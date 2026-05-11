Startup JAPAN EXPO 2026に出展　スタートアップの成長を支える“場づくり”を提案

いちご株式会社

当社は、人々の豊かな暮らしを支える「サステナブルインフラ企業」です。

心を込めて現存不動産に新しい価値を創造する、心築（しんちく）を軸とした事業モデルを展開しています。

2026年4月15日・16日に幕張メッセで開催された「Startup JAPAN EXPO 2026」に出展しました。スタートアップや成長企業との接点を広げ、事業の可能性を共に拡張していくことを目的とした取り組みです。

今回の出展は、スタートアップとの接点をより戦略的に創出することを狙いとしており、単なる展示にとどまらず、事業成長に直結する対話の場として位置づけています。

出展ブースでは、当社が展開するセットアップオフィスを中心に、成長企業の多様なニーズに応えるオフィスソリューションを紹介しました。

セットアップオフィスは、内装や設備をあらかじめ備えることで、入居後すぐに事業を立ち上げられる点を特長としており、意思決定から事業開始までのリードタイムを大幅に短縮します。

スピードが競争優位となるスタートアップや成長企業にとって、事業成長を支える基盤として高い関心を集めました。

会場では「すぐに使える環境を前提に拠点戦略を考えたい」「採用や組織拡大に合わせて柔軟に移行したい」といった具体的な相談も多く寄せられ、複数の企業との継続的な検討につながっています。

また今回の出展では、札幌エリアに新たに開業する「THE VILLAGE SAPPORO」の入居企業であるWeWork様と並んでご紹介することで、セットアップオフィスと柔軟なワークプレイスが融合した新しい働き方の選択肢を、より具体的に来場者へ伝える機会となりました。

加えて、当社初の一棟全室セットアップオフィス「THE VILLAGE OSAKA」についても紹介し、企業の成長フェーズやニーズに応じた多様なオフィス戦略の可能性を示しました。

■ いちご地所株式会社 心築投資部 兼 心築運用部 高橋 尚輝 コメント

“オフィス移転は投資だ。”をコンセプトに、当社は初めて「Startup JAPAN EXPO 2026」に出展いたしました。

全国で展開する「いちごセットアップオフィス」は、初期費用を抑えつつ、即時利用が可能なオフィスです。さらに、トレンドを取り入れた洗練されたオフィス環境と、福利厚生サービス「いちごプラス」を通じて、ご入居企業様の採用力向上および従業員満足度の向上に貢献しております。

当日はスタートアップ企業の皆さまと直接対話する機会を得て、「いちごセットアップオフィス」に対する高い関心と需要を実感いたしました。

また、本出展にあたりご協力いただいたWeWork様をはじめ、仲介会社様、保証会社様の皆さまに、心より御礼申し上げます。

当社は引き続き、スタートアップや成長企業の挑戦を支えるオフィス提案を通じて、企業の成長と街の活性化に貢献してまいります。また、THE VILLAGE OSAKA、THE VILLAGE SAPPOROをはじめとする拠点の展開を通じ、地域と企業をつなぐ新たな価値創出に取り組んでまいります。

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご広報担当 03-4485-5515