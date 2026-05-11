「サントリー×ポケモン３０周年」タイアップ第２弾 人気ドリンクが「ポケモン進化ボトル」で登場！
サントリービバレッジ＆フード（株）は、２０２６年２月に迎えた「ポケモン」３０周年を記念し、年間を通じて「ポケモン」とのさまざまなタイアップ企画を実施しています。このたび、タイアップ企画第２弾として、６月中旬より、「Ｃ．Ｃ．レモン」「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ」「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ＬＥＭＯＮ」「ＰＯＰメロンソーダ」「なっちゃん りんご」「なっちゃん オレンジ」のオリジナルパッケージデザインボトル全１８種を、全国で発売します。
炭酸飲料「Ｃ．Ｃ．レモン」「ペプシ〈生〉」「ＰＯＰメロンソーダ」や果汁飲料「なっちゃん」は、お子様から大人まで広くご支持をいただいているサントリーの人気ドリンクです。このたび上記４つのブランドにおいて、「ポケモン」とのタイアップを実施することで、これまで以上に、多くのお客様にご愛飲いただきたいと考えています。
■「ポケモン進化ボトル」オリジナルパッケージデザインについて
「ポケモン」とタイアップした「ポケモン進化ボトル」を「Ｃ．Ｃ．レモン」（３種）、「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ」（３種）、「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ＬＥＭＯＮ」（３種）、「ＰＯＰメロンソーダ」（３種）、「なっちゃん りんご」（３種）、「なっちゃん オレンジ」（３種）の全１８種で展開します。
「Ｃ．Ｃ．レモン」のパッケージには、ブランドカラーである黄色と微炭酸の心地よい刺激が“でんきタイプ”を想起させることから、ピチュー・ピカチュウ・ライチュウをデザインしました。
「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ」「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ＬＥＭＯＮ」「ＰＯＰメロンソーダ」には、ゲームソフト『ポケットモンスター 赤・緑』の最初の３匹である、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメとそれらの進化形をデザインしています。
「なっちゃん りんご」では、“りんごぐらしポケモン”のカジッチュを、「なっちゃん オレンジ」では、オレンジの体色が特徴的なパモを採用し、それぞれの進化形をデザインしました。
ポケモンの“わざ”や特徴をモチーフに、ロングセラーブランドの世界観をアレンジした特別なオリジナルパッケージとなっています。
■ポケモン３０周年について
ポケモンは、１９９６年２月２７日（火）に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから３０周年を迎えました。特別な１年をより楽しんでいただくために、ピックアップしたテーマに沿ってさまざまな企画を展開しています。
ぜひ、ポケモン３０周年をお楽しみください。
公式サイト：https://www.pokemon.co.jp/30th/
(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
― 記 ―
▼「ポケモンデザインラベル」商品概要
商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日
Ｃ．Ｃ．レモン ポケモンデザインラベル
５００mlペットボトル・２００円・２４本・２０２６年６月中旬
ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ポケモンデザインラベル
６００mlペットボトル・２００円・２４本・２０２６年６月中旬
ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ＬＥＭＯＮ ポケモンデザインラベル
６００mlペットボトル・２００円・２４本・２０２６年６月中旬
ＰＯＰメロンソーダ ポケモンデザインラベル
６００mlペットボトル・２００円・２４本・２０２６年６月中旬
なっちゃん りんご ポケモンデザインラベル
４２５mlペットボトル・２２０円・２４本・２０２６年６月中旬
なっちゃん オレンジ ポケモンデザインラベル
４２５mlペットボトル・２２０円・２４本・２０２６年６月中旬
▼発売地域 全国
※自動販売機を除く。
※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。
※オリジナル商品はなくなり次第終了となります。
▽本件に関するお客様からの問い合わせ先
サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/
以上