マイクロニティ、眼科医療領域に特化したシステム開発を手掛ける「株式会社ビーライン」を事業承継

株式会社マイクロニティ

AI駆動型ソフトウェア事業承継プラットフォームを展開する株式会社マイクロニティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 祐一郎、以下「マイクロニティ」）は、眼科専用電子カルテおよび画像検査ファイリングシステム等の開発・販売を手掛ける株式会社ビーライン（本社：東京都町田市、代表取締役：齊藤彰訓、以下「ビーライン」）の株式を取得し、事業承継を実施しました。これにより、ビーラインが長年築き上げた眼科医療現場における知識と顧客基盤に、マイクロニティの経営リソースとAI技術力を掛け合わせ、次世代の医療DXを推進する体制を構築します。

◼︎目的と背景

1997年の創業以来、ビーラインは眼科医療に特化したITソリューションを提供してきました。主力製品である眼科専用電子カルテ「MediusCL/MediUS」や画像検査ファイリングシステムは、眼科特有の業務フローに即した設計と、導入から保守までを一貫して行うサポート体制を特徴としています。こうした取り組みにより、四半世紀以上にわたり全国の眼科クリニックや病院での稼働実績を積み上げてきました。

今回の参画は、ビーラインが培ってきた製品と顧客基盤を、マイクロニティが持つ経営リソースやAI技術と掛け合わせることで、これまで以上の価値をユーザーへ届けることを目的としています。ビーラインが長年継続してきた製品提供やサポートの体制を大切にしながら、マイクロニティの技術力を活用した製品のブラッシュアップや新機能の開発に注力できる環境を整えていきます。両社が持つ知見を合わせることで、既存ユーザーの皆様が使い慣れたシステムをこれからも長く利用し続けられる体制を整え、時代の変化に合わせた柔軟な進化を共に進めていきます。

◼︎各社コメント

株式会社ビーライン 創業者 齊藤彰訓 氏

1997年の創業以来、29年間にわたり眼科医療の現場に深く入り込み、『ITによっていかに診察を最適化し、患者様と向き合う時間を創出するか』という問いに一貫して向き合ってまいりました。全国の先生方と共に積み上げてきたこの専門知見は、私たちの誇りであり、最大の財産です。今後は、私たちが磨き上げてきた現場の知見を、マイクロニティ社の持つAI技術や経営リソースと融合させることで、次世代の眼科DXをより力強く、スピーディーに牽引できる体制が整うと確信しています。このパートナーシップにより、時代の変化を先取りした革新的な価値を、これまで以上の規模で提供してまいります。ビーラインが大切にしてきた現場第一の姿勢はそのままに、AIの活用による一歩先を行く利便性を製品へと注ぎ込み、眼科医療の未来に更なる貢献を続けてまいる所存です。新体制のもと、より頼もしく進化を遂げるビーラインを、今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。

株式会社マイクロニティ 代表取締役 山崎祐一郎

四半世紀以上にわたり、ビーラインが眼科医療の最前線で築き上げてきた製品力、そして全国のクリニックや医療機関との揺るぎない信頼関係は、当社が目指すAI駆動型経営・データ利活用戦略にとって、まさに何ものにも代えがたい財産です。同社が一貫して大切にしてきた「現場に寄り添う姿勢」と「顧客への真摯な想い」を、私たちは深く尊重し、確かに引き継いでまいります。そこに当社の経営リソースと技術力を掛け合わせ、顧客の皆様に新たな感動と価値を届け続けることをお約束します。両社の強みを融合し、眼科医療の未来を共に創っていけることを、心より嬉しく思っています。

◼︎ビーラインについて

ビーラインは病院、クリニックでの診察の効率化を図るソリューションとして、眼科専用電子カルテをはじめ画像検査ファイリングシステムなど、医療システムの 開発・販売・サポートを展開。国内から海外まで多くの医療機関の円滑な運営を支える信頼のソリューションを提供しています。

コーポレートサイト：https://beeline.co.jp/

◼︎当社について

ソフトウェア事業承継プラットフォーム「Micronity（マイクロニティ）」を運営しています。長年にわたり培われてきた技術や顧客からの信頼を次世代へと引き継ぎ、グループ企業間の共創によって、単独では実現が難しい持続的な再成長を実現するソフトウェア企業群です。

AIの進化により、あらゆるソフトウェアが高度化・知能化していく時代において、よりニッチで専門性の高いソフトウェアの価値は一層高まっています。私たちは、多様なソフトウェア事業の承継と自社開発ソフトウェアを通じて、企業のAI実装を推進し、ソフトウェア産業の進化に貢献していきます。

ビジョン：世界を解き放つ

ミッション：ソフトウェアを継ぐ。繋ぐ。紡ぐ。

〈会社概要〉

会社名：株式会社マイクロニティ

所在地：東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役 山崎 祐一郎

設立：2025年4月8日

資本金：22億円（単体、資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://micronity.com

※その他、記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

◼︎本件に関するお問い合わせ先

株式会社マイクロニティ

社長室 広報

pr@micronity.com