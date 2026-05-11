AI議事録ツール「YOMEL」、会議周りの業務アシスタントを担う「AIチャット機能」をリリース

株式会社PKSHA Infinity

株式会社PKSHA Infinity（読み：パークシャ インフィニティ、本社：福岡県福岡市、代表取締役：森 慎吾）は、2026年5月11日（月）より、AI議事録作成ツール「YOMEL(ヨメル)」において、会議ログを基にAIと対話して情報を深掘りできる「AIチャット機能」の提供を開始いたします。本機能は、会議終了後のログ編集画面において、AIが次回の会議アジェンダを提案したり、返信が必要なタスクを抽出したりすることが可能になります。これにより、会議後の事後処理にかかる時間を大幅に短縮し、迅速な意思決定をサポートいたします。

開発背景

昨今の生成AI市場は急速な進歩を遂げており、2025年以降、単なる作業代行を超えて自律的に思考・支援する「AIエージェント」への注目が世界的に高まっています 。議事録作成においても、業務効率化はもはや前提条件となり、単なる記録ツールではない付加価値の提供が求められています。

こうしたなか、YOMELは「会議の終わり」を「アクションの始まり」に変える独自の価値を追求しています。会議の本質は記録ではなく、そこから生まれる意思決定と実行にあります。会議ログという膨大な一次情報を、AIとの対話を通じて即座にネクストアクションへと変換したい。そんな思いから、会議を加速させるパートナーとしての「AIチャット機能」の開発に至りました。

AIチャット機能の特長

今回リリースする「AIチャット機能」は、会議後のログ編集画面でAIに対して直接質問を投げ、ログに基づいた高度な分析や提案を得ることができる機能です。AIによるナビゲートにより、情報の価値が最大化され、次へのアクションや意思決定スピードの向上が期待できます。

今後の展望

- AIとの対話で会議内容を整理、次のアクションを明確化単に内容を振り返るだけでなく、会議の全体像と目指すべきゴールをAIに照らし合わせることで、議論の不足点や次のステップを具体化します。例えば、「次回会議で議論すべき点を明確にしてアジェンダを作成して」と指示すると、AIが文脈を読み解き、瞬時に提案してくれます。対話の中から論点や決定事項を瞬時に抽出して提示することで、組織の行動力や意思決定スピードを底上げします。- 重要事項を即時抽出し、タスク漏れを防止長い会話の中に散らばった「誰が、いつまでに、何を」といったタスクや、顧客への返答が必要な事項をAIが漏らさずピックアップ。会議内容から、顧客への連絡事項を抽出しメール作成と送信を促す、といったことも可能に。議事録を読み返す手間を減らし、タスク管理の精度を向上させます。- 会議内容を分析し、客観的立場で議論を深掘りログの内容に基づき、AIと対話しながら議論の背景や懸念点を掘り下げることが可能です。「この決定に対する潜在的なリスクは？」「反対意見にはどのような背景があった？」など、AIが客観的な分析パートナーとして機能します。膨大な発言録を読み返すことなく、会議の本質を短時間で再確認できるため、より精度の高い振り返りを支援します。- AIの回答を議事録本文へそのまま反映AIチャットとの対話で生まれたまとめや回答は、そのまま議事録本文（エディタ）に反映可能。二度手間をなくし、シームレスな文書作成を実現します。

私たちは、AIによる記録の自動化の先にある「対話の質的向上」を目指しています。労働人口が減少するなか、多くの企業が直面する会議の多さと意思決定の遅さという課題に対し、一過性の記録に時間を費やすことは大きな損失です。今後は「AIチャット機能」を起点に、情報の整理や分析といった周辺業務をAIエージェントが肩代わりする環境の構築が不可欠であると考えています。

現場で起きている真実をありのままに可視化し、どんなに複雑な議論であってもその場で決まる組織文化への変革を支援。経営判断の質をダイレクトに向上させる「情報の循環」を生み出すことで、企業の生産性向上と、日本全体の知的生産性の最大化に貢献してまいります。

AI議事録ツール「YOMEL（ヨメル）」とは

YOMELは、社内外を問わずあらゆる「会議」をよりスムーズにし、議事録作成の工数削減を実現するサービスです。専用アプリをインストールすると、ワンクリックで録音、文字起こし、AI要約などを自動で行うことができ、会議後すぐに約9割の議事録が完成します。会議システムを変更する必要はなく、普段使用しているZoomやGoogleMeet、Teamsなどの会議ツールをそのままお使いいただけます。YOMELには、独自開発の高精度な音声認識エンジン「Olaris」が組み込まれており、これによって自然会話や自動話者分離を可能にしています。

導入企業数は2,000社以上（2026年3月末時点）にのぼり、大企業から中小企業、スタートアップまで業界・業種を問わず幅広い用途でご活用いただいています。

＜主な導入実績（社名五十音順、敬称略）＞

小野薬品工業、カナデビア、ギークス、協振技建、群馬銀行、佐川グローバルロジスティクス、JR九州駅ビルホールディングス、住商インテリアインターナショナル、関屋病院、東急不動産、日神管財、福井テレビジョン

株式会社PKSHA Infinityについて

YOMEL公式サイト :https://ai.yomel.co/gijiroku?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease

PKSHA Infinityは「無駄な仕事をなくす」をビジョンに掲げ、会議や業務記録にかかる非効率な作業をAIで代替・効率化する SaaSプロダクト「YOMEL」を開発・提供しています。YOMELは単なる文字起こしにとどまらず、会議の要点・決定事項・アクションを自動抽出し、“活用される議事録”を生成することで、企業の業務変革やナレッジマネジメントを支援することを目指しています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社PKSHA Infinity

所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-6 花村ビル 7F

代表者：代表取締役 森 慎吾

設立 ：2019年10月23日

URL ：https://infinity.pkshatech.com/

事業内容： AI SaaSの開発および運営