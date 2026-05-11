サムティホールディングス株式会社(本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：小川 靖展、以下「当社グループ」)は、ブランドパートナーであるロサンゼルス・ドジャース 山本由伸投手が出演する新CM「エレベーター」編を、2026年5月11日(月)より各公式SNS及びTVCMにて放映開始いたします。





山本 由伸投手1





当社グループは、企業理念に「倫理、情熱、挑戦 そして夢の実現」を掲げ、スローガン「不動産を、超えてゆけ。」のもと、不動産の枠を超えた価値創造に挑み続けています。山本由伸投手は、日本から世界の舞台へと挑戦の場を広げ、自らの限界に挑み続け、世界で活躍する存在として、当社グループが大切にする“挑戦する姿勢”を体現するブランドパートナーです。





山本 由伸投手2





今回の新CMでは、山本投手がエレベーターに乗り込み、フロアを移動するたびに、当社グループが展開するさまざまな事業の世界が広がっていきます。全国で展開する賃貸マンション「S-RESIDENCE」シリーズ、ホテル「S-PERIA」シリーズをはじめとするホテル事業、そしてテーマパーク事業として大自然の中で多彩なアクティビティや宿泊、温泉、BBQなどを楽しめる「ネスタリゾート神戸」が登場し、山本投手の視点を通じて、サムティグループが手がける多様な価値を表現しています。

エレベーターが上昇していく演出には、挑戦を重ねながら次のステージへ進み続ける姿勢を込めました。「不動産を、超えてゆけ。」というブランドスローガンのもと、当社グループはこれからも人々の暮らしや時間に新たな価値を提供してまいります。









■CMに登場する主な事業

(1) 賃貸マンション「S-RESIDENCE」シリーズ

「S-RESIDENCE」シリーズは、サムティグループが企画・開発する主力事業です。地域になじむ外観、開放感のあるエントランスや内廊下、デザイン性と充実した設備を備えた賃貸マンションとして、全国で展開しています。





(2) ホテル「S-PERIA」シリーズ・その他ホテル開発事業

サムティグループが企画・開発する自社ブランドホテル「S-PERIA」シリーズは、観光・ビジネスの双方に適したロケーションに展開し、洗練された空間ときめ細やかなホスピタリティを提供しています。また、自社ブランドに加え、国内外のホテルチェーンとの協業・開発も行っています。





(3) テーマパーク事業「ネスタリゾート神戸」

「ネスタリゾート神戸」は、アウトドアアクティビティ、BBQ、天然温泉、プール、リゾートホテルなどを備えた複合リゾート施設です。大自然の中で、非日常の体験や心躍る冒険を楽しめる施設として、多様なレジャー体験を提供しています。









■公開概要

タイトル ： 新CM「エレベーター」編

出演 ： 山本由伸投手(ロサンゼルス・ドジャース／サムティ ブランドパートナー)

公開日 ： 2026年5月11日(月)

公開先 ： サムティ公式YouTubeチャンネル

視聴URL ： https://youtu.be/XW0RuyhQCBw

放映開始日： 2026年5月11日(月)









＜会社概要＞

社名 ： サムティホールディングス株式会社

(英文名 ： Samty Holdings Co., Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長 小川 靖展

設立 ： 2024年6月3日

本社所在地： 〒532-0004 大阪市淀川区西宮原一丁目8番39号 S-BUILDING新大阪

事業内容 ： 不動産開発事業、不動産ソリューション事業、不動産賃貸事業、

ホテル開発・保有・運営事業等の事業を営むグループ会社等の

経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等

URL ： https://www.samty-holdings.com/









※メジャーリーグベースボールの商標及び著作権は、メジャーリーグベースボールの許可に基づいて使用しています。詳しくは https://www.mlb.com/ を参照ください。