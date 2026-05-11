世界中のアードベッグ・ファンとともに乾杯する年に一度のイベント『アードベッグ・デー 2026』6月12日（金）～14日（日）開催 5月11日（月）チケット販売開始

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社（東京都千代田区神田神保町）が取り扱うスコットランド・アイラ島のウイスキーブランド「アードベッグ」は、2026年6月12日（金）～14日（日）の3日間、日本のアードベッグ・ファンが集い祝う特別なイベント『アードベッグ・デー 2026』を開催いたします。これに伴い、5月11日（月）よりイベントチケットの販売を開始いたします。

「アードベッグ・デー」は、毎年5月末から6月初旬にかけて、スコットランド・アイラ島で開催されるウイスキーの祭典に端を発し、2012年からは世界各国で同時に祝われるイベントとして広がりをみせ、日本を含む多くの国で世界中のアードベッグ・ファンが集う特別な日として親しまれています。また、熱狂的アードベック・ファンの集い「アードベッグ コミッティー」は現在、世界130ヶ国を超える18万人以上のメンバーを有し、日本国内でも6万人以上のメンバーに支持されています。

今年の『アードベッグ・デー 2026』のテーマは、「La Dolce Islay ― 人生は甘美。そして、すごくスモーキー。」。会場となる麻布台ヒルズには、南イタリアを彷彿とさせる華やかで開放感あふれる空間が登場します。温かみのあるオレンジカラーを基調とした会場には、来場者が自由に楽しめるダンスフロアを設置。シチリアのストリートミュージックとスコットランドのケルト音楽を融合させた楽団による生演奏が会場を彩ります。『アードベッグ・デー 2026』限定ボトル「アードベッグ ドルチェ」を片手に、音楽とともにゆったりとしたひとときをお楽しみください。

会場内では、「ザ・ドルチェ・バー」にて日替わりでゲストバーテンダーを迎え、「アードベッグ 10年」を使用したオリジナルカクテルをご提供。また、スモーキーな香りを纏った特製ピザ「PEAT-ZZA（ピートザ）」など、南イタリアの食文化に着想を得たフードペアリングも展開し、アードベッグの味わいをより深くお楽しみいただけます。開放的な自由な空気感の中で、会場を回遊しながらウイスキーやフードを楽しみ、来場者同士の自然な会話や新たな出会いもお楽しみいただけます。

さらに、ご来場いただいた皆様には受付にてメッセージカードをお渡しします。お寄せいただいたメッセージの一部は、最高蒸留・製造責任者であるビル・ラムズデン博士、またはブランドアンバサダー ロバート・ストックウェルより会場内でランダムに読み上げられる予定です。ぜひ思い思いの“アードベッグ愛”をお寄せください。

チケットは『アードベッグ・デー 2026』特設サイトよりご購入いただけます。“La Dolce Islay”の世界観に包まれながら、アードベッグとともに過ごす“甘美でスモーキー”な時間をぜひお楽しみください。

世界中のアードベッグ・ファンとともにアードベッグで乾杯する年に1度のイベント

「アードベッグ・デー 2026 La Dolce Islay」概要

■開催セッション

- コミッティー限定

日時：2026年６月12日（金）18：00-20：00

購入方法：5月13日配信のコミッティー会員限定ニュースレターにて案内いたします

※本セッションは、コミッティー会員のみお申し込みいただけます。

チケット価格：4,000円（税込）※事前販売のみ

チケット販売日時：5月13日(水) 19:00

- 一般

日時：2026年6月13日（土）12：00-13：30 /14：30-16：00/17：00-18：30

2026年6月14日（日）12：00-13：30/14：30-16：00/17：00-18：30

購入サイト：https://ardbegday2026.peatix.com(https://ardbegday2026.peatix.com)

チケット価格：4,000円（税込）※事前販売のみ

チケット販売日時：5月11日（月）12：00～

アードベッグ・デー 2026特設サイト

https://www.ardbegjp.com/pages/ardbegday(https://www.ardbegjp.com/pages/ardbegday)

■会場：麻布台ヒルズアリーナ

〒106-0041 東京都港区麻布台１丁目３－１ ヒルズアリーナ 麻布台ヒルズ中央広場

■提供ドリンク＆フード：限定品アードベッグ ドルチェ（ストレート）

アードベッグ 10年（ロック/ストレート/ハイボール）

ウーガダール or コリーヴレッカン（ロック/ストレート/ハイボール）

オリジナルカクテル

スモーキーピザ

提供ドリンクについて：

※アードベッグ10年はワンショット、ウーダガール/コリーヴレッカンはハーフショットでの提供となります。

※アードベッグ以外のドリンクはありません。ストレート、ハイボールもしくはロックでのご提供となります。

※「アードベッグドルチェ」はハーフショット、おひとり様一杯まで、ストレートでご提供。

※ゲストバーテンダーによるこの日限定のスペシャルカクテルも楽しめます。情報は後日イベントサイトにてご案内予定。

※イベント会場での追加ドリンクチケットのお支払いは、クレジットカード、交通系IC含む、キャッシュレス決済のみとなります。詳しくは、チケットサイトをご確認ください。

