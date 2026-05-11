地方特産品販売「47マルシェ」TikTok Shopグローバル初の“酒類ライブコマース”を実施

株式会社IZULCA

株式会社IZULCA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎原 良樹）運営の地方特産品販売アカウント「47マルシェ」は、2026年5月8日にTikTok Shopのグローバル展開においても初となる“酒類ライブコマース” を実施しました。今回の配信では1937年創業の老舗ワイナリー「勝沼醸造株式会社」（山梨県勝沼）と連携し、TikTokクリエイターとして人気の「世奈（DAsena公式チャンネル）」と共同で日本ワインの魅力を全国に向けて発信しました。

TikTok Shopは世界各国でEC機能を展開していますがライブコマースでの酒類の取り扱いはグローバルでも前例がありません。地域産品の販路拡大をミッションに掲げる47マルシェは、プラットフォーム側との調整を重ねた結果、今回の初めての実施が実現しました。

今回の成功を受け、47マルシェでは今後も酒類を含む地域産品のライブコマースを継続的に実施する予定です。全国の生産者との連携を強化し地域の魅力を発信する取り組みを拡大してまいります。

配信概要

配信日：2026年5月8日

配信アカウント：47マルシェ(https://www.tiktok.com/@47marche?_t=ZS-90XLfmwCrwr&_r=1)（株式会社IZULCA）、DAsena公式チャンネル(https://www.tiktok.com/tag/dasena%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)（株式会社世奈）

主な販売商品：

● 勝沼醸造アルガブランカ クラレーザ 2024

山梨県内の多様な土壌・気候で育った甲州をブレンドし、「美しく明快なスタイルで甲州の魅力を最大限に伝えるワイン」として人気の1本。日常から特別な日まで寄り添う味わい。

● 勝沼醸造アルガブランカ イセハラ 2024

甲州ワインに“柑橘香”を見出した歴史的発見から生まれたシリーズ。「日本の中で特別な風土を背景としたワイン」とされ、砂礫質の希少な土壌が生む香り高さが特徴。

● 勝沼醸造アルガ ティント アルカサール 2022

マスカット・ベーリーAを使用したミディアムボディ。フランボワーズやチェリーの香りに、ユーカリやホワイトペッパーが重なる複雑な味わい。

勝沼醸造について

勝沼醸造は1937年創業。山梨・勝沼に根ざし伝統と革新を両立したワインづくりを続けています。1300年以上の歴史を持つ日本固有のぶどう品種「甲州ぶどう」が危機に陥った90年代も農家を支え続けた日本ワインのパイオニアです。最高品質の甲州で世界の人々に感動を与えるワイナリーであり続けます。

https://www.katsunuma-winery.com/

株式会社IZULCAについて

株式会社IZULCAは株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員：渡辺 健太郎）と海外版TikTok ShopをはじめとするECプラットフォームの運営代行など幅広い事業を展開するPinspace社（ピンスペース）との合弁会社です。Pinspaceが持つ豊富なノウハウと、マイクロアドが持つネットワークを活かし、TikTok Shop運営・ライブコマースの総合支援事業を展開しています。

https://izulca.jp/