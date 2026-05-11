ヘアアイロンのレンタルスポット『ReCute』が累計10万ダウンロードを突破！

株式会社ReCute

株式会社ReCute（本社：東京都港区、代表取締役社長：山下 萌々夏、以下「当社」）は、ヘアアイロンのレンタルスポット『ReCute（リキュート）』のスマートフォンアプリ累計ダウンロード数が10万ダウンロードを突破いたしました。今後も、商業施設・駅ビル・ファッションビル・ホテル・オフィスビル等の運営事業者さまに向けた導入提案を加速してまいります。

『ReCute』は、商業施設のパウダールーム等に専用ボックスを設置し、来館者がスマートフォンアプリを用いて、ヘアアイロンをレンタルできるシェアリングサービスです。設置・運用は当社が担うため（一部施設を除く）、施設さま側の運用負荷を著しく増やすことなく、来館動機の創出と顧客体験価値の向上を実現します。

ヘアスタイルの“巻き直し”を目的来館の動機に変える、新しいパウダールーム体験。

■ 10万ダウンロードが示す、来館者ニーズの確かさ

サービス提供開始以降、当社は大々的かつ定常的な広告投下を行わず、SNSでの口コミやメディア露出といったオーガニックな流入でユーザー支持を広げてまいりました。これは、「外出先で髪を直したい」「鏡の前でもう一度自分を整えたい」という来館者の潜在ニーズが極めて大きいことを示しています。

■ 商業施設に『ReCute』を導入する4つのメリット

1. 来館動機の創出：アプリ内マップで“ReCuteのある施設”として来館前から認知・選択される

「ReCuteを使いたい」というニーズが、施設選びの動機として機能しています。アプリのスポット検索および公式SNSでの発信を通じ、施設名とともに来館前のユーザー認知を獲得します。

2. 滞在時間・購買の促進：パウダールーム滞在を“次の館内行動”の起点に

ReCuteを利用することが、買い物・カフェ・写真撮影など館内での次の行動を後押しし、滞在時間とテナント周遊の機会を増やします。商業施設においてReCute利用のついでに、何かしら購買に至るユーザーは５割以上でした（当社調べ）。

3. パウダールームの付加価値化：既存スペースを“選ばれる場所”へ

従来の化粧室を、ブランド体験の一部として再定義し、施設の差別化要素の一つとして、手軽に設備をアップデートできる点が好評です。

4. 運用負荷低：設置・メンテナンス・カスタマー対応はすべて当社が担当（一部エリア、施設を除く）

ヘアアイロン本体の定期メンテナンス、衛生管理、ユーザーサポートは当社が一括で実施（一部エリアを除く）。施設の運用工数を増やすことなく、新しい価値提供を追加できます。

■ 主な導入実績（一部）

■ 導入の流れ

STEP 1：少しでもご興味があれば、お問い合わせください（本リリース末尾の窓口より）

STEP 2：ご提案・ヒアリング・現地調査（来館者属性・パウダールーム環境などを確認）

STEP 3：設置・運用開始（最短3週間～）

STEP 4：継続メンテナンス・運用レポート（利用実績の定期共有）

初期費用・運用費用については施設規模・設置条件により個別にご相談を承ります。詳細資料（導入事例・設置仕様など）は、お問い合わせ後に個別にご提供いたします。

■ 代表コメント

株式会社ReCute 代表取締役社長 山下 萌々夏

「『ReCute』は、“髪が崩れたら、もう直せない”という日常の小さなあきらめを解消し、誰もが自信を持って過ごせるようにするためのサービスです。サービス開始から広告に頼らず10万人を超える方々にアプリをご利用いただけたのは、ひとえに導入にご理解をいただいた商業施設・パートナー企業の皆さまのおかげです。

私たちは、商業施設のパウダールームを、来館者が“もう一度自分を好きになれる場所”へとアップデートしていきたいと考えています。来館動機の創出から、滞在体験の質、そして館外での口コミ拡散まで、『ReCute』が施設の価値を高めるパートナーとなるよう、一台ずつ・一施設ずつ、丁寧にご提案を重ねてまいります。是非、少しでもご興味のある施設様はお話しさせていただけますと幸いです。」

■ 『ReCute』について

『ReCute（リキュート）』は、“かわいいを、巻き戻そう。”をコンセプトとした、ヘアアイロンのレンタルスポットです。スマートフォン専用アプリから利用したいスポットを選び、商業施設等のパウダールームに設置された専用ボックスから、必要な時間だけヘアアイロンをレンタルできます。最新の技術を採用した高品質なヘアアイロンを取り揃え、衛生面にも配慮し、定期的なメンテナンスと清掃を実施しています（一部エリアを除く）。

利用料金（都度払い）：350円／回（税込385円／回）／10分

※以降1分ごとに30円（税込33円）が従量課金

利用料金（月額サブスク）：1,500円／月（税込1,650円／月）

※1回15分まで使い放題

※以降1分ごとに50円（税込55円）が従量課金

対応OS：iOS／Android

ダウンロードはこちら（iOS）(https://apps.apple.com/jp/app/recute/id6581490392)

ダウンロードはこちら（Android）(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.recute)

公式サイト：https://inc.recute.jp/

■ 株式会社ReCute 会社概要

会社名：株式会社ReCute

代表取締役社長：山下 萌々夏

設立：2024年4月2日

所在地：東京都港区南青山2-5-17 POLA青山ビルディング5階

事業内容：ヘアアイロンのレンタルスポット『ReCute』の企画・開発・運営

URL：https://inc.recute.jp/

■ 商業施設さま・導入に関するお問い合わせ

本サービスの導入をご検討の商業施設さま・パートナー企業さまは、お手数ですが下記の窓口までご連絡ください。導入事例集・利用データ・設置仕様等の資料を、ご要望に応じて個別にご提供いたします。

会社名：株式会社ReCute

お問い合わせ窓口：https://inc.recute.jp/business

■ 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

会社名：株式会社ReCute

担当：広報担当

お問い合わせ窓口：https://inc.recute.jp/inquiry-business