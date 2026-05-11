Sales Retriever、成果報酬型「大手企業開拓支援BPOサービス」を提供開始
Sales Retriever株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本 成行、以下「Sales Retriever」）は、成果報酬型で大手企業の役職者との商談獲得を支援する「大手企業開拓支援BPOサービス」の提供を開始しました。
本サービスでは、Sales RetrieverのAIリサーチ基盤と運用チームを活用し、大手企業開拓におけるリサーチ、ターゲット選定、アプローチ準備、商談機会創出までを支援します。成果に応じて費用が発生するため、初期費用を抑えながら大手企業開拓を始めやすい点が特徴です。
本サービスのポイント
・成果報酬型で、大手企業の役職者との商談獲得を支援
・初期費用を抑えながら、大手企業開拓施策を開始しやすい設計
■提供開始の背景
エンタープライズ営業では、受注確度の高い企業を見極め、部門ごとの課題やキーパーソンを把握したうえで、適切なタイミングで接点をつくることが重要です。
一方で、企業リサーチ、ターゲットリストの作成、初回アプローチの準備には多くの工数がかかります。その結果、営業担当者が本来注力すべき商談や提案活動の時間を圧迫するケースも少なくありません。
Sales Retrieverは、AIを活用した企業リサーチと営業支援の知見をもとに、大手企業開拓における実行負荷を下げるため、本サービスの提供を開始しました。
■大手企業開拓支援BPOサービスについて
「大手企業開拓支援BPOサービス」は、成果報酬型で大手企業の役職者との商談獲得を支援するBPOサービスです。対象企業や役職者へのアプローチに必要な準備を行い、商談機会の創出までを支援します。
サービス名：成果報酬型 大手企業開拓支援BPOサービス
主な支援内容：大手企業の役職者との商談獲得支援
提供形態：成果報酬型
対象：大手企業開拓を強化したい法人営業組織
詳細を見る :
https://www.sales-retriever.jp/news/20260506/
■サービスの特徴- 成果報酬型のため、初期費用を抑えながら大手企業開拓を開始しやすい
- Sales RetrieverのAIリサーチ基盤を活用し、対象企業や関連情報の把握を支援
- 運用チームがアプローチ準備から商談機会創出までを支援
■想定される活用シーン- 大手企業向け営業を強化したいが、リサーチや初回接点づくりの工数が不足している
- ターゲット企業や役職者の選定、アプローチ準備に時間がかかっている
- 成果に応じた費用設計で、新しい大手企業開拓施策を試したい
■お問い合わせ
本サービスの詳細は、お打ち合わせにてご説明します。ご関心のある企業様は、以下詳細ページのフォームより「商談獲得代行について聞きたい」を選び、お問い合わせください。
詳細を見る :
https://www.sales-retriever.jp/news/20260506/
パートナー企業の募集について
本サービスの提供拡大に伴い、大手企業開拓支援BPOにご協力いただけるパートナー企業を募集しています。
営業代行の実行体制や大手企業へのアプローチ実績をお持ちの営業代行パートナー企業からのお問い合わせも歓迎します。ご関心のある企業様は、問い合わせフォームよりご連絡ください。
Sales Retrieverについて
Sales Retrieverは、決算資料や企業ニュースなどの公開情報から、商材に関連する情報だけをAIが自動で収集・整理し、最適な提案インサイトを提供する法人営業支援AIです。Sales Retriever株式会社は、法人営業領域のDX推進を通じて、日本企業が抱える課題解決に貢献してまいります。
会社概要
会社名：Sales Retriever株式会社
代表者：代表取締役 松本 成行
本社所在地：東京都千代田区神田和泉町1番地6-16 ヤマトビル405
事業内容：営業向け業務支援AIの提供
URL：https://www.sales-retriever.jp/