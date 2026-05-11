【イベントレポート】ノスタルジック・ガストロノミー「ウブ」がCRAFT SAKE WEEK 2026に出展

株式会社はらぺこ

株式会社はらぺこ（東京都港区、代表取締役CEO 見冨右衛門）が運営する、六本木のノスタルジック・ガストロノミー「ウブ」は、2026年4月17日（金）から4月20日（月）までの4日間、六本木ヒルズアリーナで開催された「CRAFT SAKE WEEK 2026 with OMAKASE byGMO at ROPPONGI HILLS」に出展いたしました。出展期間中は多くの方々にご来場いただき、ブース前には行列が絶えない時間帯が続くなど、大盛況となりました。ご来場いただいた皆様に御礼申し上げます。

なお、イベント概要および店舗情報の詳細は、事前プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000138935.html)および公式サイトをご参照ください。

会場の様子

会場全景。六本木ヒルズアリーナに日本中から選び抜かれた日本酒が集結。「ウブ」ブース前には多くのお客様が並び、終日活気ある雰囲気に包まれました。イベント期間中、多くのお客様にご利用いただきました。提供メニューの一部。ホットスナックを中心に、日本酒との相性を意識したラインナップを展開。

今回の出展では、店舗で親しまれている定番メニューに加え、イベント会場でも気軽に楽しめる限定メニューを提供いたしました。

「名古屋コーチンのチキンナゲット」や「きたあかりのフライドポテト」、「ホタテと蛤のミニアメリカンドック」など、日本酒と合わせて楽しめるフードとして、多くの来場者にお選びいただきました。

出展期間中は、ブース前に行列ができる時間帯が続き、終日活気ある雰囲気に包まれました。

「ウブ」が大切にしている“懐かしさ”と“今の感性”を掛け合わせた食体験を、CRAFT SAKE WEEKという特別な場で多くの方にお届けできたことを、大変うれしく感じています。今後も、記憶に残る食体験を届けてまいります。

出展概要

イベント名：CRAFT SAKE WEEK 2026 with OMAKASE byGMO at ROPPONGI HILLS

ウブ出展期間：2026年4月17日（金）～4月20日（月）

会場：六本木ヒルズアリーナ

主催：株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANY

公式サイト(https://craftsakeweek.com/)

CRAFT SAKE WEEK は、中田英寿氏が代表を務める株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANYが主催する、日本酒と日本食文化の魅力を発信するイベントです。2026年は10周年を迎え、六本木ヒルズアリーナを舞台に、過去最多130蔵・20軒のレストランによる過去最大規模で開催されました。

店舗概要

名 称：ウブ

住 所：東京都港区六本木7-5-11 カサグランデミワ2F

営業時間：月・火・水・木・金・祝日・祝前日・祝後日 18:00 - 01:00

土・日 18:00 - 22:00 （L.O. 料理21:00 ドリンク21:30 ）

土日は時短営業＆アラカルト縮小メニューのみ

定休日：不定休

座 席 数：10席

インスタグラム：@ubu_roppongi(https://www.instagram.com/ubu_roppongi/)

ご予約：OMAKASE(https://omakase.in/ja/r/uw935763)、食べログ(https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13297961/)

「ウブ」は、子どもの頃に誰もが夢中になった料理を、いまの技術と感性で描き直すレストランです。洋食屋のオムライス、喫茶店のナポリタン。ときにはインスタント焼きそばやファストフードまで--誰もが記憶に残る“あの一皿”を、今の時代の一皿として料理します。

そこに寄り添うのは、厳選されたラグジュアリーワイン。ウブな気持ちと大人の品格が交差する、“懐かしさ”をアップデートする場所です。店内には壁一面に並ぶ約700タイトル以上の漫画。子どもの頃のように会話が弾む、そんな夜をお楽しみください。