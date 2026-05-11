【2026年7月開業】海まで徒歩0分。千葉・御宿に“里海リトリート”『御宿 五氣里 ーOnjuku Itsukiriー』誕生

三日月興業株式会社

太平洋を望む白砂の御宿海岸沿いに誕生する本施設『御宿 五氣里』( https://itsukiri-onjuku.com/ )は、千葉県いすみ市の里山にて展開する「五氣里 -itsukiri-」の思想を、“海”へと拡張した新たな滞在施設です。里山に対する“里海”という新たな原風景の中で、温泉・サウナ・食・自然を通じ、その土地の風土を五感で味わう“里海リトリート”という新たな滞在体験をご提供いたします。

海まで徒歩0分という圧倒的なロケーションの中、全客室に天然温泉・プライベートサウナ・水風呂を完備。さらに8室にはプライベートプールを備え、海と空、建築が一体となる特別な時間をお楽しみいただけます。

「観光地は創るもの」私たちは、地域の風景や文化、人々の営みを未来へ継承することを大切にしながら、“その土地に滞在する意味”を再編集し、新たな観光の価値を創出してまいります。

海まで徒歩0分。白砂の御宿海岸と一体化するように佇む『御宿 五氣里 -Onjuku Itsukiri-』■ コンセプト：風景そのものに滞在する「里海リトリート」

『御宿 五氣里』が位置するのは、「月の沙漠」にも唄われる白く美しい砂浜が広がる御宿海岸。

目の前には太平洋の水平線が広がり、波音や潮風、空の移ろいまでもが滞在体験の一部となります。

里山に対する“里海”という新たな原風景の中で、地域の自然や文化を現代的に再編集し、ここでしか味わえない時間をご提供いたします。

建築は、大開口によって内と外がシームレスにつながる設計を採用。海・空・光・風を感じながら、まるで風景の中に溶け込むような滞在体験を実現します。

水平線を望む温泉露天風呂。海と空に包まれる“里海リトリート”■ 客室｜すべての客室から太平洋を望む、開放感あふれるヴィラ

全10室の客室は、すべて2階建てヴィラタイプのスイートルーム仕様。

全ての客室の2階には、御宿海岸を望む絶景の温泉露天風呂、内湯、プライベートサウナ、水風呂を完備しています。

大海原から吹き抜ける風を感じながら、誰にも邪魔されない贅沢な時間をお過ごしいただけます。

〇プレジデンシャルスイートルーム

141平方メートル の室内空間に、4つのベッドルーム、2つのプライベートサウナを備えた最上級ヴィラ。65平方メートル のガーデンテラスにはインフィニティプールを設置し、最大10名まで宿泊可能。家族旅行やグループ滞在にも対応します。

大開口のプライベートテラスと中庭から海・光・風を取り込むラグジュアリースイート白砂と太平洋を望む、開放感あふれるプライベートガーデン客室内に備えた天然温泉の内風呂。静かに海を望む癒やしの空間

〇プレミアムスイートルーム

100平方メートル の室内空間に加え、65平方メートル のガーデンテラスにはインフィニティプールを備えた上質なヴィラタイプ客室。天然温泉の露天風呂、内湯、サウナ、水風呂、海辺のプライベートウェルネスをご満喫いただけます。

プライベートテラスには太平洋と繋がるインフィニティプール自然との一体感を感じる、静寂のリトリート空間海を望みながら“ととのう”、全室完備のプライベートサウナ

〇スイートルーム

100平方メートル の室内空間に屋外テラスと65平方メートル のプライベートガーデンを備えた開放感あふれるヴィラ。天然温泉の露天風呂、内湯、サウナ、水風呂を備え、自然との一体感を感じながら、静かに過ごすリトリートステイをご体感いただけます。

天然素材をふんだんに使用した和を基調とした室内で、至福の海辺のリトリートステイ客室内にも備えた天然温泉の内風呂。静かに海を望む癒やしの空間風を感じ、水平線を望む展望露天風呂■ドッグフレンドリー

