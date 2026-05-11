ジュエリーブランド〈 bororo 〉5月30日（土）東京・南青山にブランド初となる旗艦店〈 bororo Aoyama 〉をオープン

bororo

2009年にスタートしたジュエリーブランドbororo。

ディレクター赤地明子が世界各地の鉱山を訪れて石を選び、その石が持つ固有の表情を生かしたジュエリーを制作してきました。自然が長い時間をかけて作り上げた石の美しさを、そのまま身につけられるようにすること。それが、bororoのものづくりの原点です。

そうしたbororoの思想を空間として体験できる新たな拠点として〈 bororo Aoyama 〉をオープンします。空間設計は、デザインスタジオFLOOAT が担当。Stone / Travel / Craftsmanship というbororoが大切にしてきた３つの軸を感じられる場所として構想。ジュエリーを見るだけでなく、五感を通して石の背景にある土地の記憶や旅の空気感などを感じでいただける空間となります。

Concept

Rock Ring - Garden Quartz

すべての石は、長い物語を持っています。

地殻変動や火山の活動など、自然の偶然の蓄積が、

その石をかたちづくってきました。

bororoのデザインは、旅から始まります。

鉱山を訪ねて自ら石を集め、

その美しさを最大限引き出しながら、

人に馴染むあり方を考え続けてきました。

自然の景色の一部であった石を、

あなたの身体の一部とすること。

それが、bororoのジュエリーです。

Design

石の、その石らしさを見つけ出す。

結晶にも岩石にも、その石らしい姿が存在します。

割れたときの角、水に磨かれた丸み、天然の色、輝き。

産地で実際に見て、触れながら選び、

その石にとって、もっとも自然な姿を探り、

あなたが身につけられる状態にしていく。

鉱物としての石のありのままの美しさを届けるために、

bororoはデザインをしています。

Jewelry

bororoのジュエリーは、石の個性を見極める視点と、身につける形への探究心、そして石の扱いを知り尽くした職人の手業から生まれています。

今回のオープンに寄せて、bororoのシグネチャーラインでもある〈 Rock 〉シリーズから地金で仕立てた新たな〈 Rock Ring 〉を制作。

詫間宝石彫刻とともに石と地金の関係性を探り続けてきたbororoにとって、地金のみで表現する〈 Rock Ring 〉は、シリーズの造形的な魅力をあらためて際立たせる新たな提案となります。あわせて、これまで大切に集めてきたスペシャルピースで仕立てた一点もののジュエリーもご用意しております。

Space Design

税込118,800円

〈 bororo Aoyama 〉は、南青山の文化的ランドマークのひとつ FROM1st ビルの2階に位置します。空間設計は、デザインスタジオFLOOAT

が手がけ、Stone / Travel / Craftsmanship という、bororoが大切にしてきた3つの軸を感じられる場所として構想。完成された造形として石

を捉える視点、産地の風土ごと石を運んでくる旅の感覚、日本の職人の手仕事によって仕立てられるものづくり。その背景にある時間や空気ごと体験できるよう、静かで余白のある空間に。bororoを「見る」だけでなく、「感じる」ための場所として、お客様をお迎えします。

Logo Design

〈 bororo Aoyama 〉のオープンにあわせ、ブランドロゴも刷新。bororoのアートディレクションを手掛けるグラフィックデザイナー前島淳也氏

によるデザインで、これまで大切にしてきた有機的なニュアンスや手触りを残しながら、洗練を加えた新たな表情で、ブランドの次のフェーズ

を象徴するロゴデザインとなりました。

bororo Scent

今回新たな試みとして、オリジナルの香り〈 bororo Scent 〉を開発しました。ディレクター赤地明子が世界各地で採取した鉱物や岩石などをもとに、蕊SUI scent studioの沙里氏が調香を担当。第一弾は、昨年宝石の買付けで訪れたマダガスカルで採取した鉱物や岩石をもとにつくられた香り〈 bororo Scent Madagascar / Ibity 〉をご紹介します。石の背景にある土地の記憶や旅の空気感を、視覚だけでなく嗅覚からも感じていただけます。

その他、オープニングでは、Bole COFFEE & ICECREAM とコラボレーションし“ 宝石アイス” をご用意しています。ジュエリー、空間、香り、食を通して、bororoが思い描く世界観を多層的に体験できる機会となります。ぜひご注目くださいますようご案内申し上げます。

Outline

- 店名 bororo Aoyama- 住所 東京都港区南青山5-3-10 フロムファーストビル 2F- 電話番号 03-3527-9015- 営業時間 11:00～19:00- オープン日 2026年5月30日（金）- URL https://bororo.jp/

Profile

赤地明子（あかち・あきこ）

宝石商・bororo ディレクター

ニューヨークのGIA（米国宝石学会）で宝石学を学び、GIA G.G. を取得。美しい宝石を求めて世界各地を旅し、各国の産地や市場に独自のネットワークを築く。スリランカで宝石研磨を学んだのち、2009年に「stone selected by bororo」として活動を開始。2015年より〈 bororo 〉としてオリジナルジュエリーを展開している。