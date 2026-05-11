フクヤにキャラクター雑貨事業を営むトーシンパックが参画

株式会社フクヤ

株式会社フクヤ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齋藤潤一、以下「当社」）は、キャラクター雑貨の企画・開発・製造・販売を行う株式会社トーシンパック（本社：東京都文京区、代表取締役社長：篠原幸太、以下「トーシンパック」）の発行済株式の100%を取得し、本日、子会社化の手続きを完了しましたのでお知らせいたします。

1. 子会社化の背景と目的

当社は、キャラクターMD事業として、アミューズメント専用景品、カプセルトイ、キャラクターくじ、推し活グッズなど、幅広いカテゴリーにおいてファンに支持される商品開発を行ってまいりました。また、トーシンパックは、創立50周年を迎えるキャラクター雑貨メーカーとして、独自のコンテンツホルダーとのネットワークを背景に、キャラクターの小物雑貨分野の企画・販売において強みを有しています。

両社が保有するキャラクターの権利、製造ラインナップおよび販売網は重複が少なく、極めて高い相互補完関係にあります。この度の子会社化により、双方のIPを相互に活用した「ワンソース・マルチユース」戦略を推進し、より多様な商品群をファンへ提供することで、キャラクターMD事業の飛躍的な成長を目指します。

2. 今後のシナジー展開

(1) IP×商品カテゴリーのクロス展開

当社が得意とする商品開発・製造ノウハウと、トーシンパックが得意とするキャラクター雑貨の開発力を融合させ、様々なファン層のニーズに応える多角的な商品展開を目指します。

(2) 海外市場への進出加速

当社が有する海外販売網や事業基盤を活用し、これまで国内中心であったトーシンパックの魅力的な商品をグローバル市場へと展開し、当社グループの海外売上比率を向上させます。

(3) 企画・製造リソースの最適化

両社の企画ノウハウやサプライチェーンを共有することで、生産効率の向上とコスト競争力の強化を図ります。

今後は両社の強みを融合させ、多様化するファンニーズを的確に捉えて付加価値の高い商品提供を追求することで、世界中のファンに喜びと驚きを提供するキャラクターMD企業として、時代の一歩先をいく「ワクワク」を生み出し続けてまいります。

【トーシンパック 会社概要】

会社名：株式会社トーシンパック

代表者：代表取締役社長 篠原 幸太

設立：1976年12月

所在地：東京都文京区小石川 3-19-14

Webサイト：https://www.toshinpack.co.jp/

【フクヤ 会社概要】

「自分たちの「好き」を込めたモノづくりでお客様の「好き」を楽しむ気持ちに応え続ける」株式会社フクヤは、この理念のもと、キャラクターを中心としたエンターテイメント領域で価値を創造し、時代の一歩先をいく「ワクワク」を生み出し続けています。

当社は、アミューズメント用プライズ商品の企画・製造・販売をはじめ、キャラクター雑貨、ライセンスビジネス、プロモーション企画など幅広い事業を展開しています。

会社名：株式会社フクヤ

代表者：代表取締役社長 齋藤 潤一

設立：1953年5月

所在地：東京都中央区日本橋本町1-5-4

Webサイト：https://www.fancy-fukuya.co.jp/