全10室のうち5室が愛犬同伴可能で、お食事も一緒にお楽しみいただけます。

客室からダイレクトに目の前の白亜の砂浜へアクセス。思う存分、愛犬と一緒に砂浜散歩をご満喫いただけます。

波音と潮風を感じながら楽しむ、御宿海岸での散歩時間■ ウェルネス：客室で完結する「極上のととのい」

すべての客室に以下の機能を標準装備し、外界から切り離された静かな空間で、自分自身と向き合う究極のウェルネス体験を提供します。

◇天然温泉（内湯・露天）： 地下から汲み上げたやわらかな湯を、空と海に包まれる2階ルーフバルコニーの露天風呂で堪能。

◇サウナ・水風呂： 海を眺めながら愉しめる、本格的なプライベートサウナと水風呂を全部屋に設置。

空と海に包まれる、客室露天風呂海辺の景色とともに楽しむ、本格プライベートサウナ■ 食｜千葉の里山と里海、双方の恵みを取り入れた“ローカルガストロノミー”◎房総の里海と里山の旬を味わう、和食フルコース

『御宿 五氣里』では、六本木の日本料理店 割烹 一献 のシェフが手がける、和食フルコースをご提供いたします。

御宿漁港で水揚げされる新鮮な海の幸をはじめ、房総の豊かな海と大地の恵み、厳選した旬の食材を使用。その土地の風土や季節の移ろいを、一皿一皿に表現します。

また、いすみ市の『五氣里 -itsukiri-』で築いてきた地域生産者とのつながりも活かし、千葉の里山と里海、双方の恵みを取り入れた“ローカルガストロノミー”を展開。

地域の漁師、農家、生産者とともに、その土地ならではの食文化や風景、人の営みまでも感じられる料理体験を目指します。

レストランでは、料理人の手仕事を間近に感じられるカウンター席に加え、ゆったりと食事を愉しめるテーブル席をご用意。

また、客室でくつろぎながら味わうインルームダイニングにも対応し、愛犬同伴可能なお部屋では、大切な愛犬とともに食事の時間をお楽しみいただけます。

海辺の静けさ、潮風、水平線の景色とともに--。

素材本来の魅力を活かした料理を通じて、この土地の風土や季節、人の営みまでも感じる、“里海リトリート”ならではの豊かな食体験をご提供いたします。

料理人の手仕事を間近に感じるカウンター席御宿の海と旬を味わう、“里海ガストロノミー”空間

また、客室でくつろぎながら味わうルームダイニングにも対応。愛犬同伴可能なお部屋でも、大切な愛犬とともに和食フルコースやグリルBBQの夕食をお楽しみいただけます。

◎グリルBBQ

海をすぐそばに感じながら味わうグリルBBQ。客室のアウトドアスペースで、ご家族やご友人と厳選された新鮮な房総の山海の幸をお楽しみいただけます。

■天然温泉大浴場

母屋には、男女それぞれに天然温泉の大浴場をご用意。半露天風呂に加え、本格的なサウナ、水風呂も備え、海辺の空気や静けさを感じながら、ゆったりとお過ごしいただけます。客室のプライベート空間とはまた異なる、“癒やし”として、里海の風景に身を委ねる贅沢な湯浴み体験をご提供いたします。

水平線を望む、開放感あふれる温泉空間

海辺の静けさ、潮風、水平線の景色とともに--。

素材本来の魅力を活かした料理を通じて、この土地の風土や季節、人の営みまでも感じる、“里海リトリート”ならではの豊かな食体験をご提供いたします。

■ 施設概要

“里海リトリート”を体現する、全10室のラグジュアリーリゾート施設名：御宿 五氣里 -Onjuku Itsukiri-

開業予定：2026年7月

所在地：千葉県夷隅郡御宿町岩和田

客室数：全10室

特徴：全室温泉・サウナ・水風呂付き／8室プライベートプール付き／5室愛犬同伴可能

公式サイト：https://itsukiri-onjuku.com/

■ 三日月興業株式会社について

1914年創業。千葉県内で旅館・宿泊事業を展開。

「観光地は創るもの」という理念のもと、地域の風土や文化、人々の営みを未来へ継承しながら、その土地ならではの滞在価値を創出しています。

現在は、いすみ市の『五氣里 -itsukiri-』、勝浦市の『三日月イン』『海鮮本陣 魚祭』をはじめ、横芝光町の『イミテリスビオトープ』など、千葉県内で新たな観光価値の創造に取り組んでいます。

■グループ公式サイト

『いすみ五氣里 -itsukiri-』 https://itsukiri.com/

『三日月イン』『海鮮本陣 魚祭』 https://www.mikazuki.co.jp/m-ryokan/