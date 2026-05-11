【在庫限りで終了】15.6インチ・テンキー搭載ノートPCレンタル　通常月額3500円を月額990円でご提供

株式会社バルテック

クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel/%22) を展開している株式会社バルテック （本社：東京都新宿区）のグループ会社、株式会社バルテックネットワークス（本社：東京都新宿区） は、15.6インチ・テンキー付きノートPCレンタルを月額990円/1台で提供する期間限定キャンペーンを2026年5月1日より開始しました。

本製品は、Core i5（第8世代）を搭載し、Windows 11環境においても8GBメモリで安定した動作を実現。コストパフォーマンスに優れ、日常業務やテレワーク用途に適した一台です。

特に、需要が高まるこの季節に合わせ、より多くのお客様にご利用いただけるよう、長期レンタル限定(24カ月以上)の特別価格にてご提供いたします。

■ セール概要

本キャンペーンでは、15.6インチ・テンキー付きノートPC（Core i5 第8世代搭載・リユース品）のレンタルを、期間限定の月額990円にて提供いたします。

Windows 11環境でも8GBメモリで安定稼働する実用性の高いモデルを、コストを抑えて導入いただける機会です。

本キャンペーンは在庫がなくなり次第終了となります。この機会にぜひご検討ください。



※税別価格となります。

※2年（24ヵ月）以上ご契約の場合となります。

※24ヵ月未満のご解約については違約金が発生します。

※台数に限りがあり、ご用意可能な台数がご希望に沿わないこともあります。

※他キャンペーン併用不可

※歴月での請求になり、日割は不可。月またぎの場合は2ヵ月分でご請求となります。

※対象PC在庫限りまで適用。

キャンペーン詳細： https://www.valtecrental.jp/campaign/urgentsale_202604/(https://www.valtecrental.jp/campaign/urgentsale_202604/)

■ 主な特徴

・15.6インチの大画面ディスプレイ

・Core i5（第8世代）搭載

・メモリ8GBでWindows 11も安定稼働

・Webカメラ・スピーカー・マイク内蔵

・無線LAN・LANポートあり

・テンキー搭載で業務効率向上

■ パソコンレンタルサービス「バルテックレンタル」について

「バルテックレンタル」は、法人向けのPCレンタルを中心に、ビジネス環境の変化に柔軟に対応するサービスを展開しています。急な人員増加やイベント、研修などにも柔軟に対応可能です。1台からの短期レンタルから、今回のようなコストパフォーマンスに優れた長期プランまで、幅広いラインナップで企業のITインフラを支援します。

【キャンペーン詳細・お申し込みはこちら】

https://www.valtecrental.jp/(https://www.valtecrental.jp/)

■会社概要

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel)

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

AIカメラシステム「VASS」(https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/)

ボディカメラ「MOTウェアラブルカメラ」 (https://www.webjapan.co.jp/solution/ai-camera/body-camera/)

●クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」について

「MOT/TEL（モッテル）」は、スマートフォンやPCで会社番号の受発信ができるクラウド型PBXです。 累計導入実績32,000社を超え、官公庁や大手企業にも採用されています。専用アプリによる高品質な通 話、ネットFAX、チャット、名刺管理などの豊富な機能を備え、企業のDX推進を支援します。