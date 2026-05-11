【今年の父の日は“究極の晩酌”を】　AKOMEYA TOKYO×八戸酒造×津軽びいどろのトリプルコラボ！　銘酒「八仙」専用グラスと絶品おつまみで贈る特別なギフト

株式会社AKOMEYA TOKYO

今年の父の日は6月21日（日）。

AKOMEYA TOKYOでは、父の日といえば！のお酒ギフトはもちろん、こだわりのごはんのお供、夏を快適に過ごせるステテコなど、お父さんにきっと喜んでいただけるアイテムを取り揃えました。

アコメヤのギフトと共に、お父さんに日頃の感謝を伝えてみませんか？

「父の日の贈りもの」特設ページはこちら :https://www.akomeya.jp/shop/e/efday26/

セットで贈りたい、トリプルコラボレーションで生まれたこだわりの逸品

青森が誇る酒蔵「八戸酒造」と、同じく青森の伝統工芸「津軽びいどろ」、そして「AKOMEYA TOKYO」によるトリプルコラボレーションから、“八仙のためのグラス”が誕生しました。

八仙（はっせん）は、青森県八戸市の酒蔵・八戸酒造がつくる日本酒。フルーティーで、まるで熟したバナナのような甘くやわらかな香りと、なめらかな飲み口が特徴で、日本酒をあまり飲み慣れていない方にも親しみやすい味わいです。このグラスはそんな八仙の魅力を最大限に引き出すために設計された特別な一品。香りがふんわり広がり、口に含んだときのやさしい旨みや余韻まで、より心地よく感じられる形状になっています。津軽びいどろの職人による繊細なガラス技術と、八戸酒造が大切に育んできた酒造りの哲学が融合し、青森の文化と技がひとつになった逸品に仕上がりました。

青森ならではのこだわりが詰まったこのグラスで、日本酒の新しい楽しみ方をぜひ体験してください。

青森・八戸の地で約250年の歴史を刻む八戸酒造。その代表銘柄「八仙」が、このたびアコメヤの新たな定番日本酒としてラインナップに加わります。AKOMEYA通信で、地域に根ざした酒造りと革新を続ける同蔵の魅力をご紹介。

AKOMEYA通信はこちら :https://www.akomeya.jp/shop/pg/1column-hassen/

八仙 芳醇旨口 特別純米酒 1,650円

熟したバナナ、メロンのような香りで、口に含むとまろやかな口当たり。酒米、水、酵母全て青森県産で揃え、華やかでフルーティーな味わいは特に香りが良く食事と合わせやすく、様々な温度帯でお愉しみいただけます。

津軽びいどろ×八仙×AKOMEYA TOKYO グラス(NEBUTA、SHIOME) 各5,500円

お酒の香り、味わいを引き立てる盃。下膨れが香りを溜め、広がる口部が芳醇さを引き出します。グラスを揺らすと胴部の凸凹でお酒が空気に触れ、変化する風味も格別。日本酒やウィスキー、日常のドリンクまで幅広く愉しめるサイズ感です。AKOMEYA通信では、「津軽びいどろ」を作る北洋硝子にフォーカス。工場長の中川さんにお話しを伺いました。

AKOMEYA通信はこちら :https://www.akomeya.jp/shop/pg/1column-tsugaruvidro/

バイヤーおすすめ! 日本酒 × ごはんのお供の「ペアリング」

AKOMEYA TOKYOのバイヤーが日本酒の特徴に合わせて厳選した、日本酒×おつまみにもなる”ごはんのお供”のペアリングをご紹介します。

淡麗辛口の日本酒×ごはんのお供

口当たりがよく、すっきりなめらかな辛口の味わいの日本酒には、素材本来の味を活かしたシンプルな味付けの料理を合わせるのがおすすめです。

淡麗旨口の日本酒×ごはんのお供

聚楽第 淡麗辛口 純米吟醸酒 1,250円、吉乃友 淡麗辛口 純米大吟醸酒 2,200円、櫻正宗 淡麗辛口 純米酒 990円たっぷり具材 鯖の酒粕煮 780円国産いわしの梅煮 680円静岡釜揚しらす 540円

