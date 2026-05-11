【沼津市物産振興協議会】東京駅目の前「伝統と恵みのマルシェ」に沼津市が出店！

沼津市役所あじたるサンドのっぽパン寿太郎みかんジュース沼津茶ティーバッグオイルサバディン

沼津市は、首都100キロメートル圏に位置する静岡県東部にあって恵まれた自然環境と優位な地理的条件のもとで、東駿河湾地域、伊豆方面への交通拠点あるいは広域的な商業・文化拠点として、古くからこの地域の政治、経済、文化の中心的役割を担ってきました。

奥駿河湾ごしに見る富士山、緑濃い千本松原、香貫山、街の中心部を滔々と流れる狩野川などの豊かな自然とその景観は、多くの文人たちを輩出すると同時に、新鮮で豊富な魚、温暖な気候と豊かな土壌に育まれるお茶やミカンなどの農作物、自然条件を生かした観光、東部地域の中心をなす商業、先端技術を誇る工業など多様な産業をバランスよく発展させてきた背景ともなっています。

今回は、首都圏でのPRとして、東京駅の目の前、丸の内トラストタワー付近における「伝統と恵みのマルシェ」に沼津市が出店します。併せて観光PRも実施いたします。お気軽にお立ち寄りください！

沼津市物産振興協議会では、沼津物産の振興、販路拡大及び沼津ブランド確立などの諸活動をとおして、沼津の地域資源の特性化及び顕在化を図っています。

■出店情報■

◇５月14日（木）

出店者 沼津市物産振興協議会

出店内容 沼津あじフライたるたるサンド（しゃんぴによん）

のっぽパン各種（(株)バンデロール）

寿太郎みかんジュース（富士伊豆農業協同組合）

お茶ティーバッグ各種（愛昌園茶舗）

オイルサバディン（(有)かねはち）

■催事概要■

催 事 伝統と恵みのマルシェ

日 時 令和８年５月14日（木） 11：00～17：00

場 所 丸の内トラストタワーＮ館前（東京都千代田区丸の内1-8-1）

主 催 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 TIC TOKYO

■沼津市物産振興協議会ポータルサイト「沼津自慢」 https://numazu-jiman.com