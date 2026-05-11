株式会社CairoPlus、自社AIアバター『カイロさん』を公式サイトに実装公開 ― VRM×LLM×音声合成で、ブラウザから話せるデジタルスタッフを提供

株式会社CairoPlus

【紹介動画】

ブラウザから話せるAIアバター「カイロさん」のコンセプト紹介動画を公開しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lHln77ZDdFc ]

▶ YouTube：https://youtu.be/lHln77ZDdFc

■ 背景：チャットボットから"話せるAIアバター"へ

生成AIの普及により、企業の問い合わせ対応や現場オペレーションにチャットボットを導入する動きが加速しています。一方で、テキストでのやり取りだけでは、受付・来客対応・工場内OJTといった「対面に近い体験」が求められる現場では、表現力・伝達力が十分とは言えない課題がありました。 CairoPlusはこの課題に対し、「テキストだけを返すチャットボット」から「表情豊かに語りかけるAIアバター」への進化をテーマに、自社の公式サイトに実装モデルを公開しました。サイトを訪れたユーザーは、特別なアプリをインストールすることなく、ブラウザから即座にAIアバター「カイロさん」との音声対話を体験できます。

■ AIアバター「カイロさん」の特徴

「カイロさん」の特徴

1. ブラウザで完結、アプリ不要

3Dアバターをブラウザ上でレンダリング。PC・スマートフォンからそのままアクセス可能です。

2. 音声で話しかけ、音声で返ってくる マイク入力による音声認識、LLMによる応答生成、リアルタイム音声合成を統合。話しかけた内容にアバターが音声と表情で即座に応答します。

3. 自社データに基づく回答（RAG対応） 企業独自のドキュメント・マニュアル・FAQに基づいた回答生成が可能。汎用的な応答ではなく、業務に即した正確な情報提供を実現します。

4. ローカルLLM構成にも対応 機密情報を扱う用途では、外部にデータを出さないローカルLLM環境での構築も可能。セキュリティ要件の厳しい製造業・金融・医療などでも導入いただけます。

5. アバターキャラクターは差し替え・カスタマイズ可能 自社サイト公開版は当社オリジナルキャラクター「カイロさん」を起用していますが、導入企業ごとに固有のキャラクターやマスコットを起用することも可能。ブランドイメージや業界特性に合わせた"自社のデジタルスタッフ"を実現できます。

■ 想定される活用シーン

活用シーン

- 企業の無人受付・案内：エントランスに設置し、来客対応を自動化。来訪者の要件を聞き取り、担当者への取り次ぎや会議室案内を自然な会話で実施。

- 工場内の作業支援・OJT：現場のタブレットやモニターに常駐。作業者の音声質問に対し、マニュアルや過去事例をRAGで検索し、アバターが音声と画像で対処法を案内。

- 店頭・Webサイトでの営業支援：デジタルサイネージや自社HPに配置し、24時間体制でプロモーション・接客。要望をヒアリングし、最適な商品・サービスを対話形式で提案。

■ 今回の公開に込めた狙い

CairoPlusは、製造業を中心としたAI実装・DXパートナーとして、「現場で本当に使えるAI」の実装にこだわってきました。今回のAIアバター公開は、単なる技術デモではなく、受付・OJT・営業支援といった実業務シーンを想定した実装モデルを、自社サイトで「触れる形」で提示する取り組みです。

「導入したいが、完成イメージが湧かない」「AIアバターは本当に業務で使えるのか」といった声に対し、実際に触れて確かめられるショーケースとして機能することを目指しています。

■ 今後の展望

CairoPlusは今回のAIアバター実装を皮切りに、以下のような展開を予定しています。

展開予定

- 顧客企業ごとにカスタマイズされたアバターキャラクター・ナレッジの実装支援

- 製造業向けのローカルLLM構成によるセキュアなAIアバター導入

- 工場現場向けのタブレット・サイネージ実装パッケージの提供

【体験方法】

- 公式サイト：https://cairo-plus.com

※マイクの使用を許可の上、話しかけてください。音声が再生されます。

■ 株式会社CairoPlus について

愛知県豊田市の製造DX・AI実装パートナー。AIエージェント導入、

製造DX・MES構築、ローカルLLM活用、クラウド構築までワンストップ

で支援しています。

お問い合わせ：https://cairo-plus.com/#contact