■ゲストバーテンダー

- 6月12日（金）：静谷 和典氏（BAR LIVET、TOKYO BOURBON CLUB、BAR LastWord、新宿ウイスキーサロン、六本木ウイスキーサロン、大宮ウイスキーサロン）- 6月13日（土）：鹿山 博康氏（Ben Fiddich）- 6月14日（日）：崎間 達明氏（THE LIVELY BAR）/瓜田 知希氏（THE LIVELY BAR 東京麻布十番）

アードベッグ・デー 2026限定商品「アードベッグ ドルチェ」

シチリア島の甘口酒精強化ワイン「マルサラドルチェ」樽の甘美なニュアンスと、アイラ島の力強い

ピートが出会うことで生まれた、甘さとスモークが際立つドラマチックな味わいが特徴です。

・容量：700ml

・アルコール度：47.8度

・熟成樽：マルサラドルチェワイン樽、バーボン樽、ノンチルフィルター

・希望小売価格：18,000円（税別）/ 19,800円（税込）

・発売日：2026年5月12日（火）より順次発売開始

・販売先：アードベッグ コミッティーストア、全国酒類販売店

https://www.ardbegjp.com/products/ardbeg-dolce

テイスティングノート

色合い：夕焼けのような美しいオレンジ色

香り：豊かで奥行きのある香り。アプリコット、ふくよかなレーズン、とろりとしたデーツが感じられ、そこに爽やかな春リンゴの弾けるような香りが鮮やかに加わります。オレンジマーマレードが全体に柑橘系の明るさを添え、香りを一層引き立てます。深く香りを嗅ぐと、ローストしたマッシュルーム、松の葉、塩漬けの魚、ケッパー、オリーブといった、より深みのある土っぽい香りが現れます。まるでアイラ島の雄大な自然が、シチリアの陽気な庭園と出会ったかのような、独創的な香りのハーモニーを感じさせます。

味わい：口に含むと、シナモン、スターアニス、リコリスのピリッとしたスパイス感が最初に味覚を刺激します。その後、メープルで燻した木のような香ばしさ、くるみ入りの焼きデーツ、ハチミツ、ダークチョコレートの奥行きのある豊かな甘さが広がります。ドライフルーツの風味が続き、レモンピールの爽やかさがアクセントとなり、塩漬けのナッツとドライハーブの香ばしいニュアンスが絶妙なバランスをもたらします。

余韻：燻した木、乾いたタバコ、焚き火の燃え残り、そしてアードベッグ特有の豊かなピートオイルの風味が、深みのある、長く心地よい余韻が口の中に残ります。

その他、アードベッグ定番商品の購入はこちら

モエヘネシー公式 ヤフー店

https://shopping.geocities.jp/moet-hennessy-s1/ardbeg/

モエヘネシー公式 楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/moet-hennessy-store/ardbeg/index.html

アードベッグ・デー

アイラ島では毎年5月最終週から6月第1週にかけて、アイラ島で開催されるウイスキーの祭典「アイラ・フェス（Feis Ìle）」。期間中、日替わりで各蒸留所の「オープン・デー」が開催され、熱心な モルトファンが現地でしか購入できない限定商品を求めて蒸留所を訪れます。「オープン・デー」の最終日を飾るのがアードベッグ。この日を「アードベッグ・デー」と定め、アイラ島に集結するアードベッグ・ファンのみならず、世界中のアードベッグ・ファンと一緒にお祝いする日としています。

アードベッグ コミッティー

スモーキーモルトファンの皆様は、アードベッグ コミッティーにご参加頂けます。アードベッグ コミッティーとは、アードベッグをこよなく愛するファンの皆様のために発足した会費無料のファンクラブ です。20歳以上であればどなたでもご加入いただくことができ、メンバー登録はオンライン上で可能。現在、130ヶ国以上で18万人以上のメンバーが参加しています。ご登録後には、新製品やここでしか買えないコミッティーメンバー限定品のご案内など、最新ニュースを随時お届けいたします。

コミッティーメンバーの登録はこちら：https://www.ardbegjp.com/account/register(https://www.ardbegjp.com/account/register)

アードベッグ

1815年にスコットランドのアイラ島で生まれたシングルモルトウイスキー。ピートが非常に強くスモーキーでありながら繊細な甘さと高い品質で人を魅了してやまないその風味は、“ピーティーパラドックス”との愛称もある。クセになる個性的な味わいから“アードベギャン”と呼ばれる熱狂的なファンに愛されるカルト的な存在であり、世界130ヶ国18万人のコミッティーメンバーに支持される、世界で最もピーティーでスモーキーな究極のアイラ・モルト。