ニフティ、お笑いコンビ「いつもここから」と「@nifty 安心メールパック」のコラボレーション動画を公開～SNSで募集した”あなたの悲しいときー”をネタ化、プレゼントキャンペーンも実施～

ニフティ株式会社

ニフティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：前島 一就、以下当社）は、当社が提供するサービス「@nifty 安心メールパック」において、お笑いコンビ「いつもここから」とコラボレーションしたオリジナルネタ動画を、本日2026年5月11日（月）から公開します。期間中に「@nifty 安心メールパック」を新規で契約いただいた方を対象に、抽選でカタログギフトが当たるキャンペーンを実施します。

「@nifty 安心メールパック」は、@niftyメールサービスにデジタル端末の補償特典や、弁護士への電話相談サービスが付帯したサービスです。

本企画は、迷惑メールの大量受信やスマートフォンの故障といった日常で起こりうる「悲しい瞬間」を、ユーモアを交えて表現することで、それらのリスクからお客様を守る「@nifty 安心メールパック」の価値をより身近に感じていただくことを目的としています。動画内では、SNS上で募集した「メールアドレスやスマートフォンの破損・水没に関する”悲しいときー”」のエピソードを、お笑いコンビ「いつもここから」が本企画のために描き下ろした特別なネタとして披露します。また、動画公開にあわせて、2026年5月11日（月）から2026年7月31日（金）までの期間に、「@nifty 安心メールパック」を新規に契約いただいた方の中から、抽選で3名様にカタログギフトをプレゼントします。

■概要

○キャンペーンページ

https://setsuzoku.nifty.com/mailpack/promo/itsumokokokara/

○実施期間

2026年5月11日（月）～2026年7月31日（金）

○対象

「@nifty 安心メールパック」を新規に契約いただいた方

○賞品

カタログギフト：抽選で3名様

キャンペーンの詳細や注意事項はキャンペーンページを確認してください。

■「@nifty 安心メールパック」(https://setsuzoku.nifty.com/mailpack/promo/direct/)について

「@nifty 安心メールパック」は、安心・安全に使える@niftyのメールアドレスを無料で利用できるだけでなく、日常生活でトラブルが発生した際には状況に応じた専門家の案内を受けられるサポートが付いたサービスです。さらに特典として、通信端末の修理費用を補償する保険が付帯されており、対象端末の損害に応じて、年間最大2回まで保険金の支払いを受けることができます。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。