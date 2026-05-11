『スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ』が販売開始！

株式会社コナミアミューズメント

株式会社コナミアミューズメントは、『スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ』(製造元／株式会社コナミアミューズメント)を発売することをお知らせします。

全世界シリーズ累計1,000万部（紙+電子）を突破した大人気ライトノベルで、テレビアニメ化でも話題を集めた『とんでもスキルで異世界放浪メシ』がスマスロとして登場します。

本作は、異世界召喚に巻き込まれた主人公・向田剛志（ムコーダ）が、固有スキル「ネットスーパー」を使って元の世界の調味料を取り寄せ、異世界の魔物を調理しながら従魔たちと旅を続ける物語です。

『スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ』では、作品の世界観を忠実に再現。「狩って、料理して、美味しくいただく」という、物語の象徴的な要素をコンセプトに据え、原作ファンからスロットファンまで幅広く楽しめるゲーム性を実現しています。

ST突破のチャンス図柄がBONUS中の上乗せ役に進化する「超進化系ST」を搭載しており、ST「異世界ハンティングタイム」で獲物の狩猟に成功すると「デリシャスBONUS」で調理演出が発生し初期枚数が決定されます。ボーナス消化中は、枚数上乗せやBONUSストック獲得にも期待できます。

さらにSTとボーナスが約82%でループする「女神SPECIAL TIME」や、ST中も純増5.0枚となり約93%ループへと上昇する「超女神SPECIAL TIME」、8種の出玉トリガーである「とんでもトリガー」など多彩な遊技性と演出をお楽しみいただけます。

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タイトル ：スマスロ とんでもスキルで異世界放浪メシ

メーカー ：コナミアミューズメント

稼働日 ：2026年8月予定

著作権表記：(C)江口連・オーバーラップ／MAPPA／とんでもスキル (C)Konami Amusement

お問合わせ先：お客様相談室

TEL ：0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)

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