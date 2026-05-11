特集 揺らぐ調達、供給の選別

米国とイスラエルのイラン攻撃から2カ月が経過した。 中東からの原油輸入は途絶えたままで、米国とイランの交渉は停滞。 先行きが不透明な状況は全く変わらず、 原油由来である燃料や各種石油化学製品への影響は計り知れない。 原材料の調達に苦労する各社は、影響の長期化の懸念もあり、製品の供給を絞り始めた。 政府は2回目の国家備蓄の石油放出を開始したが、 安定的に輸入量を確保できない限り、社会の不安はぬぐえない。 国際情勢に翻弄される原油調達の現状と各社の動きを踏まえ、今後の対策強化に迫る。

『月刊BCPリーダーズ 5月号』

Contents ＜特集＞ 揺らぐ調達、供給の選別 【Analysis／どうなっている？】 「ホルムズ」のカード化に世界経済が翻弄される 代替余力少ない原油、「人質」になったサプライチェーン 地経学研究所長／東京大学公共政策大学院教授 鈴木一人氏 【Case／企業はどう対応している？】 01 燃料調達の危機 見つからない打開策 調達のジレンマ、不可能な代替生産、増やせない製品在庫 02 命運を握る、石油化学製品の調達 受注と出荷の制限でテープ製造を維持 リンレイテープ（東京都中央区） 03 危機で力を発揮するBCP 調達問題のその先に備える 生出（東京都瑞穂町） 【How-to／どうすればいい？】 01 石油サプライチェーンが悲鳴、脱ホルムズは可能か 製品の先細り感、偏在化を助長 桃山学院大学経営学部経営学科教授 小嶌正稔氏 02 長期化する要衝の混乱下における 調達および事業継続のための緊急対策 2026年ホルムズ海峡危機（発生から59日間）から得られた教訓 レジリエンス・エンジニアズ（ウィーン） マルコ・フェルスベルガー氏 【Perspective／BCP担当者の役割は？】 地政学リスクが暴く、BCPの「都合のいい前提」 「そのBCP、“アルコールが消えた日”を想定していましたか」 危機管理アドバイザー 八重澤 晴信 ＜ニュースダイジェスト＞ 01 危機管理・防災ニュースダイジェスト 4月のニュース早わかり 02 ワード解説 「BCP策定率頭打ち」（内閣府調査） ＜トップインタビュー＞ 危機管理の伴走者たち フクスケ 代表取締役 小林大介氏 企業の副業解禁とコンプライアンス対策を支援 リスク低減で安全な制度導入を促進