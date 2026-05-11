＜母の日遅れてごめんねキャンペーン＞当日を過ぎても伝えたい！大切なお母さんへ「健康と安心」のサプライズ

株式会社ココロミル

「病気で後悔しない社会へ」をミッションに掲げ、自宅でできる長時間心電図解析サービスを提供する株式会社ココロミル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：林大貴）は、「母の日遅れてごめんねキャンペーン」を本日2026年5月11日（月）より2026年5月21日（日）まで実施いたします。

本キャンペーンでは、自宅で突然死のリスクとなる「心臓リスク」「睡眠の質」「ストレスの兆候」を一度に検査できる「ホーム心臓ドックpro」を最大20%OFFで提供します。

母の日に感謝を伝えそびれてしまった方や、特別なサプライズを贈りたい方の「お母さんの健康と未来」を贈るお手伝いをいたします。

昨年ご好評をいただいた「健康を送る」という母の日ギフト。今からでも感謝を形にしませんか？

今年は母の日当日に間に合わなかったという方でもご安心ください。

2026年5月21日（日）までキャンペーン期間を設け、母の日を過ぎてからもお得に「安心」をお届けできる特別な機会をご用意いたしました。

「少し遅れたサプライズ」としてお渡しするプレゼントは、むしろ特別感があり喜ばれること間違いなしです。日頃から家族の健康を支え、いつも頑張ってくれているお母さんだからこそ、感謝の気持ちと共に「健康」と「安心」という新しいかたちのギフトを贈ってみませんか。

50代以上は「2人に1人」にリスク。忙しさを理由に後回しにできない現実

中高年世代は、仕事や家事、介護などで最も忙しく、自身の健康変化を「加齢による疲れ」と片付けてしまいがちです。しかし、客観的なデータはこの時期の検査の重要性を物語っています。

「死因第2位の脅威」

厚生労働省「令和5年人口動態統計」によると、心疾患はがんに続き日本人の死因第2位。特に40代以降からそのリスクは顕著に高まります。(※)

「実は怖い自覚症状のないリスク」

当社の「ホーム心臓ドック(R)」受診データ（2024年7月時点）では、不整脈の兆候（BまたはC判定）が確認された割合は、50代で47％、60代で63％に達しています。

つまり、50代以上のおよそ2人に1人が、自分では気づかないうちに危険なサインを発している現実があります。「忙しくて病院へ行く時間がない」というお母さんにこそ、自宅で手軽に受けられる本格的な検査が必要なのです。

*出典：「令和5年（2023年）人口動態統計月報年計（概数）の概況」（厚生労働省）（https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/dl/gaikyouR5.pdf）を加工して作成

リスクの可視化が健康寿命を延ばす。大切なお母さんを突然の病から守るために

今のうちに自身の心臓や睡眠、ストレスのリスクを正確に把握することは、単なる安心感だけでなく、将来の「健康寿命」に直結します。心疾患や脳梗塞の引き金となる不整脈の早期発見はもちろん、睡眠、ストレス、生活習慣の改善や適切な受診によって、深刻な事態を未然に防ぐことが可能です。

「いつまでも元気でいてほしい」という願いを、言葉だけで終わらせないために。

ココロミルは、最先端のテクノロジーを活用した「ホーム心臓ドックpro」を通じて、大切なお母さんを突然の病のリスクから守り、家族全員が笑顔で過ごせる未来をサポートします。

「母の日遅れてごめんねキャンペーン」概要

内容： 「ホーム心臓ドックpro」が通常価格より20%OFF

実施期間： 2026年5月11日（月）～2026年5月21日（日）注文分まで

対象商品： ホーム心臓ドックpro： 心臓リスク、睡眠時無呼吸症候群（SAS）・睡眠の質、ストレスの兆候を1回で検出。医療機関と同等の高精度解析を自宅で実現。

お申し込み方法： 以下の特設サイトよりご確認ください。

https://homeheart.health/products/homeheart-pro01(https://homeheart.health/products/homeheart-pro01?utm_source=release&utm_medium=PRTimes&utm_campaign=20260511)

「ホーム心臓ドックpro」の概要ー自宅でできる心電図サービス

胸に小型の心電計を貼り付け、心電図データを9時間以上取得。結果を臨床検査技師が解析しレポートにしてお渡しします。長時間の心電図計測により、従来の健康診断や人間ドックにおける15秒ほどの検査では見つからない、隠れた心疾患リスクを発見することができます。

さらに睡眠時無呼吸症候群(SAS)・睡眠の質、ストレスの兆候まで一度に検出します。

オンラインクリニックも完備しており、希望があれば自宅から医師の診察を受けたり、大学病院の紹介状も書いてもらうこともできます。

ホーム心臓ドックproは医療機器を使用していながら、自宅で検査ができるため、通院の手間なしに手軽に医療と同水準の検査を受けることができます。忙しく過ごす中高年の方はもちろん、病院へのアクセスが困難な地域の方やご高齢の方にご好評いただいております。

ホーム心臓ドックpro

https://homeheart.health/products/homeheart-pro01(https://homeheart.health/products/homeheart-pro01?utm_source=release&utm_medium=PRTimes&utm_campaign=20260511)

※画像はイメージです

株式会社ココロミル

ー「病気で後悔しない社会へ」をミッションに世界から突然死をなくすー



私たちは、自宅にいながら医療機関と同等の本格的な心電図チェックが手軽にできる「ホーム心臓ドック(R)」をはじめとする各種事業を展開しています。

長時間のデータ取得により、これまでの健診や人間ドックでは見逃されがちだった心疾患リスクも早期に“見える化”し、突然死などで「今まで救えなかった世界で1億人の命を救う」ことを実現します。



また、取得したデータを通じて、多くの方々が自分自身や家族の健康状態を可視化し、健康寿命やQOL（クオリティ・オブ・ライフ）を向上させることを目指しています。



代表取締役社長：林 大貴

所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目2番16号 菅野ビル2F

設立 ：2021年11月

事業内容 ：ヘルスケア及び臨床研究事業

提供サービス ：〈個人向け〉不整脈、睡眠時無呼吸症候群 (SAS)、睡眠の質、

ストレスの兆候を心電計を使って可視化する「ホーム心臓ドック(R)」

〈医療機関向け〉使い切りホルター心電計「eclat」

〈医療機関向け〉動物医療心電図モニタリング、ホルタ―検査



製品名：eclat（エクラ）

一般的名称：長時間心電用データレコーダ

医療機器クラス分類：管理医療機器（クラスII）、特定保守管理医療機器



主要許認可・認証等：

第二種医療機器製造販売業（許可番号：13B2X10584）

医療機器製造業（登録番号：13BZ201797）

高度管理医療機器販売業・貸与業（許可番号：5新保衛薬第162号）

ISO 13485:2016 認証取得



HP ：https://kokoromil.com/

https://prtimes.jp/a/?f=d98284-129-85d35a7ee1574985c45496d6a8ef2600.pdf