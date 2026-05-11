カフェインゼロで楽しむ、新しい癒しのミルクティー 世界No.1ティーブランド※「リプトン」から「リプトン ルイボスミルクティー」5月19日（火）より全国にて期間限定発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、世界No.1のティーブランド※「リプトン」から、「リプトン ルイボスミルクティー」を5月19日（火）より全国にて期間限定発売いたします。

※ ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2024年）

ルイボス茶は、カフェインレスであることに加え、リラックス感を想起させる香りから、健康志向の高まりとともに無糖・ノンカフェイン茶市場で注目を集めています。

新商品の 「リプトン ルイボスミルクティー」は、ルイボスの優雅な香りとスッキリとした後味が特長で、本格的な味わいを手軽にお楽しみいただけます。ルイボス茶をストレートではなくミルクティーとして展開することで、暑い時期にもスッキリ飲みやすいルイボスの特徴はそのままにミルクとの相性を高めた設計で市場に新たな選択肢を提供いたします。

カフェインゼロのため、時間帯やシーンを問わずに安心して楽しめ、忙しい日常に癒しのひとときを提供します。

カフェインゼロの「リプトン ルイボスミルクティー」で、心地よいリラックスタイムをお過ごしください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1464-57036125d18e66c24da9785f753a1a9b.pdf

1．商品特長

１.ルイボスの優雅な香りとスッキリとした後味が特長で、本格的な味わいを手軽にお楽しみいただけます。

２.カフェインゼロのため、時間帯やシーンを問わずに安心して楽しめ、忙しい日常に癒しのひとときを提供します。

３.世界の茶の専門家「リプトン」が厳選した香り高く、味わい豊かな茶葉を使用しました。

2．商品概要

3．お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-369-744

＜森永乳業ウェブサイト＞ https://www.morinagamilk.co.jp