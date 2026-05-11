エプソン販売株式会社

エプソン販売株式会社は2026年7月1日より一部商品の出荷価格およびサービスの価格を改定いたします。

原材料費の高騰などにより製造コストが上昇する中、これまで当社では効率化やコスト削減により、価格への転嫁を回避すべく最大限の努力を重ねてまいりました。しかしながら、企業努力のみでは価格を維持することが困難な状況となったため、下記の通り価格改定を実施いたします。

■価格改定日

・本体、オプションおよび消耗品 ：2026年7月1日納品分より改定

・修理サービス ：2026年7月1日受付分より改定

■対象商品

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33845/table/805_1_e0abb6ad18274c95959455f7bc97cd97.jpg?v=202605110851 ]

■修理サービス

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33845/table/805_2_27b54ae83d8e4b77e1377d9a7b1443d8.jpg?v=202605110851 ]

対象商品の改定後価格は下記一覧をご覧ください（注1）。

ホームプリンター、写真高画質プリンター対象商品一覧：https://www.epson.jp/osirase/2026/260511-1.pdf

ビジネスインクジェットプリンター対象商品一覧：https://www.epson.jp/osirase/2026/260511-2.pdf

レシートプリンター対象商品一覧：https://www.epson.jp/osirase/2026/260511-3.pdf

ラベルプリンター対象商品一覧：https://www.epson.jp/osirase/2026/260511-4.pdf

大判プリンター（水性）対象商品一覧：https://www.epson.jp/osirase/2026/260511-5.pdf

大判プリンター（昇華転写）対象商品一覧：https://www.epson.jp/osirase/2026/260511-6.pdf

業務用写真・プリントシステム対象商品一覧：https://www.epson.jp/osirase/2026/260511-7.pdf

家庭用プロジェクター対象商品一覧：https://www.epson.jp/osirase/2026/260511-8.pdf

ビジネスプロジェクター対象商品一覧：https://www.epson.jp/osirase/2026/260511-9.pdf

スマートグラス対象商品一覧：https://www.epson.jp/osirase/2026/260511-10.pdf

スキャナー対象商品一覧：https://www.epson.jp/osirase/2026/260511-11.pdf

ディスク デュプリケーター対象商品一覧：https://www.epson.jp/osirase/2026/260511-12.pdf

乾式オフィス製紙機対象商品一覧：https://www.epson.jp/osirase/2026/260511-13.pdf

修理サービスについては、改定日以降HP、各カタログをご確認ください。

（注1）価格改定対象商品一覧の一部商品には、オープンプライス商品も含まれております。これらの商品については参考価格としてエプソンダイレクトショップ販売価格（注2）を掲載しております。

（注2）エプソンダイレクトショップ（エプソン直販サイト）の販売価格（税込または税別）は2026年7月1日予定のものであり、各販売店での販売価格を拘束するものではありません。各販売店における販売価格は、各販売店にお問い合わせください。

以上