：ミネラルガラス

POP-UP INFORMATION

《Maserati POP-UP SHOP》

開催期間：2026年5月11日(月)～6月11日(木)

開催店舗：オンタイム横浜ロフト店 住所：神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店7F TEL：045-461-4741

**【発売情報】** 先行発売：2026年5月11日(月) 一般発売：2026年6月12日(金)

**【販売店舗】**

オンタイム横浜ロフト店 H°M’S“ WatchStoreオンラインストア（https://www.hms-watchstore.com/） 他 全国正規取扱店

**▼お客様お問い合わせ先** 株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL:03-6804-5201