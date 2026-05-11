スマートリングのリーディングブランド「ŌURA」、女性のホルモン健康をサポートする2つの新機能「更年期インサイト」と「ホルモン避妊サポート」を発表

OURA HEALTH OY

世界をリードするスマートリングを開発・提供するŌURA（CEO：Tom Hale）は、女性の人生の大部分を形作るホルモンの変化をサポートするために設計された2つの新しい体験、「更年期インサイト」と「ホルモン避妊（※1）サポート」を発表しました。

これらの機能は、ŌURAにとってこれまでで最も重要なホルモン健康分野への拡大を象徴し、女性が何世代にもわたり「暗闇の中（情報がない状態）」で過ごしてきたライフステージに対し、科学的根拠に基づいたツールを提供するという同社のコミットメントをさらに強化するものです。

（※1）ホルモン避妊法： 排卵や受精卵の着床を防ぐために、ホルモン（ピル、パッチ、IUDなど）を使用する避妊方法を指します。

新機能：「更年期インサイト」 - 更年期症状を可視化し、行動につながる変化を促進

世界中で10億人以上の女性が周閉経期（ペリメノポーズ）または閉経後にあるにもかかわらず、更年期は依然として女性の健康において最も見過ごされ、誤解されている期間の一つです。多くの女性が、それらの変化が自身の生活の質（QOL）にどのように影響しているかについて、限られた指針しかないまま、断片的な症状に長年対処しています。

ŌURAは、新しい「更年期インサイト」の体験により、更年期ケアの次の章をリードします。その核心となるのは、ŌURAが独自に開発した研究主導の臨床アンケート「Menopause Impact Scale（更年期影響尺度）」です。これは、少数のクリニックベースのサンプルを使用して開発された数十年前の古い手段に代わり、更年期がQOLに与える影響を測定するための新しい標準を確立するものです。ŌURAの臨床・科学チームと協力して設計されたこのアンケートは、睡眠、気分、認知、日常機能などの領域にわたる構造化された質問を通じて、メンバーが更年期がどの程度強く日常生活に影響していると感じているかを理解するのに役立ちます。

主な特徴：

・パーソナライズされたダッシュボード：症状を総合的な「影響レベル（Impact Level）」として定量化し、寄与している領域や症状が日常生活にどのように影響しているかを概説します。

・「マイヘルス」ビューによる改善アクション：Ouraアプリ内の刷新された「マイヘルス」ビューで長期的なパターンを追跡し、ライフスタイルの変化、ストレス、介入（対策）が症状と客観的データの両方の変化にどのように関連しているかを確認できます。

・スムーズな臨床連携：メンバーは結果を保存して医療提供者と共有することができ、治療の選択肢や次のステップについて、より多くの情報に基づいた効率的な相談が可能になります。

ŌURA 女性の健康担当クリニカル・ディレクター、クリスティン・カリー博士（MD, PhD）： 「更年期においてあまりにも多くの場合、女性は検索結果やSNS、そして健康の全体像を捉えきれない短時間の診察から、断片的な症状を繋ぎ合わせることを強いられています。『更年期インサイト』は、長期的な生体パターンと日常の体験を結びつけます。これにより、女性とその担当医の両方が、実際に何が変化しているのかについて共通の視点を持つことができ、より確かで自信ある対話が可能になります。」

新機能：「ホルモン避妊サポート」 - 避妊がバイオメトリクスに与える影響を理解する

何百万人もの女性にとって、ホルモン避妊は日常生活の一部ですが、そのサポートは断片的で汎用的なものが多く、日々の生理データとは切り離されてきました。ŌURAの新しい「ホルモン避妊サポート」機能は、ピル、パッチ、IUD、インプラント、その他のホルモン療法を使用しているメンバー向けに「生理周期インサイト」を適応させ、避妊が時間の経過とともに個人のユニークなベースラインにどのように影響するかについての洞察を提供します。この「生理周期インサイト」のアップデートは、ホルモン摂取日と非摂取日でバイオメトリクスがどのように変化するかを示す、これまでにない視点を提供し、女性が自分の身体の中で起きていることと、自身が感じていることを、ついに結びつけることを可能にします。

「生理周期インサイト」内でメンバーができること：

・ピル、パッチ、IUD、インプラントなど、20以上のユニークな組み合わせから自身の避妊方法を記録できます。

・ホルモン避妊が体温傾向、睡眠、回復に与える影響を確認できます。

・出血や症状を長期的に追跡し、予想される変化と、典型的なパターンから外れた変化を区別するのに役立てることができます。

・選択した方法と実際の体験を結びつける、パーソナライズされた教育コンテンツを通じてボディ・リテラシーを高め、自分にとって何が正常であるかをより深く理解できます。

Oura Ring 4について

Oura Ring 4は、24時間365日の高精度な健康トラッキングを提供する、世界で最も先進的なスマートリングです。独自の「スマートセンシング」テクノロジーを搭載し、個々の指の形や動きに合わせて信号経路を最適化することで、睡眠、アクティビティ、ストレス、心臓の健康、女性の健康を含む50以上の指標を正確に測定します。医療グレードの精密センサーを搭載し、洗練されたチタンデザイン、数日間持続するバッテリー、快適なフィット感を実現しています。Oura Ring 4は単なるトラッカーではなく、膨大なバイオメトリックデータを「自分自身の身体を理解するための言語」へと変換し、人生のあらゆるステージで健康な未来を選択するためのパートナーとして進化し続けています。

■Oura Ring 4 製品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/165287/table/12_1_59bc82503f3a8cf171c2aa97ef530e38.jpg?v=202605110851 ]■ŌURAについて

ŌURA（オーラ）は、人々がより健康に、そしてより長く充実した人生を送れるようサポートするスマートリングのリーディングカンパニーです。「Oura Ring」を通じて、パーソナライズされた健康データやインサイト、そして日々のガイダンスを提供しています。

「シックケア（疾病治療）」から「プリベンティブヘルス（予防医療）」へとヘルスケアのあり方を変えることをミッションに掲げ、睡眠、アクティビティ、ストレス、コンディション（Readiness）、女性の健康、そして心臓の健康など、多角的なアプローチで世界中の一千万以上のメンバーをサポートしています。

医療におけるゴールドスタンダード（最適基準）と比較して科学的に検証されている軽量なOura Ringは、50以上の健康指標を継続的にトラッキングします。その精度は個人メンバーのみならず、数千もの研究チームや医療提供者、専門機関からも信頼を寄せられています。また、ウェルネスから医療分野まで1,000以上のエコシステムパートナーと連携し、予防医療の未来を切り拓いています。

2013年にフィンランドで設立され、現在はサンフランシスコに本社を置くŌURAは、これまでに9億ドル以上の資金を調達しました。2025年のシリーズE資金調達を経て、企業価値は約110億ドルに達しています。世界累計販売数は550万個を超え、健康インサイトプラットフォームの拡充とグローバル展開により、さらなる収益成長を続けています。

詳細については公式サイト（ouraring.com）をご覧いただくか、Instagram、LinkedIn、TikTokでŌURAをフォローしてください。

※Oura Ringは医療機器ではなく、病気の診断・治療・予防・監視を目的としたものではありません。

■ŌURA 会社概要

会社名：Oura Health Oy

設立：2013年

CEO：Tom Hale

本社所在地：Oulu, Finland, and San Francisco

事業内容：スマートリング「Oura Ring」の開発・販売、および関連ソフトウェアサービスの提供

URL：https://ouraring.com/

