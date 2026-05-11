幸せ運ぶ、バターが香る焼き菓子専門店 「TEA BREAK」そごう横浜店 クッキー博覧会にて販売

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、そごう横浜店で行われる「第５回 クッキー博覧会」にて「TEA BREAK」をお届けいたします。

素材の味わいや食感が楽しめるバラエティ豊かな焼き菓子は、カジュアルなプレゼントや、フォーマルな贈り物にもぴったりです。

販売場所：そごう横浜店 ８階催会場

販売期間：２０２６年５月１３日（水）～５月２５日（月）※最終日は午後５時閉場

TEA BREAKTEA BREAK

ザクっと香ばしく焼き上げたオートミールのクッキーや、バター香るサクサク食感のパイ。

そして、サクッと食感のバター香るサブレやガレットブルトンヌ。

素材本来の美味しさを生かした配合で、1つ1つ丁寧に焼き上げました。

すべてのクッキー、パイにバターを使用した個性豊かな焼き菓子の食感や味わいをお楽しみください。

〈商品ラインナップ〉

クッキー詰合せ

税込価格：５４０円（本体価格：５００円）/５個入

クッキー詰合せ 税込価格：５４０円（本体価格：５００円）/５個入

サブレ詰合せ

税込価格：５４０円（本体価格：５００円）/５個入

サブレ詰合せ 税込価格：５４０円（本体価格：５００円）/５個入

パルミエ詰合せ

税込価格：５４０円（本体価格：５００円）/４個入

パルミエ詰合せ 税込価格：５４０円（本体価格：５００円）/４個入

シュガーパイ

税込価格：５４０円（本体価格：５００円）/４個入

シュガーパイ 税込価格：５４０円（本体価格：５００円）/４個入

ガレットブルトンヌ

税込価格：５４０円（本体価格：５００円）/４個入

ガレットブルトンヌ 税込価格：５４０円（本体価格：５００円）/４個入

TEA BREAK クッキー・パイ・サブレ 詰合せ

税込価格：５,４００円（本体価格：５,０００円）/４４個入税込価格：３,２４０円（本体価格：３,０００円）/２７個入税込価格：２,１６０円（本体価格：２,０００円）/１８個入税込価格：１,２９６円（本体価格：１,２００円）/９個入税込価格：１,２９６円（本体価格：１,２００円）/９個入

窯だしクッキーシュークリーム

税込価格：３２４円（本体価格：３００円）

オートミールをベースにしたクッキー生地を重ねて焼き上げたパフは、バターのまろやかな香りと、芳ばしいアーモンドの味わいが特長。

パフの中にはこだわりの濃厚なカスタードクリームをたっぷりと詰めました。

窯だしクッキーシュークリーム 税込価格：３２４円（本体価格：３００円）

窯だしサブレのレアチーズサンド

税込価格：３２４円（本体価格：３００円）

しっとりしたバターサブレで、デンマーク王室御用達ブランドのクリームチーズ「Arla BUKO」を使用したレアチーズケーキをサンド。

窯だしサブレのレアチーズサンド 税込価格：３２４円（本体価格：３００円）