BenQ × Sonos コラボレーション特設展示をヨドバシカメラ新宿西口本店にて開催

ベンキュージャパン株式会社

ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下BenQ）は、サウンド体験で世界をリードする米国発オーディオブランドSonos（本社：米国カリフォルニア州、CEO：Tom Conrad、Nasdaq：SONO）とコラボし、最新の4Kスマートホームプロジェクターとプレミアムスマートサウンドバーを組み合わせたホームシアターセットの特設展示と販売を、ヨドバシカメラ新宿西口本店3階プロジェクターコーナー、および、４階オーディオコーナーにて実施いたします。

スマートホームプロジェクター TK705STiによる明るい部屋でも鮮やかに映し出す精細な４K映像と、プレミアムサウンドバー Sonos Arc Ultraによる9.1.4チャンネルDolby Atmosサラウンドサウンドによる迫力のホームシアターを実際にご体感いただくことができます。さらにお得なセット価格でご購入いただける機会です。

プレミアムスマートサウンドバー Sonos Arc Ultra

■ 展示内容

革新的なSound Motion(TM)テクノロジーを採用したSonos Arc Ultraは、かつてない臨場感と広がりのあるサウンドステージを実現。Dolby Atmosが、驚異の9.1.4立体音響空間を実現し、極上の没入感をお楽しみいただけます。

4K HDR 短焦点スマートホームプロジェクター TK705STi

約1.8mの距離から100インチの大画面を投写可能。3,000ANSIルーメンの高輝度で、明るいリビングでも鮮明で色鮮やかな映像を維持。CinematicColor技術：Rec.709規格に準拠した忠実な色再現を実現。6つの自動調整機能と2つマニュアル調整機能の搭載し、自由度の高い設置が可能となります。

■ Sonosについて

Sonos（Nasdaq:SONO）は、サウンド体験で世界をリードする企業です。マルチルーム対応のワイヤレスホームオーディオを開発するSonosは、リスナーがお好みのコンテンツに手軽にアクセスし、好きな方法でコントロールできるようにすることで、より良いオーディオ体験を生み出しています。この上ないサウンド体験、こだわりのデザイン性、使いやすさ、オープンプラットフォームを提供することで知られるSonosは、誰もが幅広いオーディオコンテンツを楽しめるような製品をお届けしています。Sonosの本社は、カリフォルニア州サンタバーバラにあります。詳細は、www.sonos.com(https://www.sonos.com/ja-jp/home) をご覧ください。

Sonos日本公式ブランドサイト：www.sonos.com/ja-jp/shop(https://www.sonos.com/ja-jp/shop)

■ BenQについて

BenQ Corporationは、1984年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティをお届けすべく、最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつけるユニークな製品を生み出してまいりました。現在ではライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育という4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切なコト（さまざまな出来事や場面）をさらに輝かせる価値のあるモノ（製品やサービス）のご提供を続けています。

＜製品情報URL＞

TK705STi製品ページ：https://www.benq.com/ja-jp/projector/cinema/tk705sti.html

ニュースページリンク：https://www.benq.com/ja-jp/news/products/20260507-675-sonoscollaboration.html

ベンキュージャパン株式会社 ウェブサイト：https://www.benq.com/ja-jp/index.html

■お客様お問合せ先

ベンキュージャパン テクニカルサポートセンター 0570-015-533

月曜から金曜 9：30～17：00 土日祝日・弊社指定日を除く

E-mail お問合せ： support@benq.jp