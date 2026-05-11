2026年度 鉄道事業設備投資計画













（1）駅および車両照明設備のＬＥＤ化温室効果ガス排出量削減のため，全駅および全車両で照明設備のＬＥＤ化を推進いたします。2026年度は新馬場駅など10駅のホーム・コンコース等の照明設備，27両の車両照明設備ＬＥＤ化工事を実施いたします。















駅のエレベーターやエスカレーターを更新するほか，電車がブレーキをかけた時に発生する電力（回生電力）の余剰分を，駅舎の電気設備に供給し，駅の照明や空調・エスカレーター等で有効に利用できる「駅舎補助電源装置」を当社変電所に導入するなど，低炭素社会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。



（節電効果見込：エレベーター更新は最大約50％，エスカレーター更新は約10％）















（1）羽田空港第１・第２ターミナル駅引上線新設工事



将来の航空旅客の増加を見据え，羽田空港アクセスのさらなる輸送力増強，利便性向上を図るため，国土交通省と当社で相互に協力して羽田空港第１・第２ターミナル駅引上線の新設および駅改良工事を進めてまいります。



※引上線は車両の入換え等を行う専用線です。



４．将来の成長に向けた投資（約101億円）（1）羽田空港第１・第２ターミナル駅引上線新設工事将来の航空旅客の増加を見据え，羽田空港アクセスのさらなる輸送力増強，利便性向上を図るため，国土交通省と当社で相互に協力して羽田空港第１・第２ターミナル駅引上線の新設および駅改良工事を進めてまいります。















（2）泉岳寺駅改良工事



















泉岳寺駅および品川駅北周辺地区は将来の駅周辺地域の開発による交流人口の飛躍的な増加が見込まれております。これに伴い，泉岳寺駅のホームの拡幅およびコンコースの拡張や昇降施設，出入口などの機能強化を行い，駅の利便性，安全性の向上やバリアフリー化を図ります。また，この改良工事は駅隣接街区にて東京都が施行する市街地再開発事業と連携して進めてまいります。







（2）省エネルギー設備への更新，導入駅のエレベーターやエスカレーターを更新するほか，電車がブレーキをかけた時に発生する電力（回生電力）の余剰分を，駅舎の電気設備に供給し，駅の照明や空調・エスカレーター等で有効に利用できる「駅舎補助電源装置」を当社変電所に導入するなど，低炭素社会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。（節電効果見込：エレベーター更新は最大約50％，エスカレーター更新は約10％）







３．環境負荷低減に向けた取り組み（約８億円）（1）駅および車両照明設備のＬＥＤ化温室効果ガス排出量削減のため，全駅および全車両で照明設備のＬＥＤ化を推進いたします。2026年度は新馬場駅など10駅のホーム・コンコース等の照明設備，27両の車両照明設備ＬＥＤ化工事を実施いたします。

















以 上





（3）車両更新工事（多目的スペースの設置・窓の開閉化等）車体更新に併せ，車いす・ベビーカーのご利用や大きなトランクをお持ちのお客さまが快適にご乗車いただけるよう多目的スペースを設置するほか，非常通話装置の増設，固定窓の一部開閉化などを行います。＜窓の開閉化例（二段下降窓）＞・車体更新：1000形：20両（８両編成×１編成，４両編成×３編成）（3）鉄道オペレーション変革に向けた取り組み2024年度から進めている自動改札機更新について，2026年度も引き続き進めるとともに，自動券売機・自動精算機の更新も進めてまいります。新しい自動券売機・自動精算機は８言語での表示など，今後ますます増加が見込まれるインバウンド需要にも対応しております。また，ＱＲ乗車券等の次世代システムを今後段階的に導入する予定です。その他，駅の信号取り扱い業務の自動化を拡大し，さらなる保安度の向上と業務効率化を進めるほか，車両や施設の保守部門においても業務の高度化を図るため，ＩＣＴ技術を活用したシステムの導入等を進めてまいります。