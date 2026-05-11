清里高原リゾート 自然豊かな高原リゾートがファミリーリゾートへとさらに進化！





清里高原リゾート（所在地：山梨県北杜市、支配人：清水亮、以下当ホテル）は、2026年5月1日（金）に「清里高原ホテル」から名称変更し、リニューアルオープンいたしました。八ヶ岳の麓、標高約1,470mに位置する当ホテルは、南アルプスを望む雄大な景観と満天の星空に恵まれた高原リゾートです。夏は涼やかな避暑地として森や湖など、澄んだ空気に包まれながら都会では味わえない特別なひとときをお過ごしいただけます。今回のリニューアルでは、「天空の青音リトリート ‐Calm Blue‐」をコンセプトに、客室・レストラン・館内施設を刷新。自然に寄り添いながら心身をゆったりと癒す、新たな滞在体験を提供いたします。

リニューアル内容

■ご家族・グループで楽しめる客室へ改装

新設した「ツリーハウスルーム」は、180cm幅のテント付きベッドを備えた遊び心あふれる客室です。木の温もりを感じられる内装は、室内にいながら湖畔でキャンプをしているかのような非日常のひとときを演出します。からまつ湖を望むテラスでは、高原の風を感じながらご家族・グループで思い思いの時間をお過ごしいただけます。また、ナチュラルなウッドテイストで統一された「ファミリールーム」も新たに誕生しました。2段ベッドを用意し、お子様にとっては秘密基地のようなワクワクする設えに。ご家族で快適に過ごせる滞在をお届けいたします。





ツリーハウスルーム

3室、広さ57㎡、最大宿泊人数5名





ファミリールーム

7室、広さ36㎡、最大宿泊人数5名

■高原リゾートの魅力を感じるロビーへ刷新

ホテルの顔となるロビーは、木のぬくもりを感じる温かい空間へ。窓から見える豊かな自然が高原リゾートならではの爽やかな雰囲気を演出します。ロビーの中心には木のオブジェをアクセントとして配置しました。ロビーの新たなアイコンとして、ゲストをお迎えいたします。





■天候を気にせず遊べる屋内キッズパークを新設

1階には「森の中の冒険」をテーマにした全天候型キッズパークが登場。明るいカラーとやわらかい素材の遊具を採用し、お子様が安心して遊べる空間です。中央には山をイメージした遊具を配置し、滑り台やトンネルなど体を動かして楽しめる仕掛けに加え、ウレタン素材の遊具など多彩にご用意いたしました。また、「ごっこ遊び」ができるエリアも設け、お子様の創造力や好奇心を育みます。天候に左右されずお子様が楽しめる屋内施設の登場により、ご家族も安心してご滞在いただけます。









営業時間：14時～20時 / 9時～12時

入場料：宿泊者は無料

利湯条件：小学生低学年以下（身長120cmまで）のお子様は保護者の同伴が必要です。

■レストランをリニューアル

メインレストランは天井の高さを活かした開放的な空間にリニューアル。大きな窓から季節ごとに移ろう自然を感じられる空間へと一新いたしました。自然光が差し込む明るく心地よい雰囲気の中で、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。夕食にはシェフ自慢の創作フレンチコースを、朝食には和朝食をご用意し、時間帯ごとに異なる食の魅力をご堪能ください。さらに席数も拡充し、高原の自然に包まれた空間でのお食事をお楽しみいただけます。





イメージ





夕食一例

■アクティビティの拡充

リニューアルを機にアクティビィも拡充。ホテル内のからまつ湖では新たにスワンボートを設置し、水辺の景観を楽しみながら自然に包まれたひとときをお過ごしください。また、エアードーム型のプラネタリウムを導入。天候に左右されることなく、雨の日でも満天の星空を楽しめる環境を提供いたします。









【清里高原リゾート】（5月1日より）





山梨県北杜市・八ヶ岳の麓、標高約1,470mの高原に位置するリゾートホテル。雄大な南アルプスの景観や満天の星空に恵まれた自然豊かなロケーションで、からまつ湖の散策や、天体観測を楽しめる天文台など、自然を満喫できる設備が充実。澄んだ空気と静寂に包まれた環境の中で、清里ならではのリゾート時間をお過ごしいただけます。

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545

TEL:050-5443-6483

チェックイン：15時／チェックアウト：11時

総客室数：56室

公式ウェブサイト：https://iconia.co.jp/hotel-kiyosato-kogen-resort-yamanashi

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp