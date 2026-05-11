新発想の天然石ローラー×多機能美顔器の2 in 1設計 ANLANより「リフト美顔器PRO」新登場

ANLAN Japan株式会社

世界19か国で展開するビューティーテックブランド「ANLAN（アンラン）」を手掛けるANLAN Tokyo株式会社（代表取締役：何世准、所在地：東京都港区）は、2026年5月11日（月）より、「リフト美顔器×天然石ローラー」の2 in 1設計を採用した「ANLAN リフト美顔器PRO」を発売いたします。

「ANLAN」は、世界19か国で展開し累計販売台数700万台を突破※、楽天やQoo10といったECサイトの売上ランキング1位（美顔器・美容器部門など）や、日本美容企業大賞で「グローバル企業部門」「顧客満足度部門」を同時受賞するなど、確かな技術力と国際的なブランド価値が高く評価されているビューティーテックブランドです。

今回発売する「ANLAN リフト美顔器PRO」は、EMS・LED・温熱・振動・イオン導入の多機能ケアに、100％天然のサーペンティン（天然石）ローラーを搭載した2 in 1設計の美顔器です。肌のコンディションや使用シーンに合わせて選べる4つのモードを備え、毎日のスキンケア時間を自宅で手軽に楽しめる本格的なフェイスケア時間へと導きます。

※自社調べ（2019年～2025年上半期）

■商品特長

１. EMS・温熱・振動・イオン導入による多機能フェイスケア

表情筋へアプローチするEMS（微弱電流）に加え、約42℃の温熱ケア、心地よい振動、イオン導入機能を搭載。肌状態や使用シーンに合わせて選べる4つのモードを搭載しています。

・LIGHTモード

7色LEDと温熱ケアを組み合わせたモード。肌状態に合わせて、お好みのLEDカラーを選択できます。

・MOISTモード

オレンジ色LED、温熱、イオン導入、3段階の振動を組み合わせたモード。スキンケア成分の浸透※をサポートし、うるおいのある肌印象へ導きます。

・LIFTモード

緑色LEDと3段階のEMSを組み合わせたモード。顔まわりを心地よくケアし、すっきりとした印象へ導きます。

・GLOWモード

赤色LED、温熱、振動を組み合わせたモード。約42℃の温熱と心地よい振動で肌をやさしくケアし、つややかな印象の肌へ整えます。

※角質層まで

２. 7色LEDによる肌コンディションケア

波長の異なる7色のLEDを搭載し多角的なアプローチを実現。毎日のコンディションに合わせたパーソナルケアが可能です。

赤色： ハリ感のある肌を目指す

オレンジ色： 透明感のある明るい肌へ導く

黄色： キメを整え、なめらかな肌質へ

緑色： 肌のバランスを整え、健やかな印象に

シアン： 過剰な皮脂を抑え、肌を清潔な状態に

青色： 肌荒れやダメージにアプローチ

紫色： 肌のターンオーバーをサポート

３. 天然石ローラーによるフィニッシュケア

100％天然のサーペンティンを使用したローラーヘッドを搭載。温熱ケアやEMSで肌を心地よくケアした後、天然石ならではのひんやりとしたヘッドで、フェイスラインをやさしく撫でるように整えます。

テクノロジーによる「攻め」のケアと、天然石による「守り」のケアを一台に集約しました。

【こんなシーンにおすすめ】

・朝のメイク前に

朝の肌のどんより感やフェイスラインのもたつき感が気になる時に。天然石ローラーのひんやり感と温熱ケアで、メイク前の肌を心地よく整えます。

・夜のリラックスケアタイムに

一日頑張った肌や表情筋を、EMS・温熱・振動ケアでやさしくサポート。スキンケアと合わせて使用することで、夜の美容ルーティンをより充実したセルフケア時間へと導きます。

■製品仕様

商品名：ANLANリフト美顔器PRO

型番：MF01

販売価格：7980円（税込）

発売：2026年5月11日（月）

本体：約83.5×45×142.5mm / 天然石ローラー 約87×31×44mm

重量:本体 約90g / 天然石ローラー 約82g

充電方式：Type-C充電式

充電時間：約2時間

連続稼働時間： 約2時間

バッテリ容量：1500mAh

付属品：製品本体、天然石ローラー、取扱説明書、Type-C充電ケーブル

■商品ページ

公式オンラインサイト：https://www.anlan.co.jp/products/mf01-facial-roller

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/baselab/mf01/

Qoo10 ：https://www.qoo10.jp/item/ANLAN/1188118257

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GY8T1ZNS/

【ANLANとは】

Your Beauty Defies Time | Beauty, Your Way

人生のどのステージも、美しさの制限にならない｜美には、自分だけの答えがある

「ANLAN（アンラン）」は、日本、アメリカ、ドイツ、ロシア、中国、東南アジアなど世界19カ国で展開する、中国・深圳発のビューティーテックブランドです。

高性能でありながらも手が届きやすい価格設定の商品ラインナップが支持され、世界累計販売台数700万台を突破※。フェイスケアからヘアケアまで幅広い分野で製品を展開しており、日本市場でも「日本美容企業大賞2023」グローバル企業部門・顧客満足度部門の同時受賞や、楽天ランキング60冠達成、LDK・Qoo10・美人百花など多くのアワード受賞を通じて高い評価を獲得しています。

東洋の伝統美容と現代テクノロジーを調和させ、ツボ刺激やかっさ、血行促進といった思想を最新美容家電に取り入れた革新的な製品を広く展開しております。

※自社調べ（2019年～2025年上半期）

公式オンラインサイト：https://anlan.co.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/ANLAN/page/9781D200-7A4D-4332-B5E8-E7C61D335EB8

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/baselab/

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/anlan

Instagram：https://www.instagram.com/anlanjapan/

X：https://x.com/anlanjapan

LINE ID：@anlan_official

【企業概要】

企業名：ANLAN Tokyo株式会社

代表者名：代表取締役 何世准

設立：令和1年5月

資本金：1,000万円

所在地：〒108-0014 東京都港区芝 5 丁目 9-5 M.BALANCE+MITA 3F

事業内容：美容・健康関連製品の開発・製造・販売事業

（エステ・ネイル・ヘアサロンの運営、美容健康機器・化粧品・照明器具・電子機器の研究開発、製造、輸出入、販売など ）