Sales Retriever、成果報酬型「大手企業開拓支援BPOサービス」を提供開始

Sales Retriever株式会社

Sales Retriever株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本 成行、以下「Sales Retriever」）は、成果報酬型で大手企業の役職者との商談獲得を支援する「大手企業開拓支援BPOサービス」の提供を開始しました。

本サービスでは、Sales RetrieverのAIリサーチ基盤と運用チームを活用し、大手企業開拓におけるリサーチ、ターゲット選定、アプローチ準備、商談機会創出までを支援します。成果に応じて費用が発生するため、初期費用を抑えながら大手企業開拓を始めやすい点が特徴です。

本サービスのポイント

・成果報酬型で、大手企業の役職者との商談獲得を支援

・初期費用を抑えながら、大手企業開拓施策を開始しやすい設計

■提供開始の背景

エンタープライズ営業では、受注確度の高い企業を見極め、部門ごとの課題やキーパーソンを把握したうえで、適切なタイミングで接点をつくることが重要です。

一方で、企業リサーチ、ターゲットリストの作成、初回アプローチの準備には多くの工数がかかります。その結果、営業担当者が本来注力すべき商談や提案活動の時間を圧迫するケースも少なくありません。

Sales Retrieverは、AIを活用した企業リサーチと営業支援の知見をもとに、大手企業開拓における実行負荷を下げるため、本サービスの提供を開始しました。

■大手企業開拓支援BPOサービスについて

「大手企業開拓支援BPOサービス」は、成果報酬型で大手企業の役職者との商談獲得を支援するBPOサービスです。対象企業や役職者へのアプローチに必要な準備を行い、商談機会の創出までを支援します。

サービス名：成果報酬型 大手企業開拓支援BPOサービス

主な支援内容：大手企業の役職者との商談獲得支援

提供形態：成果報酬型

対象：大手企業開拓を強化したい法人営業組織

詳細を見る :https://www.sales-retriever.jp/news/20260506/

■サービスの特徴

■想定される活用シーン

■お問い合わせ

- 成果報酬型のため、初期費用を抑えながら大手企業開拓を開始しやすい- Sales RetrieverのAIリサーチ基盤を活用し、対象企業や関連情報の把握を支援- 運用チームがアプローチ準備から商談機会創出までを支援- 大手企業向け営業を強化したいが、リサーチや初回接点づくりの工数が不足している- ターゲット企業や役職者の選定、アプローチ準備に時間がかかっている- 成果に応じた費用設計で、新しい大手企業開拓施策を試したい

本サービスの詳細は、お打ち合わせにてご説明します。ご関心のある企業様は、以下詳細ページのフォームより「商談獲得代行について聞きたい」を選び、お問い合わせください。

詳細を見る :https://www.sales-retriever.jp/news/20260506/

パートナー企業の募集について

本サービスの提供拡大に伴い、大手企業開拓支援BPOにご協力いただけるパートナー企業を募集しています。

営業代行の実行体制や大手企業へのアプローチ実績をお持ちの営業代行パートナー企業からのお問い合わせも歓迎します。ご関心のある企業様は、問い合わせフォームよりご連絡ください。

Sales Retrieverについて

Sales Retrieverは、決算資料や企業ニュースなどの公開情報から、商材に関連する情報だけをAIが自動で収集・整理し、最適な提案インサイトを提供する法人営業支援AIです。Sales Retriever株式会社は、法人営業領域のDX推進を通じて、日本企業が抱える課題解決に貢献してまいります。

会社概要

会社名：Sales Retriever株式会社

代表者：代表取締役 松本 成行

本社所在地：東京都千代田区神田和泉町1番地6-16 ヤマトビル405

事業内容：営業向け業務支援AIの提供

URL：https://www.sales-retriever.jp/