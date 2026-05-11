メディア4uの法人向けコミュニケーションサービス群、新ブランド「オーロラX」へ刷新

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：谷口政人）の完全子会社、株式会社メディア4u（東京都港区、代表取締役社長：岩館 徹、以下「メディア4u」）は、2026年5月11日（月）より、法人向けビジネスコミュニケーションサービス群のブランドを「オーロラX」へ刷新いたします。

本リブランディングは、SMS、IVR、AIコールといった各サービスを個別に展開してきたメディア4uの提供価値を、より統一的かつわかりやすく伝えることを目的としたものです。

コミュニケーションの手段や顧客接点が大きく変化する中で、企業に求められる“正解”もまた、常に変わり続けています。こうした時代背景を踏まえ、メディア4uは新ブランド「オーロラX」のもと、企業と生活者のより良いコミュニケーションを支援してまいります。

▼ブランドムービー

リブランディングの背景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cKNMOeX1PaM ]

近年、企業と顧客のコミュニケーションを取り巻く環境は大きく変化しています。電話、SMS、Web、さらにはAIを活用した音声対応など、接点は多様化し、単一の手段では最適な顧客体験を提供することが難しい時代となりました。

メディア4uはこれまで、法人向けSMS配信サービス「メディアSMS」やIVRサービス「テレフォース」、AIを活用した音声コミュニケーション領域の取り組みを通じて、企業の顧客対応や通知業務を支援してまいりました。一方で、各サービス単体での認知が先行し、提供価値全体としての一貫したブランドメッセージを十分に届けきれていないという課題もありました。

こうした背景を踏まえ、サービスで価値を統合的に伝えるブランドとして「オーロラX」を立ち上げ、変化し続ける時代の中で企業のコミュニケーション課題に向き合い続ける姿勢を明確にします。今後はブランドの統一を通じて、提供価値をより分かりやすく届け、認知の拡大を図ってまいります。

新ブランド「オーロラX」のコンセプト

「オーロラX」は、企業と顧客のコミュニケーションにおける“その時々の最適解”を、テクノロジーの力で探し続けるブランドです。固定化された正解を押しつけるのではなく、時代や顧客行動、企業課題の変化に応じて最適な手段や設計を提示していくという思想を込めています。

また、ブランド名に含まれる「X」には、既存の枠にとらわれず可能性を拡張していく意思を込めています。SMS、音声、AIといった複数チャネルを横断し、企業活動を支えるコミュニケーション基盤として進化してまいります。

リニューアルの主なポイント

本リブランディングでは、以下の点を中心に刷新を行います。

今後の展望・メッセージ

- ブランド体系の再構築各サービスを「オーロラX」ブランドのもとに統合し、複数手段を組み合わせた提案価値を明確化- ブランドメッセージ・クリエイティブの刷新タグライン、ロゴ、キービジュアルなどを刷新し、ブランド思想を視覚的に表現- 各種発信・顧客接点の統一Webサイト、営業資料、展示会など、すべてのタッチポイントを順次ブランド統一- 提供価値の再定義単なるツール提供にとどまらず、顧客対応・通知・応答業務の課題解決を支援するパートナーへ進化

今後「オーロラX」は、SMS、IVR、AIコールを中心に、企業の顧客コミュニケーション変革を支援してまいります。

あわせて、展示会出展や各種プロモーションを通じて、新ブランドの認知向上を図るとともに、より多くの企業が抱える顧客接点の課題解決に貢献してまいります。

なお、オーロラXのブランドサイトは現在準備中です（2026年5月公開予定）。

メディア4uはこれからも、変化する時代に応じた新たな正解を探し続け、企業と顧客のより良いコミュニケーションを支える存在であり続けます。

会社概要

【株式会社ファブリカホールディングス】



【株式会社メディア4u】



- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F- 設立：1994年11月- 上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）- コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/- 代表者：代表取締役社長 岩館徹- 本社所在地：東京都港区赤坂1-11-30赤坂1丁目センタービル 9F- 設立：2005 年 11 月- 出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％- 事業内容：法人向けコミュニケーションサービス「オーロラX」の運営・販売- コーポレートサイト：https://www.media4u.co.jp/

お問い合わせ先

株式会社メディア4u ビジネス推進グループ

TEL：03-5544-9963

E-Mail：businessstrategy@media4u.co.jp