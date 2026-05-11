折りたたみ式大容量衣類乾燥機！梅雨の“干し場所不足”を解決する20kg耐荷重モデル

テークオフ株式会社

日本の住宅事情において、梅雨や花粉の時期の「干し場所の確保」は大きな課題です。本製品は、必要な時だけクローゼット型として展開し、独自設計。省スペースと大容量（20kg耐荷重）を両立したデザインが、特に一人暮らしやコンパクトな住まいを選択する層から「暮らしが変わる家電」として高い支持を得ています。

本製品が選ばれる「3つの活用メリット」

1. 一瞬で「クローゼット」に。驚きの組立＆スリム収納

「衣類乾燥機は場所を取る」という常識を覆しました。一体式設計により、使いたい時にパッと広げて、素早く「クローゼット型」へ、収納時も工具不要で素早くスリムに収納できます。収納時は高さわずか18.5cmまでスリムに折りたため、家具の隙間やベッド下へスマートに収納できます。「出しっぱなしにしない」という選択肢が、お部屋の広さを守ります。

2. 梅雨・花粉・黄砂。外に干せない時期の「室内干し拠点」

梅雨の長雨、春先の花粉、黄砂、そして夜間の洗濯、外干しができないあらゆるシーンで活躍します。360°循環するパワフルな温風が洗濯物の隅々まで熱を届けてスピーディーに乾燥させることで、部屋干し特有の「生乾き臭」の原因菌を抑制します。ただ乾かすだけでなく、衣類をふんわりとボリュームアップさせ、シワを抑えて仕上げるその実力は、まさに「自宅でできる衣類エステ」。忙しい毎日に、心ときめく清潔感をお届けします。

3. 「衣類乾燥機 × クローゼット」の1台2役。20kgを支えるタフな設計

本製品は単なる乾燥機にとどまりません。最大20kgの洗濯物を支えるステンレス製の強固な支柱を採用しており、乾燥機として使用しない時間は「一時的な収納用クローゼット」としても活用可能。500Lの広々とした空間に最大30枚の衣類を掛けられるため、衣替えの時期や来客用のコートハンガーとしても重宝します。

製品仕様

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[表: https://prtimes.jp/data/corp/166854/table/35_1_c79d8f20889762af9dfe9f69bf9afe12.jpg?v=202605110851 ]

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本件に関するお問い合わせ

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会社名： テークオフ株式会社

担当部署： 法人営業部

担当者：江口

E-mail：sales@lacidoll.com

URL：www.lacidoll.co.jp