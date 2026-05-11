NSW、全社の電力の約95%を再生可能エネルギー由来電力に切り替え ～脱炭素社会の実現に向け、事業活動の環境負荷低減を加速～

NSW、全社の電力の約95%を再生可能エネルギー由来電力に切り替え ～脱炭素社会の実現に向け、事業活動の環境負荷低減を加速～