診察が終わってから書く時代は終わり。

MedTechGroup株式会社

医療AIと病院AI PMOカンパニー、MedTech Group株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 前田清貴、以下MedTech G社）は、医療現場における記録業務の負担を大幅に軽減するAIプラットフォーム「AI Hippo医療Loop」において、新たに音声入力と自動要約機能を統合した「音声×要約機能」の提供を開始しました。

本機能は、医師の診察、看護師の記録業務、委員会資料作成、地域連携書類など、医療現場におけるあらゆる“書く業務”を対象とし、「話すだけで記録が完成する」新しい業務スタイルを実現します。

▼医療AIプラットフォーム「AI Hippo 医療 Loop」 https://www.aihippo.ai

■ 背景 ― 医療現場における“あとで書く仕事”の限界

医療現場では現在、診療・ケアそのものに加え、記録・報告・書類作成といった業務が大きな負担となっています。

特に以下のような課題が顕在化しています。

外来診療後のカルテ入力や記録業務の増加

訪問診療における“後追い入力”の常態化

看護記録・申し送り業務の負担増加

委員会資料・議事録作成にかかる時間

地域連携や退院調整に伴う書類作成の煩雑さ

これらはすべて、

「あとでまとめて書く仕事」として現場に蓄積されており

医療従事者の時間と集中力を奪う大きな要因となっています。

■ 概要 ― 音声で記録し、AIが整理する

今回提供する「音声×要約機能」は、こうした課題に対し、

「記録を後工程から前工程へ」移す

というコンセプトで開発されました。



■ 主な機能

音声入力による診療・看護記録の自動テキスト化

医療文脈に合わせた自動要約・整理

申し送り・報告書形式への変換

会議・委員会の議事録自動生成

地域連携・退院調整書類の下書き生成

■ 特徴 ― 記録を業務から切り離さない設計

従来のシステムは、記録を「後から入力する業務」として扱っていました。

一方、本機能では、

「診療やケアの中で記録が完成する」設計

を採用しています。



■ 具体例

例えば、医師が診察中に話した内容や、看護師が現場で口頭で共有した情報をそのまま音声入力すると、

診療記録として整理

患者ごとの要点を抽出

申し送り内容として再構成

され、1分以内に記録として利用可能な状態になります。



■ 導入効果

本機能の導入により、以下の効果が期待されます。

記録・書類作成時間の大幅削減

“後追い入力”の解消

看護・医療スタッフの業務負担軽減

記録の質の均一化

多職種連携の効率化

■ AI Hippo 医療Loopについて

AI Hippo 医療Loopは、医療現場の課題をもとに開発されたAIプラットフォームであり、

音声・要約（業務圧縮）

医療Loop（判断支援）

チャットHippo（教育・検索）

ドライブLoop（ナレッジ統合）

インシデントLoop（学習組織化）

の5つの機能群により、

「人で回す医療」から「構造で回る医療」への転換を支援します。

■ 今後の展開

MedTech G社は今後、音声×要約機能を起点として、

電子カルテ未導入施設への展開

介護・在宅医療領域への拡張

医療データ基盤（IDX）との連携

を進め、医療現場の生産性向上と医療の質の向上に貢献していきます。

■【限定3施設】AI Hippo 医療Loop 1ヶ月無料トライアルを開始

「診察が終わってから書く時代」を、終わりにしませんか。

AI Hippo 医療Loopは、外来カルテ・看護記録・議事録などの作成を、会話から自動要約・作成する医療AI支援サービスです。

このたび、医療機関を対象に、【限定3施設】で1ヶ月無料トライアルを実施いたします。

主な特徴

・「あとで書く」を削減

・看護記録時間を約75％削減した実績

・電子カルテ改修不要

・院内環境でスモールスタート可能

キャンペーン概要

・初期費用／月額費用：1ヶ月無料

・対象：医療機関・クリニック

・導入支援致します



「記録を増やす」のではなく、「記録のやり方を変える」。

まずは一部診療科からの導入も可能です。お気軽にお問い合わせください。

お問合せはこちら support@medtechgroup.co.jp



※電子カルテベンダー様との連携に関するご相談も受け付けております。

■ メッセージ

医療現場において、記録は不可欠な業務である一方で、

現場の負担を増大させる要因にもなっています。

AI Hippoは、

❌ 記録を増やすのではなく

記録の“やり方”を変える

ことで、医療のあり方そのものを変えていきます。

■ 結び

診察が終わってから書く時代は終わり。

医療は、話すだけで記録が完成する時代へ。

■ MedTech Group株式会社について

名称：MedTech Group株式会社 設立：2019年2月 資本金：4000万円

代表取締役社長：前田清貴

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1虎ノ門40MTビル7階

URL: https://www.medtechgroup.co.jp/

MedTech Group株式会社は、「医療データを価値に変え、現場と経営を支える医療AI企業」を理念に、病院・クリニック・在宅医療・介護を展開する医療統合グループ「おひさまグループ」から2019年に設立されました。

同社は、AIデータ株式会社の高度なAI技術基盤と、おひさまグループが持つ医療現場の知見を融合し、地方・中小規模病院における医師不足や情報分断といった構造課題の解決に取り組んでいます。その中核プロダクトとして、医療専用のプライベートAI「AI Hippo」を開発・提供しています。 AI Hippoは、医療現場での実運用を前提に設計された、医療者の思考を支える意思決定支援AIです。

電子カルテの改修不要・30日以内の導入を実現し、院内でデータを完結させるプライベート環境により外部へのデータ流出を構造的に遮断。Human in the Loopの思想のもと、最終判断は必ず医療者が行う設計を徹底しています。

実証導入施設では、看護記録作成時間を約2時間から30分へと大幅に短縮するなど、臨床現場における定量的な成果も確認されています。