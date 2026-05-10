コミュニティ発「信長デイトナ」、FiNANCiEポイントによる物販リワード施策を開始～トークン連動型の購買体験としてロゴTシャツを提供～／「エクスパンス」の創業者、田中麗華氏が装着体験を実施

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区）は、同社が展開する「信長デイトナ」プロジェクトにおいて、FiNANCiEポイントを活用した物販リワード施策を開始したことをお知らせいたします。

本取り組みは、コミュニティ参加型プラットフォーム「FiNANCiE（フィナンシェ）」上で実施されるもので、トークンエコノミーと連動した新たな物販スキームとして展開されます。本施策では、プロジェクトロゴを使用したオリジナルTシャツを、FiNANCiEポイントを用いて購入できる仕組みを提供いたします。

■信長デイトナプロジェクトについて

「信長デイトナ」プロジェクトは、ヴィンテージ腕時計（プロジェクト内通称：信長デイトナ）を起点に、“所有”にとどまらず“体験”や“共創”を価値とする新しいラグジュアリーのあり方を提案する取り組みです。

FiNANCiE上では、これまでに2,000名を超えるコミュニティが形成されており、投票機能や企画参加を通じた商品開発など、ユーザー参加型のプロジェクト運営を推進しています。

■施策開始の背景

本プロジェクトではこれまで、装着体験やイベントを通じて、時計の魅力を「体験価値」として提供してきました。

今回開始する物販リワード施策は、こうした体験価値を日常的に拡張する取り組みとして位置づけられます。コミュニティ参加者がプロジェクトの世界観を身近に感じられる機会を創出するとともに、参加の証としての価値も付与するものです。

■提供内容

・「信長デイトナ」プロジェクトロゴを使用したオリジナルTシャツ

・FiNANCiEポイントによる決済に対応

・コミュニティ参加者向けに提供

信長デイトナ(https://financie.jp/users/nobunagadaytona)

信長デイトナ｜活動ページ(https://financie.jp/communities/430/activities)

■提供方法について

本商品は、FiNANCiEプラットフォーム上のポイントを活用して購入することが可能です。これにより、トークン保有者やコミュニティ参加者が、よりシームレスにプロジェクト関連アイテムへアクセスできる環境を整備しています。

FiNANCiEヘルプ(https://support.financie.jp/hc/ja)

■今後の展開

今後も「信長デイトナ」プロジェクトでは、コミュニティと連動した物販リワードや限定グッズの展開、体験型施策、コラボレーション企画などを推進してまいります。

リアルとデジタルを融合した価値創造を通じて、時計文化の新たな楽しみ方の提案と、参加型コミュニティのさらなる発展を目指します。

■アーユルヴェーダ専門サロン「Expanse..（エクスパンス）」の創業者、田中麗華氏が装着体験を実施。

このたび、アーユルヴェーダ専門サロン「Expanse..（エクスパンス）」の創業者、田中麗華氏に、ヴィンテージ腕時計（通称：信長デイトナ）の装着体験を実施していただきました。

同氏は、アーユルヴェーダ専門サロン「Expanse..（エクスパンス）」の創業者として、2008年よりウェルネス領域における事業を展開。東京・銀座をはじめとする都市部においてサロン事業を拡大し、長年にわたりアーユルヴェーダの専門性を軸とした施術およびサービス開発に従事しております。

解剖学や生理学などの知見を取り入れた独自メソッドの構築に加え、インドの専門機関との連携を通じて、本質的な体質改善と予防美容を目的としたアプローチを実践。施術領域にとどまらず、プロダクト開発や教育事業へと事業領域を拡張しております。

また、アーユルヴェーダスクール「Expanse..School」の運営や、自社化粧品ブランド「ExpaR（エクスパール）」の企画・開発・販売を通じ、専門知識の体系化と人材育成にも注力。ウェルネス分野における教育と実践の両面から、持続可能な美容と健康の普及を推進。現在は株式会社R＆Mの代表として、「心身の調和に基づく本質的な美と健康の実現」を企業理念に掲げ、事業全体の統括およびブランド戦略の構築を担っております。

今回の装着体験では、長年にわたり“本質的な美と健康”を追求してきた田中氏ならではの視点から「身に着けるものが心身に与える影響」、製品の外観や背景だけでなく、実際の使用感や取り扱いに関する現実的な観点も含め、多角的に評価する機会となりました。

株式会社クロスワンでは今後も、審美性や希少性といった側面だけでなく、実際の使用体験やライフスタイルへの適合性といった観点、より実態に即した情報提供を行うことで、お客様一人ひとりにとって有益かつ信頼性の高い選択機会の創出に努めてまいります。

■関連リンク

「Expanse..」エクスパンス(https://expanse.jp/)

エクスパールオンラインショップ(https://expar-official.com/index.html)

アーユルヴェーダスクール｜Expanse..School(https://www.ex-panse.jp/)

■会社概要

会社名：株式会社クロスワン

所在地：東京都豊島区千早2-38-16

代表者：代表取締役 品川 全

設立：1992年

事業内容：ネットプリント／3Dフィギュア制作／民泊事業／ヴィンテージ時計レンタル事業 ほか

■本件に関するお問い合わせ

株式会社クロスワン

TimeShelf事業部

MAIL：crossone6263@gmail.com

TEL：03-5986-1118