ソフトな味わいで後味すっきりの旨口の日本酒には、揚げ物などの油分のある料理、旨みが強い料理を合わせて。料理の油分を洗い流しつつ、旨みの余韻が残ります。

濃醇辛口の日本酒×ごはんのお供

神泉 淡麗旨口 純米吟醸酒 1,650円、神泉 淡麗旨口 純米大吟醸酒 2,200円、東光袋吊り 淡麗旨口 純米大吟醸酒 3,000円国産鯖のアヒージョ 680円国産いわしのオイルサーディン 680円国産鶏の砂肝とエリンギのアヒージョ 680円

濃厚でしっかりしたコク、バランスの良い味わいの日本酒は、コクがある濃い目の料理に合わせると相乗効果でお互いの旨みを引き出し合います。

吉乃友 濃醇辛口 純米酒 900円、東光 濃醇辛口 純米大吟醸酒 1,780円、勢正宗 濃醇辛口 純米大吟醸酒 2,350円たっぷり具材 鮪とねぎの生姜煮 780円マスカルポーネチーズとかに味噌のディップ 980円愛媛県産豚肉の角煮 680円

濃醇旨口の日本酒×ごはんのお供

豊かな香りが広がる甘口、ボリューム感ある旨みの日本酒は、甘めの味付けや旨みが強い濃厚で力強い味わいの料理との相性が抜群です。

日本酒をより美味しく愉しむ酒器

八仙 芳醇旨口 特別純米酒 1,650円、勢正宗 濃醇旨口 純米吟醸酒 900円山形牛すね肉煮込み 980円牛たんデミグラスソース煮込み 830円愛媛県産鶏の手羽煮 680円

津軽びいどろ 盃(金彩スモーク ボトムブルー、金彩スモーク トップブルー、金彩オパール スモークブルー、金彩アンバー ブルー) 各2,750円

無味無臭の硝子はお酒の味をダイレクトに味わえ、厚みのある酒器は、繊細で上品な大吟醸に◎。青森県の伝統工芸品「津軽びいどろ」に指定されています。一つ一つ手作りした風合いのあるハンドメイド。

晩酌酒器セット 花小皿揃え 4,950円

岐阜県土岐市で生まれた、“おうち呑み”を愉しむための美濃焼の晩酌酒器セット。片口の容量は225ml、ぐい呑みにはおおよそ80ml入ります。ぐい呑み・豆皿は2枚セットになっているので、毎日の晩酌用に普段使いはもちろん、特別な日の酒器としても喜ばれる酒器セットです。

日本酒呑みくらべグラス 4,620円

AKOMEYA TOKYOオリジナルの吉祥文様柄をあしらったガラス酒器。使い心地の良い軽さと口当たりが特徴の薄づくりグラスです。口つぼまり形状の「芳醇」、広口天開形状の「バランス」、ストレート形状の「すっきり」の3タイプをセットにしました。

AKOMEYA TOKYOとは

「一杯の炊き立てのごはんから広がるおいしい輪」をコンセプトに、全国各地から厳選したさまざまな種類のお米を中心に、ごはんと相性抜群のごはんのお供や和食の中心にある出汁や調味料、食器・調理道具などを扱い、東京を中心に38の店舗（2026.5.11現在）、2店舗の「AKOMEYA食堂」、オンラインショップを展開するライフスタイルショップです。

「AKOMEYA食堂」では、旬の食材を使って季節のおいしさをぎゅっと詰め込んだ献立を炊き立てのごはんとともにお届けしています。

全国の生産者との強い繋がりと信頼関係のもと「ほんもの」のおいしさにこだわった商品開発やセレクトを行っており、古くからある日本の食文化や伝統を現代のライフスタイルに合わせ提案しています。

下記4つのカテゴリーで厳選したものを世の中へご提案していきます。

・日本の食文化の中心である「お米」

・一杯のごはんをさらにおいしくする「お供や調味料」

・食卓を彩る日本の伝統的な「食を中心とした雑貨」

・季節に合わせたこだわりの調味料・食材を炊き立てのごはんと楽しむ「AKOMEYA食堂」

株式会社AKOMEYA TOKYO

代表取締役社長：山本浩丈

本店所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷 2-11-1

事業内容：食品・生活雑貨・服飾雑貨の販売および飲食業

URL https://www.akomeya.jp/

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