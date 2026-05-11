提出日：2026年05月01日 SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 イサオ）は、2026年から2035年の予測期間を対象とした「Analog Front End IC Market(アナログフロントエンドIC市場)」に関する調査レポートを発表しました。 調査の詳細は以下をご覧ください： https://www.sdki.jp/reports/analog-front-end-ic-market/590642244 【調査概要】 調査日：2026年05月01日 実施機関：SDKI Analytics 調査対象：584社の市場プレーヤー（規模多様） 調査地域：北米、ラテンアメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東アフリカ 調査方法：現地調査240件、インターネット調査344件 調査期間：2026年2月～3月 【調査内容】 市場動態、成長要因、課題、機会、最新トレンド、主要プレーヤーの競争分析、市場セグメンテーション、地域別分析を網羅。 【市場スナップショット】 アナログフロントエンドIC市場は2025年に約35億米ドルの規模と記録され、2035年までに約66億米ドルに達すると予測。予測期間中のCAGRは約6.2%成長見込み。

市場概要

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SDKI Analyticsの調査によると、アナログフロントエンドIC市場は産業用IoT（IIoT）の導入拡大に伴い大幅な成長が見込まれています。スマート工場内の接続センサーから高精度な信号を取得可能にするためです。国際ロボット連盟（IFR）は、工場用ロボット新規設置台数が2028年末までに70万台を突破すると予測。 一方、設計の複雑性と開発コストが中小規模製造業者の導入障壁となっています。アナログとデジタル回路の精密な統合が求められ、R&D費用が増大する傾向。

最新ニュース

【最近の主な動向】 • 2025年10月：ASE Technology Holding Co., Ltd.はAnalog Devices, Inc.と提携し、マレーシア・ペナンのAnalog Devices製造施設買収契約を締結 • 2024年11月：Renesas Electronics Corporationが低消費電力・車載認定デバイスと業界初のプログラマブル14ビットSAR ADCを発表

市場セグメンテーション

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市場は機能タイプ別に、センサーインターフェースAFE、コミュニケーションAFE、電力監視AFEに分割。2035年時点でセンサーインターフェースAFEが46%と最大シェアを獲得する見込み。実世界のアナログ信号をデジタルデータに変換する重要な役割が背景。OECデータによれば、自動制御機器向け部品の世界貿易額は2024年時点で45.9億米ドルに達し、堅調な需要を示唆。

地域概要

アジア太平洋地域は評価対象期間を通じ34%の圧倒的な収益シェアと8.1%の最高CAGRを維持する見通し。同地域が電子機器のグローバルサプライチェーンで主導的地位にあることが背景。OECデータによれば、2024年の世界集積回路輸出は台湾、中国、韓国が主導。 日本は半導体市場シェアは低下傾向も、アナログフロントエンドIC市場では力強い成長余地を示唆。自動制御機器向け部品輸出で世界市場に貢献し、2024年出荷額は515百万米ドルに達しています。

Analog Front End IC Market(アナログフロントエンドIC市場)の主要なプレーヤー

当社の調査レポートで述べたように、世界のAnalog Front End IC Market(アナログフロントエンドIC市場)で最も著名なプレーヤーは次のとおりです: • Analog Devices Inc. • Texas Instruments • Infineon Technologies AG • STMicroelectronics • Microchip Technology Inc. これに加えて、日本市場のトップ 5 プレーヤーは次のとおりです: • Renesas Electronics Corporation • Rohm Semiconductor • Mitsubishi Electric Corporation • Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation • Sony Semiconductor Solutions

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会社概要：

SDKI Inc.は信頼できる詳細な市場調査と洞察を提供する市場調査コンサルティング会社です。成長指標、課題、傾向、競争環境に関する詳細レポート提供を通じ、顧客ビジネスの成長を支援。マーケット・リサーチアナリストは各業界で豊富な実務経験を有し、日本をはじめ欧州、中東、米国で活躍しています。 【お問い合わせ】 URL：https://www.sdki.jp/ お問い合わせフォーム：https://www.sdki.jp/contact/ 電話：+81 50 50509337（9:00～18:00、土日祝日除く）

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