AI時代で“記事監修”ニーズが拡大。『みんなの記事監修』の依頼企業数が124社を突破
株式会社サイトクリエーション
- 情報の誤り
- 古い情報の掲載
- 専門性不足
- 信頼性への不安
- SEO記事の監修
- 専門家の掲載
- 監修者キャスティング
- コンテンツのファクトチェック
- 記事の信頼性向上
株式会社サイトクリエーション(https://sitecreation.co.jp/)は、運営する記事監修サービス「みんなの記事監修(https://kansyuu.sitecreation.co.jp/)」において、記事監修の依頼企業数が124社を突破したことをお知らせします。
近年、生成AIの普及によりWebコンテンツ制作の効率化が進む一方、「情報の正確性」や「専門性」の重要性が高まっています。特にSEO領域では、Googleが重視するE-E-A-T（経験・専門性・権威性・信頼性）の観点から、専門家による記事監修へのニーズが拡大しています。
こうした背景を受け、「みんなの記事監修」では、企業メディアや比較サイト、オウンドメディアを中心に監修依頼が増加し、累計依頼企業数が124社となりました。
監修ニーズが高まる背景
AIによる記事制作が一般化したことで、短時間で大量のコンテンツ制作が可能になりました。しかしその一方で、
- 情報の誤り
- 古い情報の掲載
- 専門性不足
- 信頼性への不安
などの課題も顕在化しています。
特に金融・法律・通信・資格・不動産など、正確性が求められるジャンルでは、「専門家によるチェック体制」を重視する企業が増えています。
「みんなの記事監修」でも、
- SEO記事の監修
- 専門家の掲載
- 監修者キャスティング
- コンテンツのファクトチェック
- 記事の信頼性向上
などを目的とした依頼が増加しています。
「みんなの記事監修」について
「みんなの記事監修」は、企業メディアと専門家をマッチングする記事監修サービスです。
弁護士、税理士、司法書士、FP、キャリアコンサルタント、宅建士、プログラマー・エンジニアなど通信・IT・転職・資格領域の専門家など、さまざまな分野の監修者ネットワークを活用し、企業コンテンツの信頼性向上を支援しています。
サービスサイト：https://kansyuu.sitecreation.co.jp/