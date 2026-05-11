株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 西本修 以下アニプレックス）は、『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、5月11日（月）12時より、新ストーリーイベント「立って待つ月」を開始いたしました。合わせて、新たな★5キオク [断罪の光芒]和泉十七夜（CV 千本木彩花）が登場するピックアップガチャを開始いたしました。 また、能力晶花のアップデートを記念したキャンペーンも開始いたしました。期間中、条件を達成することで、マギカストーン3,000個や能力晶花クエストスキップチケット300枚を獲得できます。

新★5キオク「和泉十七夜」が登場！

2026年5月11日（月）12時より、新★5キオク[断罪の光芒]和泉十七夜がピックアップで登場するボーナスゲージ付きガチャを開始いたしました。 また、本ガチャで獲得できるキオクメダルは、5/11(月)より開催される有償限定ステップアップガチャと共通のものとなります。 さらに、和泉十七夜ピックアップガチャを引くことで、育成素材と交換できる「フラグメントメダル」を獲得できます。 期間：2026/05/11 (月) 12:00～2026/05/25 (月) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [断罪の光芒]和泉十七夜

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=6RULJqIiPAM

ボーナスゲージをためると★5キオク確定ボーナスガチャが引ける！

今回のガチャには「ボーナスゲージ」が付いており、ガチャ1回で1Ptゲージがたまります（10連ガチャで10Pt）。100Ptに達するとピックアップ対象も封入された★5キオク確定のボーナスガチャを1回引くことが可能です。 ★5キオク確定ボーナスガチャは、[断罪の光芒]和泉十七夜の提供割合が12%でピックアップされます。

和泉十七夜を確定でGET！有償限定、お得なステップアップガチャ開催

2026年5月11日（月）12時より、有償マギカストーン限定で引ける、お得なステップアップガチャを開始いたしました。 本ガチャは各ステップで和泉十七夜がピックアップされており、各ステップを引くとフラグメントメダルを獲得いただけます。 また、STEP3を引くと[断罪の光芒]和泉十七夜が確定で手に入る★5キオク確定マギアキー(銀)が獲得できます。 期間：2026/05/11 (月) 12:00～2026/05/25 (月) 11:59 ※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

オリジナルストーリー「立って待つ月」イベント開始！

2026年5月11日（月）12時より、新オリジナルストーリー「立って待つ月」を開始いたしました。 ◇あらすじ---------------------------------------------------- マギウスの騒動後…十七夜は今は亡き仲間たちを訪ねていた 偶然行き会ったやちよたちと昔話に花が咲き リーダーになったばかりで未熟だった頃の 思い出と後悔が浮かび上がってくる---------------------------------------------------- 期間：2026/05/11 (月) 12:00～2026/05/25 (月) 11:59

イベントで豪華報酬が手に入る！

イベントをプレイしてメダルを集めると、「立って待つ月」のイベント交換所で「マギカストーン」や「オーブ」、「能力晶花クエストスキップチケット」など様々なものと交換いただけます。

イベントミッションをクリアでポートレイトがもらえる

イベントメダルの累計獲得数に応じて、ポートレイト「あの日と同じ嫌な月」を獲得できます。報酬で獲得できるポートレイトは、次回開催イベントのボーナス対象となります。

「哀悼の花」交換所でマギアキー、プリズムコアやスタイルチケット獲得！

本イベントでは、イベントバトルをクリアすることで、特別なアイテム「哀悼の花」がドロップいたします。 哀悼の花を集めると交換できる「哀悼の花」交換所では、マギアキーやプリズムコアなどと交換することが可能です。

スタイルチケット交換所に新イベントの背景素材が登場

「スタイルチケット交換所」では、新イベントに関連する2D背景が常設で登場します。 また、新たに[断罪の光芒]和泉十七夜に紐づく和泉十七夜のメイド服 2D衣装を交換いただくことができます。 期間：2026/05/11 (月) 12:00～

能力晶花アップデート記念キャンペーン 開催！

能力晶花アップデート記念ログインボーナス&ミッション

2026年5月11日（月）12時より、能力晶花アップデート記念ログインボーナスとミッションを開始しました。 期間中ログインすることで、能力晶花クエストスキップチケットを最大225枚獲得いただけます。 ミッションでは、毎日能力晶花クエストをクリアすることで、マギカストーン最大3,000個、能力晶花クエストスキップチケット最大75枚、エンハンスグロウを獲得することが可能です。 ログインボーナス開催期間：2026/05/11 (月) 12:00～2026/05/26 (火) 11:59 ミッション開催期間：2026/05/11 (月) 12:00～2026/05/26 (火) 4:59

能力晶花アビリティドロップ率アップキャンペーン

2026年5月11日（月）12時より、能力晶花クエストのアビリティドロップ率がUPするキャンペーンを開始しました。 期間中、全ての能力晶花クエストで、能力晶花アビリティが必ずドロップいたします。 さらに、レアリティ「S」と「EX」の能力晶花アビリティのドロップ率が2倍にUPします。 期間：2026/05/11 (月) 12:00～2026/05/26 (火) 11:59まどドラ ダウンロードはこちらから App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO

App Store/ Google Play/Steamで好評配信中！

現在、App Store,Google Play,Steamにて好評配信中です。 【ストアURL】 App Store /Google Play：https://madoka-exedra.go.link/3FDNO Steam：https://store.steampowered.com/app/2987800/Madoka_Magica_Magia_Exedra/

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」 ・企画・配信：アニプレックス ・開発：ポケラボ・f4samurai ・運営：ポケラボ ・2025年3月27日 iOS/android版正式リリース開始 ・2025年7月17日 Steam版正式リリース開始 ・公式サイト https://www.madoka-exedra.com ・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com ・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra） ・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW ・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra ・公式ハッシュタグ #まどドラ ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP