今井寿×Kiyoshi×岡崎達成からなるロックンロールバンド ″Lucy″のOfficial Web ShopがOPEN！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（代表取締役：佐藤元 本社：東京都渋谷区）は、LucyのオフィシャルECサイト「Lucy Official Web Shop」を2026年5月1日(金)にオープン。

ライブツアー「Lucy Show 003 ～Shout, Speed, Shake Your Rockarollica～」会場にて販売を行なっているグッズの取り扱いを開始いたしました。

▼Lucy Official Web Shop

https://store.plusmember.jp/lucy/

■取り扱いグッズ

ポストカードセット A/B 各\1,000

リストバンド A/B \2,000

フェイスタオル \2,500

スライダーケース \2,500

棺桶ギターキーホルダー WHITE/ BLACK 各\2,500

キャップ \4,000

Lucyバッグチャーム \4,500

Lucy Tシャツ -BLACK- M/L/XL \5,500

Lucy Tシャツ -BURGUNDY- M/L/XL \5,500

トートバッグ \5,800

Lucyブランケット -GOLD- \6,000

Lucyブランケット -GREEN- \6,000

▼プロフィール Lucy

2004年6月9日に1stアルバム『ROCKAROLLICA』をリリースし、ライブツアー「Lucy Show」を開催。

現在までにアルバム2作、シングル1作、映像作品3作品をリリース。

今井寿 （Gt.&Vo. / [BUCK∞TICK / SCHAFT / SCHWEIN]）

Kiyoshi（Gt.&Vo. / [hide with Spread Beaver / machine / MADBEAVERS]）

岡崎達成（Dr.&Vo. / [M-AGE / AGE of PUNK]）

のオリジナルメンバーで2026年、20年ぶりに再始動。

■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、エンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。

会 社 名：株式会社Fanplus（ファンプラス）

所 在 地：東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者：代表取締役 佐藤元

設 立：2007年3月 事業概要：ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営、アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営、音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ：https://fanplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail：press@ml.fanplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。