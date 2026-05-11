「サントリー×ポケモン３０周年」タイアップ第２弾　人気ドリンクが「ポケモン進化ボトル」で登場！

サントリービバレッジ＆フード株式会社

サントリービバレッジ＆フード（株）は、２０２６年２月に迎えた「ポケモン」３０周年を記念し、年間を通じて「ポケモン」とのさまざまなタイアップ企画を実施しています。このたび、タイアップ企画第２弾として、６月中旬より、「Ｃ．Ｃ．レモン」「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ」「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ＬＥＭＯＮ」「ＰＯＰメロンソーダ」「なっちゃん りんご」「なっちゃん オレンジ」のオリジナルパッケージデザインボトル全１８種を、全国で発売します。

炭酸飲料「Ｃ．Ｃ．レモン」「ペプシ〈生〉」「ＰＯＰメロンソーダ」や果汁飲料「なっちゃん」は、お子様から大人まで広くご支持をいただいているサントリーの人気ドリンクです。このたび上記４つのブランドにおいて、「ポケモン」とのタイアップを実施することで、これまで以上に、多くのお客様にご愛飲いただきたいと考えています。

■「ポケモン進化ボトル」オリジナルパッケージデザインについて

「ポケモン」とタイアップした「ポケモン進化ボトル」を「Ｃ．Ｃ．レモン」（３種）、「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ」（３種）、「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ＬＥＭＯＮ」（３種）、「ＰＯＰメロンソーダ」（３種）、「なっちゃん りんご」（３種）、「なっちゃん オレンジ」（３種）の全１８種で展開します。

「Ｃ．Ｃ．レモン」のパッケージには、ブランドカラーである黄色と微炭酸の心地よい刺激が“でんきタイプ”を想起させることから、ピチュー・ピカチュウ・ライチュウをデザインしました。

「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ」「ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ＬＥＭＯＮ」「ＰＯＰメロンソーダ」には、ゲームソフト『ポケットモンスター 赤・緑』の最初の３匹である、フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメとそれらの進化形をデザインしています。

「なっちゃん りんご」では、“りんごぐらしポケモン”のカジッチュを、「なっちゃん オレンジ」では、オレンジの体色が特徴的なパモを採用し、それぞれの進化形をデザインしました。

ポケモンの“わざ”や特徴をモチーフに、ロングセラーブランドの世界観をアレンジした特別なオリジナルパッケージとなっています。

■ポケモン３０周年について

ポケモンは、１９９６年２月２７日（火）に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから３０周年を迎えました。特別な１年をより楽しんでいただくために、ピックアップしたテーマに沿ってさまざまな企画を展開しています。

ぜひ、ポケモン３０周年をお楽しみください。

公式サイト：https://www.pokemon.co.jp/30th/

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

― 記 ―

▼「ポケモンデザインラベル」商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・梱包・発売期日

Ｃ．Ｃ．レモン ポケモンデザインラベル

５００mlペットボトル・２００円・２４本・２０２６年６月中旬

ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ポケモンデザインラベル

６００mlペットボトル・２００円・２４本・２０２６年６月中旬

ペプシ〈生〉 ＢＩＧ ＺＥＲＯ ＬＥＭＯＮ ポケモンデザインラベル

６００mlペットボトル・２００円・２４本・２０２６年６月中旬

ＰＯＰメロンソーダ ポケモンデザインラベル

６００mlペットボトル・２００円・２４本・２０２６年６月中旬

なっちゃん りんご ポケモンデザインラベル

４２５mlペットボトル・２２０円・２４本・２０２６年６月中旬

なっちゃん オレンジ ポケモンデザインラベル

４２５mlペットボトル・２２０円・２４本・２０２６年６月中旬

▼発売地域 全国

※自動販売機を除く。

※一部の店舗では、お取扱いがない場合がございます。

※オリジナル商品はなくなり次第終了となります。

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上