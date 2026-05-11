日本空間デザイン賞、iF Design Awardとパートナーシップ契約を継続締結

一般社団法人 日本商環境デザイン協会

JCD（一般社団法人日本商環境デザイン協会、理事長：窪田茂、所在地：東京都品川区）とDSA(一般社団法人日本空間デザイン協会、会長：出原秀仁、所在地：東京都品川区)が共同主催する日本空間デザイン賞と、ドイツのiF International Forum Design GmbHが運営するiF Design Awardは、2021年より締結しているパートナーシップ契約を今年も継続いたします。

日本空間デザイン賞2026 LOGOiF DESIGN AWARD 2027 LOGO

このパートナーシップ契約締結により、両アワードでお互いの情報をウエブやSNS等で発信するなどPR広報活動やイベントなどを連携協力して行い、双方が備えもつ強みを生かしながらお互いのアワードの飛躍向上を目指します。

また、日本空間デザイン賞2026応募者のうちShortlist受賞者は、特典としてiF Design Award 2027応募登録費用が免除され、またiF Design Award のプレセレクションも免除され、ファイナリストとしてiF Design Awardの最終審査に参加することが可能になります。

昨年のパートナーシップ連携の実績では、日本空間デザイン賞2025 Shortlist受賞者183作品のうち、特典を利用したiF Design Award 2026へのエントリー数は84作品で、そのうち44作品がiF受賞となりました。さらにそのうち下記の1作品がiF Goldを受賞しています。

iF Design Award 2026 GOLD受賞作品 :

Bar 刻 : https://kukan.design/award/2025_b06_0171/

iF Design Awardとは：公式ウエブサイト https://ifdesign.com

1953年にドイツで誕生した世界で最も歴史の長いデザインアワードで世界60カ国から1万点を超える応募がある国際デザインコンペティションです。応募カテゴリーはプロダクト、コミュニケーション、パッケージ、サービス/システム&プロセス、建築、インテリア・内装、コンセプト、UX、UIの９つの分野があります。

日本空間デザイン賞2026 応募受付について

今年で8回目を迎える日本空間デザイン賞は、空間デザインの価値を未来へ繋ぐために設立された日本最大級の空間デザインアワードです。展示や商業施設、オフィス、住宅など多岐にわたる空間デザイン作品の応募が可能です。

日本空間デザイン賞2026応募受付期間：

2026年 3月30日(月)10:00から5月14日(木)23:00まで（日本時間）

日本空間デザイン賞2026応募ガイド・募集要項等の詳細：https://kukan.design/detail-guidelines/

日本空間デザイン賞2026 最終審査員 特別審査員 (順不同・敬称略)：

・大西 亮 / 株式会社乃村工藝社 nora、空間デザイナー・展示ディレクター

・グエナエル・ニコラ / 株式会社キュリオシティ 代表取締役

・小坂 竜 / 株式会社乃村工藝社、チーフデザインオフィサー・A.N.D.代表

・齋藤 精一 / パノラマティクス 主宰、株式会社アブストラクトエンジン 代表取締役

・武井 祥平 / nomena代表、エンジニア

・太刀川 英輔 / NOSIGNER代表、WDO理事、慶應義塾大学特任教授

・中村 拓志 / NAP建築設計事務所、建築家

・成瀬 友梨 / 成瀬・猪熊建築設計事務所、建築家

・平綿 久晃 / 株式会社モーメント、空間デザイナー

・ブライアン・ヴァン・スティップドンク / スターバックス グローバルコンセプト、クリエイティブ・ディレクター

・皆川 雄一 / AXISデザイン研究所 ディレクター

審査委員長 : 出原 秀仁 / 空間プロデューサー、DSA会長

審査副委員長：窪田 茂 / デジンズ ジェーピー株式会社 代表取締役、JCD理事長

日本空間デザイン賞2026 Shortlist受賞者へのiF Design Award 2027応募時の特典について

● iF Design Award 2027応募登録費用（300～500ユーロ）が免除されます。

・ iF Design Award 2027応募期間: 2026年5月初旬から2026年11月4日(予定)が応募期間となりますが、この連携応募特典を利用する場合には、iF Design Award 2027一般登録締切日（2026年9月18日予定）までに応募登録を完了する必要があります。(iF Design Awardでの応募エントリー項目は全て英語入力)

・日本空間デザイン賞2026 Shortlist受賞者が特典として応募可能なカテゴリーは 「4.0 Interior Architecture」か「7.0 Architecture」のいずれかになります。

● iF Design Award 2027のオンライン・プレセレクション(デジタル審査)が免除され、応募登録完了時点でiF Design Award 2027ファイナリストとして、2027年2月(予定)にドイツにて開催する最終審査に直接進むことができます。

・ iF Design Award 2027ファイナリストは最終審査費用 300ユーロが発生します。

・ iF Design Award 2027 受賞者 (最終審査後に発表) は受賞者費用 (「4.0 Interior Architecture」及び「7.0 Architecture」分野：2,900ユーロが発生します。

重要： これらの最終審査費用及び受賞者費用は必須となり、辞退や取り消しはできません。

注意点： iF Design Award 2027の日程や登録/審査/受賞者費用などは変更の可能性があります。5月以降に詳細情報ご案内致します。

● iF Design Awardではランキングポイント制度を設けており、ファイナリストに５ポイント、受賞の際に20ポイント、ゴールド受賞の際に100ポイントが付与されます。このポイントはiFデザインランキングの算出基準となります。(ポイントの詳細については連携応募者が決定後にiFよりご案内します。)

全ての受賞者は詳細な情報を備えたifdesign.comに掲載されます。

日本空間デザイン賞 & iF DESIGN AWARD パートナーシップ提携 説明ページ：

日本語 https://kukan.design/kda-ifdesignaward-partnerships/

英語 https://kukan.design/en/kda-ifdesignaward-partnerships/

リリース資料：

・本リリース

・データ１：日本空間デザイン賞2026ロゴマーク（ロゴマークデザイナー：北川一成 / GRAPH）

*ロゴマーク掲載時にサイズを拡大縮小される場合には、曲線の太さ(0.６ポイント）を変えないようご注意ください。使用詳細は下記事務局までお問い合わせください。

・データ２：iF Design Award 2027 ロゴマーク

日本空間デザイン賞

主催：一般社団法人日本空間デザイン協会、一般社団法人日本商環境デザイン協会

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

日本空間デザイン賞 応募事務局（JDN内）email : kukan@japandesign.ne.jp

https://kukan.design/