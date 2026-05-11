佐賀の可能性をひらく人材育成・事業創出プログラム『UNDERLINE（アンダーライン）』始動。キックオフイベントを6月1日（月）に開催

株式会社トレジャーフット

株式会社トレジャーフット（本社：神奈川県鎌倉市、九州支店：佐賀県佐賀市）は、公益財団法人佐賀県産業振興機構さが産業ミライ創造ベースの「令和8年度起業・複業等人材育成事業」を受託しました。

これに伴い、佐賀の可能性をひらく人材育成・事業創出プログラム『UNDERLINE（アンダーライン）』が2026年6月より始動いたします。プログラムの始動を記念し、2026年6月1日（月）にキックオフイベントを開催することをお知らせいたします。

■UNDERLINEとは

佐賀には、まだ見ぬ可能性がある。

何かに挑戦したいと疼いている人がいる。

UNDERLINEは、そんな「見えなかった価値」に線を引き、可視化する。

佐賀の可能性をひらく人材育成・事業創出プログラムです。

副業、起業、スタートアップ――

それぞれの境界線を越えて、新しい価値を共に生み出す「共走プラットフォーム」として、新しい挑戦への一歩を共に歩んでまいります。

■UNDERLINEの主なコンテンツ

『UNDERLINE』は、挑戦する人々を支え、地域を巻き込む人材育成・事業創出プログラムとして、以下の3つのコンテンツを提供いたします。

01：基礎講座・ゼミ

ビジネス基礎講座や、挑戦を伴走する3つのゼミ（副業・起業・スタートアップ）を開講します。

※詳細は後日、HPにて公開予定

02：コミュニティ

志を共にする仲間、講師・先輩起業家・地域企業と繋がり、互いに高め合う自走型ネットワークを提供します。

03：実践

副業志望者向けの限定案件の紹介や、地域企業との連携を模索するアイディアソンなどを通じて、磨いたスキルやビジネスアイディアの実装をサポートします。

■6/1(月) UNDERLINE Kickoff Meeting開催

■ UNDERLINE kickoff meeting

・日時：2026年6月1日（月）15:00 ～ 20:00 （14:30 受付開始）※途中、入退場可能

・会場：SAGA CHIKA（佐賀県佐賀市城内1丁目1-59 県庁地下1階）

・参加費：無料

・詳細・お申し込み：https://underline-saga.peatix.com/

■イベント内容

【基調講演】なぜ今、佐賀から挑戦するのか？

地方から全国・世界を狙う事業を立ち上げる際の「視座」とは？ゼロからイチを創り出す過程で直面した壁と、それを突破した意志の源泉について語っていただきます。

＜登壇者＞

・山下 翔一 / 株式会社ペライチ 創業者 取締役会長

【Session 1：スケール】上場企業に評価される事業の作り方

スタートアップの事業成長・出口戦略を経験した実践者が登壇。市場を的確に捉え、事業を成長させていくための戦略的な思考や、経営判断のリアルを紐解きます。

＜登壇者＞

・ゲスト：田中 将介 / 株式会社カンナムドール 創業者

・モデレーター：布田 尚大 / 株式会社トレジャーフット M＆A・事業連携担当

【Session 2：ソーシャル】地域を耕し、文化を創出する

地域の固有資産を掘り起こし、持続可能な事業へと昇華させるプロセスとは。「社会性」と「事業性」を両立させる事業デザインの哲学に触れていきます。

＜登壇者＞

・ゲスト：山下 賢太 / 株式会社island company 代表取締役

・モデレーター：武田 昌大 / 株式会社トレジャーフット 事業共走部 シニアプロデューサー

【Session 3：副業】個のスキルを、地域の力に変える

これまでの経験で培ったスキルを活かし、副業案件の獲得や独立を実現した受講生が登壇。学びをいかに「仕事」に変え、実戦へと踏み出したのか。そのリアルなストーリーを紹介します。

＜登壇者＞

・ゲスト：佐賀県内の複業実践者（旧SAGA Smart Terakoya受講生）数名を予定

・モデレーター：辻 麻梨菜 / 株式会社トレジャーフット 専務取締役 兼 九州支店 支店長

山下 翔一 / 株式会社ペライチ 創業者 取締役会長田中 将介 / 株式会社カンナムドール 創業者山下 賢太 / 株式会社island company 代表取締役布田 尚大 / 株式会社トレジャーフット M＆A・事業連携担当武田 昌大 / 株式会社トレジャーフット 事業共走部 シニアプロデューサー辻 麻梨菜 / 株式会社トレジャーフット 専務取締役 兼 九州支店 支店長詳細を見る :https://underline-saga.peatix.com/

■主催：公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース（RYO-FU BASE）

RYO-FU BASE は、公益財団法人佐賀県産業振興機構が設立した DX とスタートアップをテーマに企業や起業家の成長を支援する組織です。佐賀県産業労働部産業 DX ・スタートアップ推進グループの取組を継承し、機動的かつ柔軟に対応できる「企業・起業家ファースト」の支援体制を強化しています。 DX を目指す企業の伴走支援、個にフォーカスしたプログラミングに関するリスキリング支援、スタートアップを目指す起業家の掘り起こし、ビジネスプランのブラシュアップ支援、シード期のビジネスアイデアを具現化するための資金補助などを行っており、DX とスタートアップをテーマにイノベーションにチャレンジできる地域を目指し、企業や起業家の力を最大限に引き出すためのサポートを提供します。



所在地：〒840-0826 佐賀市白山2丁目1番 12号佐賀商工ビル4階

HP：https://ryofubase.jp/

■運営：株式会社トレジャーフット

「宝物は、地場にある。」を経営理念に、地場産業の発展に貢献し、経済と文化がめぐる社会の実現に向けて「共走」し続けることを目指しています。「外部人材活用事業」「人材育成事業」「コミュニティ事業」「金融事業」の4事業を中心に、地域パートナーと連携を図りながら、「地場産業の発展モデル」を全国へ展開。2025年2月には、初の支店となる九州支店を佐賀県佐賀市に開設。佐賀を今後さらに注力していく重要な拠点と位置づけ、地域との連携を強化しながら事業展開を進めていきます。

代表者：代表取締役社長 田中 祐樹

所在地：

【本社】神奈川県鎌倉市大町一丁目9-22トレジャーフットビル3階

【九州支店】佐賀県佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル5階 507号室

【中国支店】鳥取県鳥取市栄町627 マーチングビル内 ワークスペース1Ｆ