買いクル阿倍野店、梅雨前の楽器買取強化キャンペーンを開始。大型ピアノやギター等の出張査定・搬出に対応

株式会社RC

出張買取専門店「買いクル阿倍野店」は、2026年5月より、地域密着型の施策として『梅雨前の楽器買取強化キャンペーン』を実施いたします。

本キャンペーンは、湿気がこもりやすい梅雨入りを前に、阿倍野区および周辺エリアのご家庭で長年保管されている楽器の整理を支援するものです。個人での搬出が困難な大型鍵盤楽器から、メンテナンスが必要な管弦楽器まで、ご自宅での査定・搬出をワンストップで行います。

■ 梅雨時期の楽器保管と整理ニーズ

木材や金属を使用している楽器は湿度の変化に影響を受けやすく、お手入れが止まった状態で梅雨を迎えると、カビやサビによる劣化が進む要因となります。

買いクル阿倍野店では、本格的な雨のシーズンを前に、こうした「家庭内保管品」を整理したいというご要望にお応えし、梱包や持ち出しの手間をかけずにその場で査定・買取を行う体制を強化しました。

■ 買いクル阿倍野店による「楽器買取強化」の内容

重量楽器の搬出・整理をワンストップで支援

アップライトピアノや電子ピアノなど、重量のある楽器も専門スタッフが直接伺い、搬出まで一貫して対応いたします。

経年変化や状態を問わない査定

長年調律されていないピアノや、弦が切れたギター、音が出ない管楽器など、現状のまま査定いたします。市場価値に基づき、一点ずつ確認を行います。

阿倍野区周辺への迅速な出張体制

阿倍野区・東住吉区を対象に、大型ピアノや重量のある楽器も、ご自宅まで訪問し査定から搬出まで対応します。

■ 周辺品の整理に「1,000円買取ボックス」

楽器の査定時、買取オプションとして、整理を希望される周辺機器や家庭内の品々についても、あわせて「1,000円買取ボックス」もご活用いただくことができます。査定員が持参する専用ボックスに、整理したい小物類（小型家電・雑貨等）をまとめていただき、1ボックスあたり1,000円にてお引き取りいたします。一部買取不可の商品がございます。詳細については、当日伺う査定員までご確認ください。

■キャンペーン概要

期間：2026年5月11日（月）～

※終了時期は未定のため、混雑状況により早期に受付を終了する場合がございます。

対応地域：大阪市阿倍野区・東住吉区地域

ご相談・ご予約は、お電話または問い合わせフォームより承っております。

直近の空き状況の確認は、お電話でのご連絡がスムーズです。

■店舗情報

店舗名：買いクル阿倍野店

対応地域：大阪市東住吉区・阿倍野区地域

出張・査定料：完全無料（その場で現金お渡し）

電話で問い合わせ：0120-467-690

LINEで問い合わせ：https://line.me/R/ti/p/@019rhdgj

ホームページ：https://kaikuru.com/area/abeno

■買いクル本部

運営会社：株式会社RC

代表者：大堀 直樹

本社：東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ：0120-22-8196

ホームページ：https://kaikuru.com